淘宝新增《淘宝直播原石行业管理规范》 主播需满足多项考核要求

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:日前，淘宝发布公告称，为了更好的促进淘宝直播原石行业健康发展，规范市场经营秩序，营造良好的市场环境，淘宝网将新增《淘宝直播原石行业管理规范》。

据悉，该规范适用于通过阿里创作平台及淘宝直播平台（包括域名为liveplatform.taobao.com的网站、客户端及小程序）发布与原石相关直播等内容的用户。

根据准入要求，用户提交准入申请，通过平台校验审核后，符合平台准入要求的可入驻为淘宝直播原石行业主播。淘宝直播原石行业主播仅允许推广自己店铺的原石商品，不得代播推广其他店铺的原石商品。

店铺具体准入要求如下:

身份 要求明细 淘宝商家 1、新入驻的淘宝店铺须为企业店铺（历史已入驻的个人店铺除外），且店铺状态正常; 2、企业店铺商家基础保证金余额须大于等于30万元，个人店铺商家基础保证金余额须大于等于50万元; 3、店铺主营类目为“珠宝/钻石/翡翠/黄金”; 4、商家需入驻淘宝直播翡翠原石基地，且实际经营场所在基地内; 5、商家营业执照经营范围必须包含:“玉石原料及成品的收购、设计、加工、销售”及“销售:珠宝玉器、金银制品、工艺美术品”; 6、淘宝直播平台将根据实际情况（包括但不限于公司经营状况、服务水平、市场口碑及店铺经营状况、商家信用等因素）决定商家是否被准许入驻为淘宝直播原石行业主播。 天猫商家 1、有天猫店铺，且店铺状态正常; 2、商家基础保证金余额须大于等于30万元; 3、店铺主营类目为“珠宝/钻石/翡翠/黄金”; 4、商家需入驻淘宝直播翡翠原石基地，且实际经营场所在基地内; 5、商家营业执照经营范围必须包含:“玉石原料及成品的收购、设计、加工、销售”及“销售:珠宝玉器、金银制品、工艺美术品”; 6、淘宝直播平台将根据实际情况（包括但不限于公司经营状况、服务水平、市场口碑及店铺经营状况、商家信用等因素）决定商家是否被准许入驻为淘宝直播原石行业主播。 非商家身份 不可准入为淘宝直播原石行业主播，禁止在直播间推广任何原石商品

该规则也明确了对淘宝直播原石行业主播的考核要求，主播在经营过程中须满足平台考核要求，否则将被清退淘宝直播原石行业主播身份，并禁止30天内再次入驻。考核要求包括但不限于:

截止上一自然月:

1、 近365天有效开播天数大于等于30天（有效开播:当天开播时间大于等于30分钟）;

2、 自然年主播严重违规小于等于3次;

3、 自然年主播无特别严重违规;

4、 店铺未产生大量消费者退款维权、投诉、处罚、舆情、行政处罚等。

上一自然月内:

1、 自然月开播天数大于等于20天，且日均开播时长大于等于2小时;

2、 按商家品质分进行赛马汰换，即商家品质分排名末尾5%的商家限一个自然月整改，一个自然月后仍处于排名末尾的5%直接清退。

此次规则变更于2021年10月12日进行公示通知，将于2021年10月19日正式生效。更多关于《淘宝直播原石行业管理规范》详细内容可点击这里查看。