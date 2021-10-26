苹果为 iOS 15 更新设计资源网站：提供新的模板和字体

站长之家（ChinaZ.com）10月26日消息:据9to5Mac报道，苹果公司重新设计了其开发者网站上的人机界面指南页面，使其更容易找到你想用的正确模板和字体。除了新网站，苹果还为iOS15和iPadOS15增加了全新的模板和库。

新模板包括更新的颜色、iOS15特定的主屏幕、新的小组件以及今年发布的许多其他用户界面元素。也有新的模板用于苹果服务，如Siri和Apple Pay。从事使用Touch ID和Face ID的应用程序的设计师也会很高兴看到这些新组件。

苹果已经改变了模板中使用的字体，从经典的SF Pro Text和SF Pro Display换成了新的 「更现代的可变版本」的字体。苹果的字体可以在新的设计资源页面上独立于模板下载。

重新设计的设计资源网站的布局也有了很大改进。在页面的顶部，你可以快速跳到不同的部分。有快速链接到iOS和iPadOS、macOS、watchOS、tvOS、技术、字体、SF符号和营销图像。新页面更有条理，对普通用户来说肯定更容易理解。

开发者网站上的所有新模板的日期是2021年10月22日。这些模板包括:一个全新的Sketch库，一个新的Sketch设计模板，一个新的Adobe XD设计模板，以及Sketch、Adobe XD和Photoshop的新制作模板。