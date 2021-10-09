字节跳动成立新公司 经营范围含房地产经纪等

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字节跳动成立新公司 经营范围含房地产经纪等

2021-10-09 17:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:企查查APP显示，10月8日，福建好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;房地产经纪等。

根据股权穿透显示，该公司由字节跳动关联公司北京好房有幸信息技术有限公司100%控股。

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值得一提的是，日前有媒体报道“字节跳动旗下房产交易平台幸福里收购麦田房产”，对此幸福里方面表示，该新闻失实。幸福里实际只是收购了麦田旗下一家公司，并非收购北京麦田。

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