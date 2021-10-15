爱奇艺创始人披露取消超前点播原因：会员不满意

凤凰网科技讯 10月4日消息，@爱奇艺VIP会员 在社交平台表示，今天起，爱奇艺正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。随后有网友表示自己收到了爱奇艺的补偿。有网友在社交平台表示，自己收到爱奇艺补偿的星钻会员剩余权益的通知。该通知表示，爱奇艺将补偿用户当前剩余星钻会员权益天数同等时长的权益，该权益将在24小时内充值进您的账号中。