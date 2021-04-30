多家快递公司回应双11涨价 没接到通知，可能会涨

一年一度的双11就快到了，在大家的购物热情下，人们已经渐渐忘了这原本是属于光棍们的节日。
然而，这不重要。重要的是，我都还没想好买什么，就迎来了快递涨价的消息!
据媒体报道，自9月以来，义乌就有多家快递企业上调了价格。
中通快递义乌某网点人员表示，目前饰品类商品每单价格在2.1元，上调幅度约为0.3元。
对此，申通、圆通人员表示，目前尚未接到快递调价的消息，但双十一可能会涨价。
一年一度的双11就快到了，在大家的购物热情下，人们已经渐渐忘了这原本是属于光棍们的节日。
然而，这不重要。重要的是，我都还没想好买什么，就迎来了快递涨价的消息!
据媒体报道，自9月以来，义乌就有多家快递企业上调了价格。
中通快递义乌某网点人员表示，目前饰品类商品每单价格在2.1元，上调幅度约为0.3元。
对此，申通、圆通人员表示，目前尚未接到快递调价的消息，但双十一可能会涨价。
近日，针对双11快递将涨价的报道，申通、圆通、中通等人员表示，目前尚未接到快递调价的消息。具体调价情况以当地网点为准。<br/> <br/>
离双11”还有不到一个月时间，有媒体报道称快递企业开始酝酿涨价。10月15日消息，据媒体报道，自9月以来，多家快递企业在浙江义乌上调每单快递价格，业内人士分析称全国其他地方可能会陆续跟进。申通、圆通客服及部分上海网点人员回应，目前尚未接到具体调价通知，但双十一可能会涨价。快递行业人士表示，双11”向来是电商大战，也是对快递行业的大考。这意味着快递企业要提前储备更多的人力和物力，来应对旺季短期业务规模的激增?
近些年，人工智能重要落地场景之一的智慧物流体系加速发展，而作为智慧物流体系的一个重要分支，无人机物流正是机械化、自动化和智能化发展的结果。据媒体报道，澳大利亚一家公司将无人机应用于快递配送，但是在最近派送过程中遭到了乌鸦袭击。9月29日消息，据报道，由于频繁遭到乌鸦袭击，该公司被迫暂停了无人机快递服务。报道称，堪培拉居民罗伯茨每天都要用无人机快递服务”点咖啡，因此拍摄到了袭击的过程。视频中，乌鸦向无?
相信不少人网购时，都遇到过包裹未经同意却被放到快递柜或者代收点的情况。而来自北京的一名小伙，就因为快递员将其包裹放点快递代收点，做了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，来自北京顺义的快递员小李报警称，自己将客户的一个包裹放到快递代收点后不翼而飞。而经过调查后发现，拿快递的实际上就是自称未收到包裹的客户本人。根据快递员小李的描述，当时由于配送时间问题，和购买者张某打电话沟通后决定，将购买的价值1.8万?
今日，国家邮政局公布监测数据称，10月1日至7日全国邮政快递业高位运行安全平稳，共揽收快递包裹19.91亿件，与2019年同期相比增长100.38%，与2020年同比增长28.31%。同时，投递快递包裹19.17亿件，与2019年同期相比增长104.44%，与2020同比增长25.71%。
金秋十月，快递鸟来给大家送福利了！为提升企业的寄收件效率和降低物流管理成本，国内领先的物流数字化运力服务及管理平台快递鸟推出了优惠活动，活动涉及电子面单、物流轨迹查询、国际查询等多个业务，满足绝大部分企业的需求。明星单品特惠快递鸟致力于建立全球最大的物流数据枢纽中心，用数据让物流更高效，用科技让发货更简单，帮助发货方解决物流全流程管理问题。随着双十一电商旺季的临近，为了更好的帮助客户，快递鸟发起“
据彭博消息，有知情人士称，百世集团考虑出售快递子公司，估值或至多达10亿美元。据悉，“百世快递”是百世集团旗下知名快递品牌，成立于2003年，2016年，“百世汇通”更名，正式以新名称“百世快递”面世。截至2020年12月底，百世快递在全国拥有87个转运中心，49000+个末端网点，省市网络覆盖率达100%，区县覆盖率达100%。
9月20日，上海嘉定胜辛南路，有路人发现街头有百余只宠物盲盒被遗弃路边，被雨淋的奄奄一息。据救助者称，宠物从全国各地派送到上海的中通网点，但上海查的很严，中通快递不敢派送，但又无法处理就遗弃在路边。目前初步统计约有一百多只猫狗，警方已经介入。有救助人士好心拉起了油布遮雨，但部分宠物已死亡，现场充满腐臭味。据现场参与救援的@上海领养之家 介绍，涉嫌遗弃宠物的中通快递人员已经被带走，这批宠物当晚在警方的协?
曾经被广大网友称赞方便的快递已经变了，送上门已经变成了送到驿站或者快递柜，而且电话都不打，发给短信通知就完事了。现在浙江开始立法规范快递业，未按要求上门投递可被罚款2000元。据报道，9月29日，省十三届人大常委会第三十一次会议审议通过《浙江省快递业促进条例》，将于明年3月起施行。《条例》明确，按运单上注明要求上门投递，或未按收件人电话、信息回复要求上门投递，由邮政管理机构责令改正，可处500元以下罚款；情?
据央视新闻消息，天舟三号货运飞船将于近日在文昌航天发射场择机发射，目前任务各系统已经做好了发射前的准备工作。此次发射的天舟三号装载近6吨的补给物资，将与空间站核心舱进行自主快速交会对接，为后续神舟十三号飞行任务做好保障准备。目前，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体已垂直转运至发射区。文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。据中国载人航天工程办?
【TechWeb】10月17日消息，华熙生物旗下品牌润百颜就争议营销内容致歉，宣布暂停微博达人商务合作。近日，一微博大V发布了润百颜推广视频，润百颜..
【TechWeb】10月17日消息，近日，有网友在微博吐槽小红书博主发布的“滤镜景点”笔记，观看者实地探访后产生较大落差。针对这一热议话题，小红书1..
【TechWeb】10月17日消息，据外媒报道，受汽车制造商大众CEO赫伯特·迪斯（HerbertDiess）邀请，特斯拉CEO埃隆·马斯克（ElonMusk）通过视频为大众..
10月16日，智能图像处理北京市工程研究中心”揭牌仪式暨启动会在小米科技园举行。该中心由北京小米移动软件有限公司牵头，联合国内一流学府和高新..
近日，拉闸限电”成为了国内的热搜词，同时也引发了居民对节能节电”的关注。并且，一些商家也利用消费者的心理，在电商平台上上线节电专家”这类..
随着科技飞速发展，5G”时代的到来，网络与人们的生活息息相关，但网络在带来便利的同时，也存在不少陷阱与隐患。据媒体报道，日前，主题为网络安..
当你带着家人、好友或恋人长途跋涉，前往热门打卡地后，发现严重货不对板”，照片秒变照骗”，相信一定会失望至极。今日，针对大量用户吐槽小红书..
就在上周，Linux内核优化带来6M IOPS的好成绩，更大的突破在持续，持续的优化下，新的补丁将Linux在理想的硬件配置下推到了每核7MIOPS，到了本周结..
小米公司每年都会在市场上提供高性价比的智能手机型号。此前，这些产品被分为两个系列；经济型红米系列和高端的小米系列，并对“Mi”品牌进行了重..
Windows 11先后两个正式版本，都让AMD锐龙处理器的性能蒙上劣化阴影，好在解决方案终于下发。最新补丁KB5006746（Build 22000.282）已经抵达Beta和..
Minisforum已经宣布了其最新的迷你电脑，Elitemini HM90，它配备了AMD Ryzen 9 4900HAPU，起价为499美元。此前Minisforum已经推出了几款采用AMD R..
【TechWeb】10月17日消息，继上个月发布iPhone13系列新品后，苹果官方近期已经宣布，将于美国时间10月18日（周二）上午10点，北京时间10月19日（周..
10月20日14点，OPPO将举办OPPO不套路11.11发布会”，届时将带来全新的OPPO K9s 5G新机。今天最新的预热海报中，OPPO宣布新机具备5000mAh超大电量，..
【TechWeb】9月9日，工信部信息通信管理局组织召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，以9月17日为限，要求各平台..
在新款特斯拉 Model S推出四个月后，现在新版特斯拉 Model X也终于开始交付了，内饰方面整体更新，其他方面也有部分升级。目前特斯拉 Model X 在国..
对于近日网上出现吐槽小红书的“滤镜景点”，小红书表示，秉持“真诚分享，友好互动”的社区价值观，分享我们的反思和动作。..
【TechWeb】10月17日消息，据猫眼专业版微博消息，截至10月17日09:04:26，电影《长津湖》总票房突破48亿元，正式超过《流浪地球》票房成绩，暂列中..
近年来，网络直播的发展如火如荼，网络主播”成了新兴职业和热门话题，但在网络直播平台快速发展的同时，也不断滋生各类问题。据媒体报道，10月14..
听说过达菲家族吗？这里说的不是某个人或者某种药物，而是迪士尼的原创IP形象。达菲（Duffy）就是迪士尼小熊，虽然未在动画或者电影作品中出现，但..
今后，北京的同学在路上将有机会见到，驾驶位上没有司机和安全员的自动驾驶汽车了。据首都之窗”公众号消息，10月15日，北京市智能网联汽车政策先..