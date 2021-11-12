永劫无间浪潮赛季结算奖励升级公告 段位奖励汇总

永劫无间官方在最近发布了浪潮赛季结算奖励升级公告，很多玩家还不清楚其中的段位奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

各位玩家:

【浪潮】赛季即将在北京时间11月11日07:00结束，为了感谢各位玩家一直以来对《永劫无间》的陪伴和支持，现将【浪潮】赛季奖励进行了升级，详细奖励为:

所需段位 奖励内容 <白银> 社交头像-蹈海 <黄金> 社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺 <铂金> 社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海 <陨星> 社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、浪潮宝箱x3 <蚀月> 社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、社交头像-蹈海神龙、浪潮宝箱x5 <坠日> 社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、社交头像-蹈海神龙、浪潮宝箱x7 <无间修罗> 社交头像-蹈海、匕首皮肤-波旬刺、展示背景-驾潮镇海、社交头像-蹈海神龙、浪潮宝箱x10

新赛季更新后登陆游戏即可领取赛季奖励。

感谢您对《永劫无间》的喜爱，你们的反馈对我们至关重要。新赛季【破阵】将在11月11日全面开启，新英雄【岳山】及海量全新内容等您体验!