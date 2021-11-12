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永劫无间浪潮赛季结算奖励升级公告 段位奖励汇总

2021-11-12 10:29 · 稿源：站长之家

永劫无间官方在最近发布了浪潮赛季结算奖励升级公告，很多玩家还不清楚其中的段位奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

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各位玩家:

【浪潮】赛季即将在北京时间11月11日07:00结束，为了感谢各位玩家一直以来对《永劫无间》的陪伴和支持，现将【浪潮】赛季奖励进行了升级，详细奖励为:

所需段位奖励内容
<白银>社交头像-蹈海
<黄金>社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺
<铂金>社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海
<陨星>社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、浪潮宝箱x3
<蚀月>社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、社交头像-蹈海神龙、浪潮宝箱x5
<坠日>社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、社交头像-蹈海神龙、浪潮宝箱x7
<无间修罗>社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、社交头像-蹈海神龙、浪潮宝箱x10

新赛季更新后登陆游戏即可领取赛季奖励。

感谢您对《永劫无间》的喜爱，你们的反馈对我们至关重要。新赛季【破阵】将在11月11日全面开启，新英雄【岳山】及海量全新内容等您体验!

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