宁德时代与现代摩比斯签署CTP技术许可与合作意向协议

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，宁德时代宣布与现代摩比斯签署CTP技术许可与合作意向协议。
根据协议，宁德时代将授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应。
据介绍，CTP技术具有高效集成的特点，是一种无需模组即可将电芯集成到电池包中的技术。利用宁德时代CTP技术，可提高电池包的系统能量密度，简化制造工序，并节省成本。
据悉，本次技术合作将利于双方加强各自的国际市场竞争力。
站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，宁德时代宣布与现代摩比斯签署CTP技术许可与合作意向协议。
根据协议，宁德时代将授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应。
据介绍，CTP技术具有高效集成的特点，是一种无需模组即可将电芯集成到电池包中的技术。利用宁德时代CTP技术，可提高电池包的系统能量密度，简化制造工序，并节省成本。
据悉，本次技术合作将利于双方加强各自的国际市场竞争力。
10月27日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下简称宁德时代”）与现代摩比斯（下简称摩比斯”）签署技术许可与合作意向协议。根据协议，宁德时代将授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应。据了解，宁德时代新型CTP电池包将电芯直接集成到电池包，由于省去了电池模组组装环节，较传统电池包相比，CTP电池包体积利用率提高了15%-20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了
据知情人士透露，特斯拉已经向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model3和Model Y车型。
10月27日晚，宁德时代发布Q3季度财报，当季营收292.9亿元，同比增长130.7%，净利润32.67亿元，同比增长130%。前三季度合计营收733.6亿元，同比增长132.7%，净利润77.51亿元，同比增长130.9%。截止10月27日收盘，宁德时代涨2.85%，报615.04元，最新市值1.43万亿。该股年内累计涨超75%。目前，宁德时代已经成为国内A股市值第三，仅次于茅台和工商银行。不过不同于前两者，即便是宁德时代的市值已经破万亿，其股价市值增速依然强劲，?
不只是小米、百度、华为涉足汽车产业，就连苹果也向汽车行业进军。不过，入局较晚的苹果，选择与头部企业合作，才算是最有性价比的选择。但是在合作方面，苹果似乎一直都不太顺遂。近日，据报道，苹果公司与宁德时代及比亚迪就苹果公司造车项目中的电池供应谈判已陷入停顿。据了解，最根本的原因在于两家中国公司拒绝在美建立电池工厂，同时拒绝为苹果公司组建合作开发团队。事实上，苹果公司在选择合作盟友方面，向来都较为谨慎，
今日盘中，宁德时代股价一度涨超6.4%，总市值首次突破1.5万亿元。截至发稿，宁德时代股价上涨5.52%，报640.70元，总市值达1.49万亿元。
近日，据报道，苹果公司与宁德时代及比亚迪就苹果公司造车项目中的电池供应谈判已陷入停顿。据了解，最根本的原因在于两家中国公司拒绝在美建立电池工厂，同时拒绝为苹果公司组建合作开发团队。苹果公司在选择合作盟友方面，向来都较为谨慎，并且处于强势的地位，因而这也导致，苹果汽车的合作伙伴，签订合作的进程缓慢，并且多变。据悉，由于与两家电池供应商谈判陷入僵局，苹果公司已考虑来自日本的电池供应商寻求合作。而这日本
在全球汽车向电动车转型的时代大背景下，汽车动力电池的重要性被无限放大。得益于中国高瞻远瞩较早大力发展新能源汽车的战略部署。当前，在电池领域，中国厂商已经走在了世界前列。而在这其中，来自福建宁德的宁德时代”更是异常耀眼。一方面是不断扩大的客户朋友圈”，另一方面则是不断上涨的股价，预示着宁德时代在接下来的车用动力电池版图发展中，将继续在全球市场攻城略地。10月25日，宁德时代盘初拉升一度涨近4%，再创历史新
10月26日消息，日前，据媒体报道，某券商电新研究团队表示，据他们草根调研，锂电池行业的龙头企业正在大规模导入天然石墨。该公司从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上。今日，针对某券商电新研究团队草根调研显示，锂电池行业龙头企业正在大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨”的报道，宁德时代相关负责人回复：报告里说是宁德时代，内部确?
三位知情人士表示，苹果公司与宁德时代和比亚迪就其计划中的电动汽车的电池供应进行的谈判基本上陷入僵局，因为他们拒绝成立团队并在美国建立工厂，只为这家科技巨头服务。
据36氪报道，特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代，为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度（kWh），后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，截至今年三季度，特斯拉全球销售62.735万辆汽车。另外，2022年，特斯拉内华达电?
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