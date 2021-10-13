抖音：泛知识内容占总播放量20% 生活技能类内容最受欢迎

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:今日，抖音发布了《2021抖音泛知识内容数据报告》（以下简称“报告”）发布。报告呈现了过去一年，抖音平台泛知识内容的发展现状、泛知识创作者表现以及各地用户对泛知识内容的偏好等数据信息。

近年来，抖音各类泛知识创作者大量涌现，知识类短视频数量和消费数显著增长。报告显示，平均每5个播放量里，就有1个是泛知识内容。去年，抖音泛知识直播达100万场。过去一年抖音上的泛知识内容播放量年同比增长达74%。

其中，生活技能类内容最受欢迎，且增长最快，泛知识内容播放量已占平台总播放量的20%。在泛知识内容播放品类TOP3中，生活技能类排名第一;在视频增长总数TOP3中，生活技能类增幅达219%，位列第一;科普类增长达207%，排名第二。截至8月31日，抖音已有792个生活常识相关话题播放量过亿。

此外，报告还呈现了不同人群对于泛知识内容的各自偏好。一二线城市人群偏爱财经类，三四线城市人群更爱看亲子教育类，五六线城市人群更热衷艺术类。其中，浙江人偏爱看财经类，广东人更爱法律类，河南人更喜欢传统文化类，东北人更热衷看人文类，福建人更关注亲子教育类，四川人则更钟情于艺术类。

抖音表示，未来，将持续完善泛知识内容体系建设，积极扶持、服务各领域知识创作者，致力于推动大众知识普惠，让每个普通人都可以平等地获取知识。