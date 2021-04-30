苹果大幅削减iPad产量！将芯片等调配给iPhone 13/Pro系列

据9to5mac报道苹果已大幅削减iPad产量，以调配更多零部件用于iPhone13。过去两个月iPad的产量比原计划下降了50%。而苹果也一直在减少旧款iPhone的产量，以优先考虑iPhone13 系列。

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由于这些设备共享一些组件，它们都能被转移到最新的iPhone上。此前苹果首席财务官Luca Maestri在该公司 2021 年第四季度财报电话会议就表示，除了iPad，所有产品类别在下个季度都会增长。