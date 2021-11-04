英雄联盟双城之战宝典4款全新皮肤免费领取公告

英雄联盟的官方在最近发布了双城之战宝典4款全新皮肤免费领取公告，很多玩家还不清楚具体的情况是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师：

众多召唤师期待已久的英雄联盟首部动画剧集《双城之战》开播在即，英雄联盟也即将迎来 2022 赛季季前赛。本次季前赛中，除了全新游戏内容，更有【双城之战宝典】等精彩活动等待各位召唤师体验、探索。通过宝典免费任务解锁 4 款全新双城之战皮肤，更可通过【皮城宝典】、【祖安宝典】获得至臻伊泽瑞尔、海克斯限定吉格斯等珍稀奖励。

【简介】

双城之战宝典路线分为“免费宝典”，“皮城宝典”与“祖安宝典”三条路线，其中“免费宝典”无需激活，另外还可解锁“炫彩升级包”或“云顶之弈升级包”获得额外道具。

“皮城宝典”与“祖安宝典”分别需要付费 79 元解锁，召唤师可选择同时解锁两个宝典。

解锁“皮城宝典”与“祖安宝典”中任一或两个宝典后，召唤师还可付费 49 元解锁“炫彩升级包”或“云顶之弈升级包”获得更多奖励，可选择同时解锁两个升级包。

召唤师也可选择购买“双城之战宝典合辑包”，解锁当前所有未解锁的宝典/升级包并享7. 7 折优惠(如当时未解锁任何宝典或升级包，则合辑包价格 198 元)。

【免费宝典】

通过免费宝典，召唤师可获得 1 个永久皮肤宝箱(优先奖池内本大区未拥有道具)、 1 个双城之战 守卫、 1 个双城之战(2021) 图标、 1 个双城之战魔法引擎、 2 张双倍经验卡( 1 日)以及蓝色精萃与海克斯钥匙碎片。

以下为部分免费宝典奖励展示：

双城之战 守卫/双城之战魔法引擎

双城之战(2021) 图标

【皮城宝典/祖安宝典】

79 元解锁“皮城宝典”或“祖安宝典”，通过提升宝典获取如下丰厚奖励：

皮城宝典奖励：【灵能特工 伊泽瑞尔 至臻】、 7 个不稳定的海克斯盲盒、 3 个永久皮肤宝箱(优先奖池内本大区未拥有道具)、 25 个至臻点(2020)、 8 颗紫色宝石、 4 个双城之战魔法引擎、 1 个专属蔚表情、 5 个海克斯科技神秘表情以及 1500 蓝色精萃， 1200 橙色精萃与 15 个海克斯钥匙碎片。

祖安宝典奖励：【海克斯科技 吉格斯】、 7 个祖安化工精品盲盒、 3 个永久皮肤宝箱(优先奖池内本大区未拥有道具)、 25 个至臻点(2020)、 8 颗紫色宝石、 4 个双城之战魔法引擎、 1 个专属金克丝表情、 5 个海克斯科技神秘表情以及 1500 蓝色精萃， 1200 橙色精萃与 15 个海克斯钥匙碎片。

【灵能特工 伊泽瑞尔 至臻】与【海克斯科技 吉格斯】

通过解锁“皮城宝典”/“祖安宝典”并达到 75 级可获得永久皮肤【灵能特工 伊泽瑞尔 至臻】/【海克斯科技 吉格斯】，如已拥有则会获得 1 个奖池内随机未拥有至臻/海克斯限定皮肤，若已拥有奖池内所有至臻/海克斯限定皮肤，则将获得 100 个至臻点(2020)/ 40 颗紫色宝石。

以下为部分皮城/祖安宝典奖励展示：

皮城宝典 75 级：灵能特工 伊泽瑞尔 至臻

祖安宝典 75 级：海克斯科技 吉格斯

皮城/祖安宝典： 25 个至臻点(2020)/ 8 颗紫色宝石

皮城宝典：不稳定的海克斯盲盒x7/祖安宝典：祖安化工精品盲盒x7

盲盒的奖池与概率见下方表格

【炫彩升级包/云顶之弈升级包】

解锁并领取皮城/祖安宝典奖励后，召唤师还可 49 元解锁“炫彩升级包”或“云顶之弈升级包”提升宝典获取如下丰厚奖励：

炫彩升级包： 11 个随机炫彩宝箱， 4 个随机红色/粉色炫彩以及 1 个随机绿色炫彩。(均优先奖池内本大区未拥有道具)

云顶之弈升级包： 1 个随机优先未拥有棋盘、 4 个小小英雄第1~ 7 系列传说形态蛋、 6 个小小英雄(第 1 系列 至【灵魂莲华】)稀有蛋、 250 枚星之碎片。

所有路线共享同一宝典等级，路线共计 75 级，召唤师初始宝典等级为 1 级，每获得 10 点能量，可提升 1 个宝典等级。能量可以通过完成宝典升级任务获取，也可以直接购买。

【宝典升级任务】

每日首胜：

在召唤师峡谷(匹配/排位)或极地大乱斗模式/轮换模式中获得胜利，或者在云顶之弈(匹配、排位、双人模式、狂暴模式)获得第1～ 4 名，奖励 5 能量。

活动时间： 11 月 5 日12：00- 12 月 10 日06:59，召唤师在活动时间内每天仅可完成 1 次“每日首胜”任务，该任务会在每天的0： 00 刷新。

游戏对局任务：

召唤师峡谷(匹配/排位)：胜利6 能量/失败 3 能量

极地大乱斗/轮换模式：胜利4 能量/失败 2 能量

云顶之弈(匹配/排位)：第1～ 2 名， 6 能量;第3～ 4 名， 4 能量;第5～ 6 名： 2 能量;第7～ 8 名： 1 能量。

云顶之弈(双人模式)：第1～ 2 名， 6 能量;第3～ 4 名， 4 能量;第5～ 6 名： 2 能量;第7～ 8 名： 1 能量。

云顶之弈(狂暴模式)：第1~ 2 名， 4 能量 ;第3~ 4 名， 2 能量;第5~ 8 名， 1 能量

活动时间： 11 月 5 日12：00- 12 月 10 日06:59，活动时间内召唤师通过本任务获得的能量无上限。

请注意：对局统计均以游戏结束时间为准，挂机逃跑，重开对局，以及任何无视竞技精神和公平原则，采取了违规手段获得的积分都将不被计入。

付费购买能量:

召唤师也可付费直接购买宝典等级，价格 10 元/级。

1 次购买 10 级可获得 8 折优惠( 65 级 9 能量及此前可用)

1 次购买 20 级礼包可获得 7 折优惠( 55 级 9 能量及此前可用)，同时可开启“决胜加速”，详情见下方“决胜加速”说明。

一次购买剩余所有等级可获 6 折优惠( 50 级 9 能量值及此前可用)

决胜加速:

召唤师可通过购买 20 级礼包开启“决胜加速”，开启后在进行游戏并获得胜利时可额外获得能量：

召唤师峡谷(匹配/排位)胜利 ：3 能量

极地大乱斗 / 轮换模式，胜利：2 能量

云顶之弈(匹配、排位)，第1～ 2 名， 3 能量;第3～ 4 名， 2 能量

云顶之弈(双人模式)，第1～ 2 名， 3 能量;第3～ 4 名， 2 能量

云顶之弈(狂暴模式)，第1～ 2 名， 2 能量;第3～ 4 名， 1 能量;

活动时间： 11 月 5 日12：00- 12 月 10 日06:59，请注意“决胜加速”效果无法叠加，若召唤师购买了 2 个 20 级礼包，也只能获得一个“决胜加速”效果。

每周任务:

前往双城之战宝典客户端以及双端活动页的“每周任务”版块，按照指引达成任务条件即可另外 4 款全新双城之战系列皮肤与宝典能量奖励。

每周任务(1/4)：

任务奖励：永久皮肤【双城之战 杰斯】与 30 能量。

活动时间： 2021 年 11 月 5 日12:00: 00 至 2021 年 12 月 10 日06:59:00。

每周任务(2/4)：

任务奖励：永久皮肤【双城之战 蔚】与 30 能量。

活动时间： 2021 年 11 月 12 日12:00: 00 至 2021 年 12 月 10 日06:59:00，需完成每周任务(1/4)后开启。

每周任务(3/4)：

任务奖励：永久皮肤【双城之战 凯特琳】与 30 能量。

活动时间： 2021 年 11 月 19 日12:00: 00 至 2021 年 12 月 10 日06:59:00，需完成每周任务(2/4)后开启。

每周任务(4/4)：

任务奖励：永久皮肤【双城之战 金克丝】与 30 能量。

活动时间： 2021 年 11 月 26 日12:00: 00 至 2021 年 12 月 10 日06:59:00，需完成每周任务(3/4)后开启。

我们希望大家都能在公平的环境积极游戏，体验游戏乐趣，欢迎大家反馈、举报，和我们一起维护良好的游戏环境。任何违规游戏(恶意挂机、使用外挂、代打、代练、等行为)，将取消活动奖励获取资格，并根据违规情节进行封号处罚!

祝各位召唤师游戏愉快!

英雄联盟运营团队