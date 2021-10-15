爱奇艺创始人披露取消超前点播原因：会员不满意

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:据财经网消息，在今日的爱奇艺悦享会上，爱奇艺CEO龚宇表示，取消超前点播不是受到主管部门的压力，而是会员不满意。
今年9月，腾讯视频因超前点播模式必须按顺序付费解锁涉嫌捆绑销售被上海市消保委点名。
同时，上海市消保委还点名了爱奇艺和优酷，称希望有类似情况的其他平台能够积极跟进。
10月4日，爱奇艺、腾讯视频和优酷等视频平台陆续宣布取消超前点播服务，并停止超前点播内容更新。
当时，有网友猜测，上述平台取消超前点播服务或与被约谈有关。
站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:据财经网消息，在今日的爱奇艺悦享会上，爱奇艺CEO龚宇表示，取消超前点播不是受到主管部门的压力，而是会员不满意。
今年9月，腾讯视频因超前点播模式必须按顺序付费解锁涉嫌捆绑销售被上海市消保委点名。
同时，上海市消保委还点名了爱奇艺和优酷，称希望有类似情况的其他平台能够积极跟进。
10月4日，爱奇艺、腾讯视频和优酷等视频平台陆续宣布取消超前点播服务，并停止超前点播内容更新。
当时，有网友猜测，上述平台取消超前点播服务或与被约谈有关。
继此前各大视频平台超前点播功能被批之后，腾讯、优酷纷纷推出了可超前点播选集解锁的服务。让人意外的是，爱奇艺官方今天竟宣布正式取消剧集超前点播。
10月15日，据第一财经报道，爱奇艺CEO龚宇今日在爱奇艺悦享会上披露了取消超前点播原因，称不是受到主管部门的压力，而是会员不满意。龚宇说：主要是会员满意度，这是一个核心观点，我们自己壮士断腕，愿意为会员的满意度付出代价，在内容产品、商业模式、播出方式上找到更多契合”。据了解，2019年12月，在腾讯和爱奇艺两个平台，古装剧《庆余年》因超前点播需花50元而备受争议，甚至有人因此起诉视频平台。尽管备受网友质疑，但?
在不少网友猜测，腾讯视频和优酷是否也会采取一样的措施时，这两家也纷纷在官方微博宣布即日起取消剧集超前点播服务。
10月4日，爱奇艺突然宣布，将取消超前点播服务，并且还会同步取消会员用户的贴片广告，令大家措手不及。就在许多用户还在猜测之时，腾讯视频和优酷也双双宣布将取消超前点播服务。腾讯视频VIP官微发文称：尊敬的腾讯视频VIP会员，即日起腾讯视频将取消剧集超前点播服务，并停止超前点播内容更新。腾讯视频一直高度重视会员用户体验，并将持续提供更好的视听服务。祝大家节日快乐！优酷同样通过官微宣布：尊敬的优酷会员，即日起优?
凤凰网科技讯 10月4日消息，@爱奇艺VIP会员 在社交平台表示，今天起，爱奇艺正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。随后有网友表示自己收到了爱奇艺的补偿。有网友在社交平台表示，自己收到爱奇艺补偿的星钻会员剩余权益的通知。该通知表示，爱奇艺将补偿用户当前剩余星钻会员权益天数同等时长的权益，该权益将在24小时内充值进您的账号中。
近两年，爱奇艺、腾讯视频等平台推出了超前点播功能，在之前各种会员的基础之上还需要付费率先解锁剧集，不少网友都强烈谴责，心生厌恶。前不久，腾讯视频还曾因《扫黑风暴》的超前点播被批，随后腾讯视频方面迅速改进，推出了可选集的超前点播功能，但整体服务依然保留。值得一提的是，今天上午，爱奇艺突然宣布将取消超前点播。根据爱奇艺VIP会员官博发文，爱奇艺正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。原文如?
近两年，超前点播的付费提前看模式被各大视频平台互相借鉴，几乎所有主流平台都推出过类似服务，用户在会员的基础之上依然需要付费点播。自从超前点播问世以来就不断被人质疑、吐槽，甚至有用户因此将视频平台告上法庭，但一直未曾带来任何改观。但奇怪的是，今天爱奇艺突然率先宣布将取消超前点播服务，并且还同时取消了会员贴片广告，进一步提升了会员付费用户的权益。随后，腾讯视频和优酷也都纷纷宣布，即日起将取消超前点播模
终于，热衷于假期宅在家里追剧的人等到了一个盼望已久的好消息——爱奇艺率先在10月4日中午宣布取消“超前点播”服务，随后腾讯视频与优酷也相继跟进，纷纷表态取消“超前点播”为用户提供更好的体验。
今天中午，爱奇艺突然宣布，将取消超前点播服务，并且还会同步取消会员用户的贴片广告，让不少人感到意外。
10月4日中午，爱奇艺率先在其官方微博公布，正式取消剧集超前点播服务，同时取消会员可见的内容宣传贴片。爱奇艺创始人兼CEO龚宇也跟着表态:“不断提升会员消费体验和满意度是我们长期努力的目标，哪怕短期收益受损。”
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