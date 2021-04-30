苹果大幅削减iPad产量！将芯片等调配给iPhone 13/Pro系列

据9to5mac报道苹果已大幅削减iPad产量，以调配更多零部件用于iPhone13。过去两个月iPad的产量比原计划下降了50%。而苹果也一直在减少旧款iPhone的产量，以优先考虑iPhone13 系列。
图片来自 Apple
由于这些设备共享一些组件，它们都能被转移到最新的iPhone上。此前苹果首席财务官Luca Maestri在该公司 2021 年第四季度财报电话会议就表示，除了iPad，所有产品类别在下个季度都会增长。
据9to5mac报道苹果已大幅削减iPad产量，以调配更多零部件用于iPhone13。过去两个月iPad的产量比原计划下降了50%。而苹果也一直在减少旧款iPhone的产量，以优先考虑iPhone13 系列。
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由于这些设备共享一些组件，它们都能被转移到最新的iPhone上。此前苹果首席财务官Luca Maestri在该公司 2021 年第四季度财报电话会议就表示，除了iPad，所有产品类别在下个季度都会增长。
日经亚洲公司透露，苹果决定削减iPad的生产。苹果制造商已经成为全球供应链约束的受害者，资源和组件将分配给iPhone13生产线，以确保手机的销售不会受到损害由于流感大流行期间的远程工作和学习，iPad的需求实际上每年都在增长。日经亚洲（Nikkei Asia）称，去年平板电脑销量增长6.7%，达到5320万台，占全球平板电脑市场的近三分之一。然而，现在苹果正优先考虑iphone13的生产，因为市场预期欧洲和美洲等西方市场的需求会更强劲。i
据9to5mac援引日经亚洲报道，苹果和其他几家公司一样，在很大程度上受到全球芯片短缺的影响，这导致iPhone13和Apple Watch Series7等产品在全球供不应求。
多个消息人士称，苹果公司已经急剧削减了iPad产量，以便腾出更多组件给iPhone13。这一迹象表明，全球芯片荒对苹果的冲击甚至比之前所显示的还要严重。
今年以来，全球各行业都深陷缺芯危机，不仅仅是核心Soc芯片短缺，其他包括充电IC等芯片全都供应不足。本来大家以为像苹果这样优秀的供应链整合能力，将不会受到这些行业变动的太大影响，但是最新传出的消息透露，苹果已经开始在为这些事情发愁了。据报道，目前已经有多个消息来源称，苹果已经大幅削减了iPad的产量，将更多零部件分配给iPhone 13系列，这就意味着这缺芯的危机要比之前大家想象到要严重很多。报道称，有知情人士透露
iPhone13系列手机是苹果在今年9月份发布的一款重磅产品，外观上虽然没有大改，但Pro型号加入了120Hz高刷的屏幕，并且刘海部分也减少了很多，那么这次的双十一在哪个平台购买iPhone13手机最划算呢。
目前正在进行的芯片危机显然已经大到足以波及苹果公司——这次我们谈论的不是智能手表，而是苹果公司的主要摇钱树——iPhone。
近日一份来自彭博社的报告称，年底购物季的来临，但苹果正在面临着几乎所有产品短缺的威胁，最明显的是iPhone13。
上周苹果发布了第四财季（截至9月25日）财报，苹果CEO库克表示，因为供应短缺，公司在上个季度减少了60亿美元的收入。目前，相关同仁正狂热工作，以推动iPhone 13的产能备货。同时CFOLuca Maestri预警，10~12月份，预计iPad营收将下滑。最新消息称，特殊时期特殊办法，苹果过去2个月削减了多达50%的iPad产能，以为iPhone 13腾让芯片在内的元器件。这似乎意味着，苹果这样的供应链管理大师和顶级玩家，面临的行业缺芯问题同样严峻。
iPhone13又出新BUG。近日，不少网友反映称自己的iPhone13拍照出问题了，打开广角后屏幕带“炫彩”效果。机主称，之前看过不少网友的翻车开箱，以为自己没事，结果第二天就“中奖”了。
iPhone13或因越南疫情交货中断。据彭博社报道，越南因为疫情发生了大量工人逃离工厂的情况。报道指出，大量工人离开了越南胡志明市，越南估计可能有200万人离开。
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