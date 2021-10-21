苏宁易购零售云双11启动 覆盖全国超1万家门店

如今，现代人越来越重视饮食健康，健康的一日三餐是保持健康的关键。钱大凭借“让每一餐都新鲜”和提供一站式的门店购物服务，成为让消费者放心的“家门口菜篮子”。全国直采 新鲜从农地到餐桌钱大妈成立于 2012 年，从实体零售店到线上，新零售模式下，实现线上线下联动，九年时间稳健发展，如今以一句“不卖隔夜肉”成为消费者认可的品牌，门店总数突破 3500 家，服务家庭超 1000 万。钱大妈与农产品有着很好的链接，从农耕地到?