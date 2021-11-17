因辱骂消费者，抖音处置超150个商家 部分停业整顿

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:日前，抖音发布了关于商家辱骂违规处罚公示，超150个商家遭处置。

抖音电商称，近期平台接到不少消费者的投诉，反馈商家客服在与消费者交流中出现辱骂、态度不好等行为，并整治商家辱骂消费者的恶劣行为。其中，近期对150+商家违规行为进行处罚，部分商家因违规行为遭停业整顿并扣除2000元保证金。

那么抖音商家在如何避免违规呢?官方也给出了详细的介绍，具体如下:

商家在日常服务消费者的过程中，包括但不限于直播推广、飞鸽对话、电话、短信等对话场景，请不要发生以下行为:

1、对消费者进行言语辱骂、人身攻击、威胁等;

示例:

（1）某商家通过客服小二对买家进行人身攻击，使用各种不文明用语;

（2）某商家因为买家给了差评，在深夜对买家进行电话轰炸，严重影响买家的身心健康;

（3）某商家在直播中辱骂平台，或通过客服电话辱骂平台工作人员、客服等;

（4）某商家在飞鸽对话中威胁消费者出门小心、知晓你家地址等;

2、对消费者嘲讽、地域歧视、文化水平歧视、态度蛮横、极度不耐烦等;

示例:

（1）某商家说消费者是乞丐、素质低、眼睛不好使等;

（2）某商家说消费者幼儿园文化水平，只配活在18线城市等;

抖音表示，商家在产生交易售后时，应心平气和的处理问题，好的服务态度是帮助店铺提升转化和复购的关键。站长之家再次提醒商家在日常服务消费者的过程中避免出现上述行为，避免店铺经营受影响。