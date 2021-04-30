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多家快递公司回应双11涨价 没接到通知，可能会涨

2021-10-15 16:41 · 稿源：站长之家

一年一度的双11就快到了，在大家的购物热情下，人们已经渐渐忘了这原本是属于光棍们的节日。

然而，这不重要。重要的是，我都还没想好买什么，就迎来了快递涨价的消息!

义乌北下朱村

据媒体报道，自9月以来，义乌就有多家快递企业上调了价格。

中通快递义乌某网点人员表示，目前饰品类商品每单价格在2.1元，上调幅度约为0.3元。

对此，申通、圆通人员表示，目前尚未接到快递调价的消息，但双十一可能会涨价。

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