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苹果称iOS比安卓更安全 98%恶意软件都针对安卓

2021-10-14 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:为了回应欧盟委员会提议的《数字市场法案》，该法案可能会强制在欧洲的 iPhone上进行第三方渠道APP安装，苹果发布了一份深入的研究文件，强调了第三方渠道的安全和隐私风险。

苹果应用商店、手机APP

苹果的文件名为为数百万个应用程序构建可信的生态系统，其中指出“移动恶意软件以及由此产生的安全和隐私威胁越来越普遍，并且主要存在于允许第三方安装的平台上。” 例如，苹果引用了诺基亚2019年和2020年的威胁情报报告，该报告发现安卓设备的恶意软件感染率估计是 iPhone 的15到47倍。

报告中表示，安卓智能手机是最常见的移动恶意软件目标，最近受到恶意软件感染的次数是iPhone 的15到47倍。一项研究发现，98%的移动恶意软件都针对 Android 设备。这与第三方安装密切相关:例如，在2018年，在官方安卓应用商店 Google Play 之外安装应用的安卓设备受到潜在有害应用影响的可能性是未安装的的8倍。

另一方面，苹果声称iOS上的恶意软件很少见，并表示该平台上的许多攻击都是“针对性很强的攻击，通常由民族国家实施”。苹果补充说，“专家普遍认为 iOS 比安卓更安全，部分原因是苹果不支持第三方安装。”

苹果公司表示，如果它被迫允许第三方安装，用户将受到更多恶意应用程序的影响，并且在将应用程序下载到他们的设备上后，对应用程序的控制也会减少。苹果补充说，一些拟议的第三方安装法案还将要求取消对第三方访问专有硬件元素和非公共操作系统功能的保护，从而给用户带来安全和隐私风险。

苹果在6月份分享的一份类似文件中提到了其中的许多论点。苹果公司首席执行官蒂姆库克此前声称，旁加载应用程序“会破坏 iPhone 的安全性”和“我们在 App Store 中内置的许多隐私措施”。

苹果的文档继续提供影响安卓等移动平台的常见恶意软件示例，并提出更多反对侧载的论据。

苹果的 App Store 面临越来越多的审查，它仍然是在 iPhone 和 iPad 上安装应用程序的唯一地方，不包括已越狱的设备。Fortnite 创建者 Epic Games 去年起诉苹果公司的反竞争行为，但未能让法院强制苹果公司允许第三方应用商店在 iOS 上运行。

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