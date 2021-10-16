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英雄联盟S11总决赛10月16日赛程 EDG小组晋级赛赛程时间

2021-10-16 10:19 · 稿源：站长之家

2021年10月16日，今天是周六，英雄联盟S11总决赛开启了小组赛的晋级赛，今天是EDG的比赛，很多玩家还不清楚具体的赛程时间安排，下面就来为大家分享一下。

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19:00 EDG vs DFM

20:00 T1 vs 100T

21:00 EDG vs T1

22:00 100T vs DFM

23:00 DFM vs T1

次日00:00 100T vs EDG

和去年的全球总决赛与2021季中冠军赛一样，两支来自 VCS 的队伍由于旅行限制的原因无法参赛。我们将会和我们的合作伙伴一起，竭尽全力帮助VCS的队伍参与2022季中冠军赛。

小组赛阶段共有16支参赛队伍，包括4支通过入围赛晋级的队伍和12支新的参赛者:

●韩国赛区（LCK）一号、二号和三号种子队伍:DWG KIA、Gen.G、T1

●LPL赛区一号、二号和三号种子队伍:EDward Gaming、FunPlus Phoenix、Royal Never Give Up

●欧洲赛区（LEC）的一号、二号和三号种子队伍:MAD Lions、Fnatic、Rogue;

●北美赛区（LCS）的一号和二号种子队伍:100Thieves、Team Liquid

●东南亚赛区（PCS）的一号种子队伍:PSG.Talon Esports

这16支队伍将分为四组，每组4支队伍，每支队伍须与组内其他所有队伍进行两场比赛。每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段的8支队伍将采取五局三胜、单场淘汰的赛制，依次进行四分之一决赛、半决赛和决赛。最终进入冠亚军决赛的两支队伍将进行五局三胜的对决，胜者将斩获2021英雄联盟全球总决赛的桂冠。

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