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爱奇艺创始人披露取消超前点播原因：会员不满意

2021-10-15 17:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:据财经网消息，在今日的爱奇艺悦享会上，爱奇艺CEO龚宇表示，取消超前点播不是受到主管部门的压力，而是会员不满意。

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今年9月，腾讯视频因超前点播模式必须按顺序付费解锁涉嫌捆绑销售被上海市消保委点名。

同时，上海市消保委还点名了爱奇艺和优酷，称希望有类似情况的其他平台能够积极跟进。

10月4日，爱奇艺、腾讯视频和优酷等视频平台陆续宣布取消超前点播服务，并停止超前点播内容更新。

当时，有网友猜测，上述平台取消超前点播服务或与被约谈有关。

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