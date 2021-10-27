宁德时代与现代摩比斯签署CTP技术许可与合作意向协议

在全球汽车向电动车转型的时代大背景下，汽车动力电池的重要性被无限放大。得益于中国高瞻远瞩较早大力发展新能源汽车的战略部署。当前，在电池领域，中国厂商已经走在了世界前列。而在这其中，来自福建宁德的宁德时代”更是异常耀眼。一方面是不断扩大的客户朋友圈”，另一方面则是不断上涨的股价，预示着宁德时代在接下来的车用动力电池版图发展中，将继续在全球市场攻城略地。10月25日，宁德时代盘初拉升一度涨近4%，再创历史新