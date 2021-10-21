苏宁易购零售云双11启动 覆盖全国超1万家门店

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:昨天，苏宁易购零售云双11大促全面启动，推出覆盖全国超10000家门店的“超级省钱攻略”。此次双11，美的、海尔、格力、海信、芝华仕、喜临门、箭牌、四季沐歌等品牌都将参与苏宁易购零售云官方的补贴活动。爆款单品支持活动期双线比价。
同时，活动预售期，旧家电还可以享受一站式以旧换新，同步享受折旧、焕新双重补贴，最高补贴2500元。
截至目前，苏宁易购送装一体、送新取旧两大核心服务已覆盖全国超300个城市，建立了遍布全国的“门店+售后”服务网络。
站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:昨天，苏宁易购零售云双11大促全面启动，推出覆盖全国超10000家门店的“超级省钱攻略”。此次双11，美的、海尔、格力、海信、芝华仕、喜临门、箭牌、四季沐歌等品牌都将参与苏宁易购零售云官方的补贴活动。爆款单品支持活动期双线比价。
同时，活动预售期，旧家电还可以享受一站式以旧换新，同步享受折旧、焕新双重补贴，最高补贴2500元。
截至目前，苏宁易购送装一体、送新取旧两大核心服务已覆盖全国超300个城市，建立了遍布全国的“门店+售后”服务网络。
9月24日8时，iPhone13在苏宁易购平台正式开售，几乎瞬间被用户抢空。截至9月24日8时10分，苏宁易购平台页面显示，第一批iPhone13系列产品已售罄，粉色、远峰蓝色最先售空。随后，苏宁易购开启预约通道，第二批产品将于9月25日10时开抢。
今天上午8:00，iPhone13系列正式首发开售，苹果官网、线下店铺、各大电商平台同步开售，销售十分火爆。根据苏宁易购官方公布的信息，iPhone13系列开售之后几乎瞬间被用户抢空，截至9月24日8时10分，第一批iPhone13系列产品已售罄，粉色、远峰蓝色最先售空。
依托互联网模式而建立起的社区零售形式，已经逐步走进人们的视野之中，而在众多社区零售企业中，每日优鲜作为深度融合互联网资源建立起的生鲜产品供应平台，凭借极具前瞻性的发展战略，已经为消费者的生活带去了切实便利。 当前，食品安全已经成为人们关注的重中之重，为了能够进一步满足消费者的健康需求，每日优鲜从食材质量上入手，将细节把控落实到了采集、运输、储存的各个环节上。全程采用冷链运输模式，保证了生鲜食品的新?
凤凰网科技讯10月12日消息，京东携手达达集团推出“小时购”即时零售品牌，整合京东零售和京东到家业务，主要聚焦商超，生鲜，医药，3C等高频消费领域，计划在今年双11引爆业务。京东集团即达达集团副总裁、京东全渠道到家业务负责人何辉剑表示:“京东小时购的目标是打造成京东第二增长曲线，去全天下卖货，卖全天下的货。”据了解，不同于叮咚买菜、每日优鲜等前置仓，京东小时购打通线下3-5公里实体店，下单后1小时内送达，更加?
“新零售”这个概念由马云在 2016 年 10 月提出，因此， 2017 年被称为“新零售元年”。可就在这第一年里新零售市场就被疯狂地瓜分掉——众多新零售平台如雨后春笋般地涌现出来，天猫小店、京东便利店、无人超市、智能便利店等新零售实体业态纷纷出现。众多线上品牌依托品牌优势，领军变革。加速线下实体新零售的发展。随着线上增长趋势放缓，线上企业纷纷拓展线下寻找新的增长动力，才出现了各种“新零售”的特色小店。新零售的提
如今，现代人越来越重视饮食健康，健康的一日三餐是保持健康的关键。钱大凭借“让每一餐都新鲜”和提供一站式的门店购物服务，成为让消费者放心的“家门口菜篮子”。全国直采 新鲜从农地到餐桌钱大妈成立于 2012 年，从实体零售店到线上，新零售模式下，实现线上线下联动，九年时间稳健发展，如今以一句“不卖隔夜肉”成为消费者认可的品牌，门店总数突破 3500 家，服务家庭超 1000 万。钱大妈与农产品有着很好的链接，从农耕地到?
近日，悠可集团COO、锐太供应链董事长黄朗阳受邀出席“启迪零售物流与供应链智慧峰会”，并以《全渠道零售下的柔性自动化创新之路》为主题发表演讲，分享美妆电商企业推动零售物流自动化和应对双十一大促的实战经验。（悠可集团COO、锐太供应链董事长黄朗阳）与悠可集团一同受邀参与活动的还有，雀巢、亿滋食品、青岛啤酒、欧莱雅、菜鸟网络等多家知名企业的供应链和物流一号位人士，与会嘉宾共同就“以科技促进零售物流供应链‘创
市场从来都是危中有机。私域经济随着疫情过后彻底爆发,传统零售商也开始了新零售的布局。在流量越来越贵的今天,对未布局线上的传统零售商而言,开启公域流量更是一大挑战,线上成本逐年上升,这意味着线上市场也进入了精耕细作的下半场。当下,移动互联网渗透率增长见顶,线上流量和市场格局基本定型,想像早两年在线上市场,利用公域以小博大的事情基本不可能。危机之下,新零售或将是商家的一大突破点。为什么越来越多企业开始布局新零售
10 月 11 日下午，“深度解读国美「家·生活」战略第二阶段实施路径——国美零售媒体交流会”在北京召开。 会议邀请数十家权威媒体出席会议，同时国美创始人黄光裕、国美控股常务副总裁周亚飞、国美零售决策委员会主席魏秋立、国美零售CFO方巍、国美零售经营副总裁王巍、国美零售战略副总裁赵丽明也分别出席。 国美创始人黄光就流量本质回答记者提问，他表示：“强调零售业本质这句是因为，电商不考虑商品，而是考虑通过运营手段?
社区团购上半场似乎走到了尾声，整个行业进入到了洗牌阶段，曾经风光的玩家黯然退场，巨头也纷纷调整战略来应对市场变局。十荟团作为社区团购头部企业，也进行了一系列自我革新，对供应链能力、区域仓配、团长运营等多个方面进行业务升级，试图引领行业建设健康有序的产业生态。回到基本功较量社区零售的起伏变化不是孤例。近年来，中国商业中许多toC的细分赛道，都经历了一个上半场兴起、蓬勃、过热，随后震荡、洗牌，进入到下半?
今天（10月23日）中午，雷军在微博中提到：现在保留3.5mm耳机孔的手机不多了。”并在配图中正式公布Redmi Note系列新机Redmi Note 11将保留3.5毫米..
10月23日消息，今日，北京大学新工科国际论坛召开，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏出席。会议上，李彦宏表示，当下的中国有培育领军人才和战略科学..
在萨蒂亚·纳德拉接管了微软 CEO 的职务之后，这家软件巨头一直在过去 10 年里积极拥抱开源，并且主动传达了对 Linux 和开源社区的热爱。五年前，..
Google 周四表示，由于双方就一项新协议发生了争执，其将于 12 月 9 日从 Roku 应用商店下架 YouTube 应用。据说作为允许上架 YouTube 应用的一项..
2001 年 10 月 23 日，史蒂夫·乔布斯发布了初代 iPod 播放器。但在 20 周年纪念的前一天，苹果前 iPod 团队高级副总操 Tony Fadell，却在接受 Cn..
10月14日，一年一度的脉脉“1024程序员嘉年华”正式拉开帷幕。本届“1024程序员嘉年华”以追梦“程”长为主题，旨在为每一个怀揣科技梦想的职场人..
据深圳特区报报道，10月22日，第十届新一代信息技术产业标准化论坛数字电源标准化分论坛在深圳举办。经中国电子技术标准化研究院（工业和信息化部..
10月22日，由观远数据主办的「乘云驾务·观远数据2021智能决策峰会暨产品发布会」在上海中星铂尔曼大酒店圆满落幕。红杉中国、波士顿咨询、联合利..
【2021年10月22日·东莞】华为开发者大会 2021（Together）于今天正式开幕，华为在主题演讲中正式发布全新的HMS Core6，向全球开发者开放7大领域的..
李子柒已经三个月没有更新视频了。作为少数走出国门的中国网红，李子柒的本次停更受到非常大的关注。据统计，李子柒抖音粉丝5501万，微博粉丝2762..
华米科技无疑是智能穿戴领域的“老炮儿”了，不仅公司自有品牌出货量已经达到全球TOP4级别，并且随着自研智能手表生态系统、血压监测引擎的相继落..
【2021年10月22日·东莞】华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖正式开幕。本次大会首次采用数字人全程实时手语直播，数字人基于即时听到的..
集聚国内外5000多家礼品相关行业参展商的第29届中国（深圳）国际礼品及家居用品展览会，在2021年10月21日隆重开幕，仁清卓越携旗下洛克膜切机以及..
你的蓝牙耳机，有可能成为跟踪器;看似牢靠的智能保险箱，有可能形同虚设;酒店送餐机器人，有可能被调包……这些匪夷所思的挑战，正在GeekPwn2021国..
流感具有高传播性和传播速度，防护不佳就有可能感染流感病毒。尤其是老人与小孩抵抗力较差，患流感的几率更大。我们需要多加重视，及时预防。众所..
作为一名口腔护理师，无论是我接触的专业媒体评测，还是自己用的体验，结论都是电动牙刷是真的比手动牙刷好用太多。但是国人的口腔问题多而且复杂..
10月20日，第29届ACM国际多媒体会议（简称ACM MM）在成都正式举行。本次会议将针对单个媒体和跨界整合多媒体元素的最具创新性和影响力的顶级热点研..
每年双11，都是品牌们寻求线上增长、与消费者互动的最佳时机，并推动着品牌将更新、更好的产品带给消费者。一年一度的双11狂欢盛典又一次拉开帷幕..
寒冷的天气让人们不自觉想宅在家里，宅家怎么能不享受大屏追剧的快乐呢，那搭配智能大屏使用的产品一定少不了智能的电视盒子。腾讯极光盒子不断升..
“十四五”新征程 数字化赋能新发展—中国数字建筑峰会，10月21日在广州保利洲际酒店成功举办。此次峰会以实践分享为纽带，集合多元思想，碰撞新形..