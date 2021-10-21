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苏宁易购零售云双11启动 覆盖全国超1万家门店

2021-10-21 11:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:昨天，苏宁易购零售云双11大促全面启动，推出覆盖全国超10000家门店的“超级省钱攻略”。此次双11，美的、海尔、格力、海信、芝华仕、喜临门、箭牌、四季沐歌等品牌都将参与苏宁易购零售云官方的补贴活动。爆款单品支持活动期双线比价。

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同时，活动预售期，旧家电还可以享受一站式以旧换新，同步享受折旧、焕新双重补贴，最高补贴2500元。

截至目前，苏宁易购送装一体、送新取旧两大核心服务已覆盖全国超300个城市，建立了遍布全国的“门店+售后”服务网络。

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