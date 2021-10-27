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宁德时代与现代摩比斯签署CTP技术许可与合作意向协议

2021-10-27 16:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，宁德时代宣布与现代摩比斯签署CTP技术许可与合作意向协议。

根据协议，宁德时代将授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应。

宁德时代

据介绍，CTP技术具有高效集成的特点，是一种无需模组即可将电芯集成到电池包中的技术。利用宁德时代CTP技术，可提高电池包的系统能量密度，简化制造工序，并节省成本。

据悉，本次技术合作将利于双方加强各自的国际市场竞争力。

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