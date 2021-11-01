文章目录 快手宣布宿华辞去CEO

京东购物车分享功能上线

极兔68亿收购百世快递国内业务

快手宣布宿华辞去CEO

10月29日，快手发布公告称，宿华不再担任本公司首席执行官。联合创始人、执行董事兼首席产品官程一笑已获委任为首席执行官，自2021年10月29日起生效，负责集团日常运营及业务发展，并向董事长宿华汇报。

公告称，宿华将继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会成员，并将有更多时间专注于制定集团的长期战略及探索新方向。由于宿华仍为公司执行董事，其持有的公司不同投票权将不会发生变化。

京东购物车分享功能上线

10月30日，京东分享购物车功能正式上线。用户点击购物车即可在上方淡黄色横幅中看到“分享我的购物车，11.11跟我买”字样。可分享至微信好友、朋友圈、QQ 好友等。

此前，淘宝已上线该功能。

10月27日，淘宝正式上线一键分享购物车功能。具体位置为:打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。

不过，淘宝的分享购物车链接无法分享到微信、QQ，用户依旧需要将链接转化为“淘口令”再分享。

极兔68亿收购百世快递国内业务

10月29日，极兔速递宣布以约68亿元的价格收购百世集团国内快递业务。

百世集团称，此次出售不包括百世集团的任何其他业务，百世将进一步聚焦快运、供应链、国际核心物流业务，深耕综合智慧供应链服务。

早在今年9月，就有消息称，百世集团考虑出售快递子公司，估值或至多达10亿美元。

当时，百世集团方面表示，不予置评。

据悉，“百世快递”是百世集团旗下知名快递品牌，成立于2003年，2016年，“百世汇通”更名为“百世快递”。