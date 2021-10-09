字节跳动成立新公司 经营范围含房地产经纪等

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:企查查APP显示，10月8日，福建好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;房地产经纪等。
根据股权穿透显示，该公司由字节跳动关联公司北京好房有幸信息技术有限公司100%控股。
值得一提的是，日前有媒体报道“字节跳动旗下房产交易平台幸福里收购麦田房产”，对此幸福里方面表示，该新闻失实。幸福里实际只是收购了麦田旗下一家公司，并非收购北京麦田。
站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:企查查APP显示，10月8日，福建好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;房地产经纪等。
根据股权穿透显示，该公司由字节跳动关联公司北京好房有幸信息技术有限公司100%控股。
值得一提的是，日前有媒体报道“字节跳动旗下房产交易平台幸福里收购麦田房产”，对此幸福里方面表示，该新闻失实。幸福里实际只是收购了麦田旗下一家公司，并非收购北京麦田。
9月28日，小米之家商业有限公司发生工商变更，公司经营范围新增非居住房地产租赁、房地产经纪等。
据企查查消息，小米之家商业有限公司于昨日发生工商变更，公司经营范围新增非居住房地产租赁、房地产经纪等。此前，小米之家的经营范围也曾扩大，新增了包括教育咨询服务、销售宠物食品、组织文化艺术交流活动等业务。小米之家成立于2017年6月27日，法定代表人为卢伟冰，注册资本1亿元。公司经营范围包括通讯产品和通讯设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、数码设备及配件等。该公司由小米通讯技术有限公司100%控股。小米之家是小
今日，针对“字节跳动旗下房产交易平台幸福里收购麦田房产”的报道，幸福里方面表示，该新闻失实。幸福里实际只是收购了麦田旗下一家公司，并非收购北京麦田。
企查查APP显示，近日，青岛一家公司申请注册字节跳动元宇宙商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
相信许多数朋友对于互联网的第一印象，就是通过在浏览器地址栏输入网址就能打开新世界的大门，这在二十多年前无疑是科幻般的体验。从某种意义上来说，浏览器就是我们得以遨游互联网的一个窗口。但作为一个与互联网伴生的产品类别，特别是在谷歌主导的Chromium内核一统浏览器市场后，关于浏览器的故事到如今应该说已经是讲完了，现在甚至几乎已经没有创业者会选择浏览器作为创业赛道。
近日，青岛一家公司申请注册字节跳动元宇宙商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
日前，字节跳动正式宣布开源CloudWeGo，这是一套以Go语言为核心、专注于微服务通信与治理的项目集合。
针对互联网互联互通、开放外链问题，字节跳动回应称，保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业创新发展。字节跳动将认真落实工信部决策，并呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间。
据36氪报道，字节跳动近期将推出汽车云业务，已从亚马逊云和京东云等公司招募人员，负责推进该项目。同时，字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈“智驾云”的项目合作。
字节跳动正在测试独立的出口电商平台，并计划于2021年10月推出。截至站长之家发稿时间，字节跳动方面尚未作出回应。
日前有媒体报道，字节跳动近期在海外（东南亚地区）上线了一款名为“Pixsoul”产品，主打AI捏脸功能。应用监测平台App Annie显示，“Pixsoul” 9 月初于Google play上线。从公开披露的产品细节来看，Pixsoul目前提供两个高清特效，其中之一便是Avatar（虚拟化身）。Avatar能将用户的照片转变为相应的3D形象，也可塑造成电子游戏中的虚拟角色。简而言之，Pixsoul可以帮助用户打造个性化的虚拟形象，并用于社交。Pixsoul应用说明显示
据36氪报道，字节跳动将于今年下半年在国内推出一款音乐流媒体产品，产品名称暂定“飞乐”。
字节跳动宣布其研发的云固件已投入应用，首批成功装机200余台X86服务器。这是全球首次实现服务器LinuxBoot产品化的固件方案，相比传统固件具有配置灵活、资源丰富、节约人力等优势。
9月13日，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在国新办发布会上表示，已要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈，投诉也比较多。为此，工信部通过行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到互?
9月8日，江苏好欣晴移动医疗科技有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东，同时公司注册资本由9041.96万元人民币增加至1.09亿元人民币，增幅为20%。
字节跳动在新消费领域再有新的布局，计划推出香水品牌“Emotif”。据知情人士透露，Emotif关注当代人的情绪，希望和你一起通过香气和香韵，表达和传递真实的自己。
字节跳动近期推出了汽车云业务，已从亚马逊云和京东云等公司招募人员，负责推进该项目。同时，字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈「智驾云」的项目合作。
昨日晚间，抖音黑板报”官方头条号发布关于澄清字节跳动涉嫌盗取腾讯关系链”谣言的说明。说明指出，在工信部提出限期解除屏蔽网址链接”的要求后，腾讯对媒体散播谣言称，屏蔽抖音是因为字节跳动涉嫌盗取腾讯关系链”。抖音表示，用户的社交关系链并非腾讯独有，用户在其他互联网平台同样会形成社交关系。这些社交关系的重合属于正常现象，和所谓盗取”无关。抖音发现好友”页面出现的被推荐人，是抖音为了实现分享、社交等相关产
【TechWeb】10月8日消息，企查查信息显示，9月29日，北京福旺房地产经纪有限公司发生工商变更，新增北京好房有幸信息技术有限公司为股东，持股100%，原股东北京金色麦田房产经纪有限公司退出。北京好房有幸信息技术有限公司由字节跳动（香港）有限公司100%持股。同时，北京福旺房地产经纪有限公司的法定代表人由吴存胜变更为王奉坤，最终受益人亦为王奉坤。工商资料显示，王奉坤曾是字节系旗下皮皮虾APP的负责人之一，目前任职脸萌
字节跳动将于今年下半年在国内推出一款音乐流媒体产品，目前该产品已进入关键开发阶段，产品名称暂定“飞乐”，项目内部代号为“luna”，目前由抖音团队负责。
近日，一特斯拉车主放花圈维权引发热议。据悉，事发辽宁沈阳。车主向先生在特斯拉门店外维权，车辆被车主布满花圈。车主向先生表示：车辆因个人原..
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根据9to5Google发现的一些招聘信息，Google表示，现在是时候将其神秘的Fuchsia操作系统带到智能显示器之外的"其他智能设备和其他外形因素"上了。F..
现如今电动汽车充电基础设施的一个挑战是有多种充电标准。有了多种充电标准，就有了多种充电连接器。这意味着电动汽车的车主，如特斯拉的车主，需..
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10月13日，一加年度重磅新机、一加9家族新成员一加9RT将正式发布，发布会前夕，一加创始人刘作虎 今日通过微博透露了关于这部新机参数以外的细节。..
【TechWeb】10月11日消息，全球市场调研机构弗若斯特沙利文（FrostSullivan,简称沙利文）联合头豹研究院发布《2021年中国AI开发平台市场报告》。报..
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