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网易已做好元宇宙技术规划；微信小程序支付自助开通云闪付功能上线；教育部要求大学提高网络质量

2021-11-17 08:14 · 稿源：站长之家
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微信小程序支付自助开通云闪付功能上线

昨日，微信支付宣布，微信小程序支付自助开通云闪付功能正式上线，这意味着微信支付商户可以在微信支付商户平台开通“云闪付付款到商家“功能;微信支付支持用户通过云闪付付款至已开通的商户。

同时，腾讯动漫App也全面支持云闪付，成为继腾讯视频、微信读书之后第3个抢先开启互联互通的腾讯系App。当用户在App进行充值或付款时，可自行选择微信支付或云闪付作为支付方式。

据悉，在此之前，微信小程序已经逐步支持云闪付支付，陆续开放商家接入。先后接入的小程序包括:腾讯视频、微信读书、猫眼、步步高、京东、瑞幸、俺来也云订餐、奈雪的茶、多点、同程、考拉买菜等小程序的指定场景。

微信表示，微信支付还将继续秉承开放态度，以安全为底线，积极拓展更多支付合作场景，为用户提供更安全便捷的支付服务，助力推动支付产业高质量发展。

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教育部要求大学提高网络服务质量

据央视新闻报道，日前，教育部、工信部发布通知强调，教育部要求大学提高网络服务质量。

具体为:

①高等学校不得签订排他性合作协议，限制或通过第三方限制、禁止其他基础电信企业开展校园业务;

②不得以任何方式限定用户使用指定的基础电信企业提供的电信业务和终端设备;

③原则上学校网费不应高于所在城市平均水平。

互联网 社交

丁磊称网易元宇宙可能跑得比谁都快

昨日，网易发布2021年第三季度财报。财报显示，第三季度网易营收222亿元，上年同期营收187亿元，同比增长18.9%，市场预期210亿元。

其中，在线游戏服务净收入达159亿元，同比增加15%。创新及其他业务净收入为49亿元，同比增加26%。有道净营收为14亿元，同比增长54.8%;

在随后的电话会议上，网易创始人丁磊表示，网易已做好元宇宙的技术和规划准备，在技术、规划各个层面上，网易可能跑的比谁都快。

据悉，此前，网易已陆续申请了网易元宇宙、雷火元宇宙等商标。

丁磊网易

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