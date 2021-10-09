华为天才少年自制机械臂能给葡萄缝针 网友：我和天才的距离是一个天才

昨天，华为天才员工稚晖君，又在某乎上引发了热议。起因是他花了四个月自制了一个能够给葡萄缝针的机械臂。
这是什么概念呢?要做到给一颗小小的葡萄缝针，意味着这个机械臂在精度、自由度、低延迟通信等方面都需要达到一定高度。
图片来自稚晖君
值得注意的是，这个机械臂使用的是鸿蒙系统，成本不到1万元。
成本这么低的情况下，可以做出一个能够给葡萄缝针的机械臂已经非常了不起了。而这也是网友们纷纷膜拜的原因。
你觉得这个机械臂可吗
昨天，华为天才员工稚晖君，又在某乎上引发了热议。起因是他花了四个月自制了一个能够给葡萄缝针的机械臂。
这是什么概念呢?要做到给一颗小小的葡萄缝针，意味着这个机械臂在精度、自由度、低延迟通信等方面都需要达到一定高度。
图片来自稚晖君
值得注意的是，这个机械臂使用的是鸿蒙系统，成本不到1万元。
成本这么低的情况下，可以做出一个能够给葡萄缝针的机械臂已经非常了不起了。而这也是网友们纷纷膜拜的原因。
你觉得这个机械臂可吗
[中国，深圳， 2021 年 9 月 25 日] 在华为全联接 2021 上，中国科学技术信息研究所（简称“中信所”）、AITISA（新一代人工智能产业技术创新战略联盟）、鹏城实验室联合发布《人工智能计算中心发展白皮书2.0——从人工智能计算中心走向人工智能算力网络》（简称“白皮书2.0”）。深圳、武汉、西安、成都、北京、上海等 21 个城市共同点亮“人工智能算力网络”，通过“一网络”实现“算力、数据、生态”三汇聚，以“大算力+大数据?
10月8日，华为天才少年@稚晖君分享了一个自制机械臂的视频，引发网友热议。视频中，稚晖君在厕所完美展示了如何给一颗葡萄完美地缝针。这波骚操作，连何同学看了都自惭形秽，直言自己太菜了。
导语:在全球新冠肺炎疫情尚未企稳的情况下，本届太和文明论坛将采用线上、线下相结合的形式于 9 月 5 日至 11 日举办，下设国际关系、经济科技、教育文化、青年对话四个分论坛，聚焦中美与中欧关系、碳达峰、碳中和、职业教育等主题，洞悉世界潮流、迸发前沿观点、激荡思想火花。目前尚处于弱人工智能时代，生产力、生产关系、生产方式开始面临解构和重塑;无论强人工智能、超人工智能时代是否真的到来，传统的生产方式、生活方式、
微软官网发布新闻稿称，已经选择西班牙作为其新的研发中心的运营基地，专门应用人工智能技术来改善网络上的用户体验。该设施将成为全球八个研究中心之一，是微软WebXT部门的一部分。
上个月，特斯拉首席执行官马斯克表示，将在明年推出“Tesla Bot”人形机器人原型，以从事人们不喜欢做的危险、重复性或枯燥的工作。该计划一经发布便引起了广泛讨论，国外媒体的焦点，放在了安全性上。而在国内，隐藏在人工智能产业链中一群人“小人物”却开始浮出水面，并被舆论聚焦。
近日，NEC中国研究院联合郑州大学第一附属医院(郑大一附院)消化病院在中关村国际技术交易大会上发布了基于自行研发的最先进图像识别技术的“人工智能辅助内镜检查质控系统”。该系统从 2800 余项参选新技术中经过六轮专家评审与甄选后，成功入选了《 2021 中关村国际技术交易大会-百项国际技术交易创新项目榜单》。中关村国际技术交易大会作为 2021 中关村论坛的重要板块之一，聚焦高质量科技成果项目、以及新技术新产品新需求，邀
据外媒报道，当地时间周三，联合国人权事务高级专员呼吁暂停出售和使用构成人权风险的人工智能技术--包括国家使用面部识别软件--直到适当的保障措施到位。尽管从隐私到种族偏见等诸多担忧困扰着这一新兴技术，但这一请求发出之际正值人工智能快速发展期间。“人工智能可以是一股有益的力量，帮助社会克服我们这个时代的一些重大挑战。但如果不充分考虑人工智能技术对人权的影响就会产生负面甚至灾难性的影响，”联合国人权高级专员
【TechWeb】近日，科大讯飞高级副总裁、研究院院长胡国平2021全球人工智能产品应用博览会提出，当前数字化浪潮席卷各行各业，人工智能、大数据与云计算等新技术群落的发展，带来新一代生产力下的生产关系变革。胡国平将人工智能赋能数字化转型比喻为“拿着锤子找钉子”，而其中重点就在于打造依托场景的人工智能数字化应用。“在财务、会议、生产、营销、客服等领域，目前我们的人工智能技术都有极为广阔的应用空间，助力企业数字?
当AI与医疗相遇，冷冰冰的技术如何实现“医者仁心”？AI+服务能否深度感知自然语言实现人机交互？……人工智能技术在众多生产生活场景中迎来落地潮，正在深刻改变当下、塑造未来。 9 月 16 日， 2021 全球人工智能产品应用博览会（以下简称： 2021 全球智博会）在苏州开幕。这是一场AI领域的国际盛会，聚首国内外顶尖专家院士和知名企业代表，带来精彩主题演讲及数十场行业先锋论坛；这是一次AI创新成果的集中惊艳亮相，数百个国内
当前，以数字技术为核心驱动力的生产方式正加速推动人类社会迈进数字经济时代，而数字金融作为数字经济的有机组成部分和重要支撑，正日益成为各个国家乃至区域间金融竞争和合作的制高点。十四五规划纲要指出加快数字化发展、打造数字经济新优势。金融机构要主动顺应趋势，稳妥发展科技，加快金融机构数字化转型。 榕树贷款作为一家金融信贷智选平台，利用先进的人工智能技术，能够帮助金融机构抢抓机遇发展创新。榕树贷款通过独特
【TechWeb】9月30日消息，Gartner最近一项新调研发现，三分之一拥有人工智能（AI）技术计划的技术和服务提供商企业机构表示，他们在未来两年对人工智能技术的投资将达到100万美元以上。绝大多数将人工智能技术作为主要投资领域的受访者（87%）认为，从现在起到2022年，全行业对人工智能的投资将以中等至快速的速度增长。与云和物联网等其他新兴技术领域相比，人工智能技术的平均投资金额位居第二。投资于人工智能的企业机构受访者?
风云际会，亮点纷呈。 9 月 16 日， 2021 全球人工智能产品应用博览会如期在苏州国际博览中心重磅启幕。全球智博会已连续在苏州工业园区举办三届，作为国内人工智能四大展会之一， 2021 全球智博会大会以“数智融通·协创未来”为主题，汇集百余家知名企业参展和千余种人工智能产品展示，聚首国内外顶尖专家院士和知名企业代表。作为人工智能行业龙头企业，科大讯飞应邀携多领域解决方案和最新产品参展同时，一举拿下两大重磅奖项?
9月27日晚，有数码博主爆料称，华为智慧生活App上架了一款Sound SE智能音箱，据说在这个月底发售。早在2019年11月，华为就带来了第一代Sound X智能音箱，与帝瓦雷联合设计，其设计灵感源于维也纳音乐金色大厅，售价1999元。今年7月，华为又推出了新一代Sound X音箱，它是华为首款搭载HarmonyOS 2的智能音箱，售价2199元。新一代华为Sound X 采用了360全金属出音孔和3D曲面无接缝工艺，厚度仅为 0.8mm，相比上一代塑胶网+网布的结构
大学校园旁边和校内生活区中的打印店的目标消费群体毫无疑问是在应定在学生身上，每年都提供了不少流动却是稳定的客源。近年来，打印店生意举步维艰，陷入了“引流难、锁客难”的境地，特别是在疫情之后，高校文印行业智能自助打印智慧化转型升级也被提上日程，自助打印科技迎来了自己的“春天”，并呈现告诉发展态势发展着，自助打印科技应用促进了线下实体店之间的相互连接，全国各地打印店老板开始由传统打印模式转向“自助打印
据外媒报道，手机制造商正在不断寻找新的方法和解决方案以使我们的智能手机变得更加多功能化。近年来，人们对摄像头的关注度非常高，部分原因是由于可折叠智能手机的到来，手机也越来越多地用于生产性工作。尽管华为仍在经历动荡时期，但这家公司仍在继续保持创新。比如它上个月推出的华为P50系列，这是首批使用HarmonyOS的该系列智能手机。就在当地时间9月13日上午，LetsGoDigital报道了一个带有血压监测器的华为Watch D智能手表?
2021 年 5 月，华为“全场景智慧生活”发布会上，华为智选&德施曼两大行业领军者联合出品的3D人脸智能锁——华为智选德施曼智能门锁Pro受到了市场广泛关注，一经上市，销量便持续创新高。在此基础上，为了满足更多消费者需求，提供更多产品选择， 7 月底，华为“万象新生发布会”推出了华为智选德施曼智能门锁，凭借支持手机一碰开锁、OTG反向充电、全自动开关锁、智能家居联动等亮点，成为了智能锁中最值得买的热门之一。而这两款
智能家居好物层出不穷，而智能门锁肯定是其中被种草最多的一种，无论是年轻人的新居装修，还是给父母长辈的旧房改造，如何挑选一款功能强大、安全可靠还物美价廉的智能锁，可需要做足功课。在华为商城开启众测的青稞N5H，就来为你诠释属于智能锁的极致性价比。说起穿戴设备，大家再熟悉不过，诸如智能手表、手环之类的产品，凭借信息交互、健康监测、生活娱乐等功能，完美契合了人们的日常需求。而穿戴设备的便捷体验不只局限于此?
2021华为全联接大会（Huawei Connect）于9月23日至25日在线上举办，本次HC大会以“深耕数字化”为主题，探讨深入行业场景，利用数字技术与行业知识进行深度结合，真正融入政企的主流业务。福建多多云科技与华为云共同打造的智能云办公应用《多信云》终端也上线本届HC大会中的线上展厅。随着互联网技术的快速发展，移动办公正在成为企业日常的必要工具。目前，政企对智能云办公的诉求主要围绕:移动执法、金融办公、行业办公、网上业
大家好，我是数码君，很高兴再次和大家见面，今天来跟大家聊聊近几年飞速发展的蓝牙耳机。蓝牙耳机和有线耳机不一样，不同的蓝牙耳机的性能也不一样，而市面上的耳机品牌林林总总，让人眼花缭乱，那么蓝牙耳机啥牌子好?数码君今天给大家总结五款火爆蓝牙耳机品牌排行!排名不分前后。1、JEET Air2真无线蓝牙耳机JEET做为音质性价比第一品牌，在音频解析上有十多年的经验积累。它在各大科技数码论坛、评测网站上，获得大量耳机发烧友
如何摆脱乏味的传统主流节目，将更多有趣的网络资源搬上电视机?那当然只需要一款如今许多家庭必备的追剧神器—电视机顶盒。由于它的普及率十分高，所以机顶盒市场的热度一直居高不下，因此也有着不少山寨劣质盒子混杂其中，那么电视机顶盒哪个牌子好?君克数码今天就给大家盘点一下最值得入手的五大畅销机顶盒品牌。1.泰捷新品WE60C升级版电视机顶盒泰捷是国内知名的机顶盒品牌，在音视频行业有着十多年的发展经验，期间还获得了腾?
110年前爆发的辛亥革命，以惊天骇浪的方式打开了中国革命史新的篇章，为中华民族发展进步探索了道路，成为民族复兴伟大征程上一座巍然屹立的里程碑..
S11 小组赛正赛将与今晚18: 00 正式开打了，从入围赛脱颖而出的四支战队都已经完成分组，从目前的分组情况来看，本次小组赛的看点还是非常充足的。..
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9 月 27 日， 2021 年中国国际信息通信展览会（PT展）在北京开幕，主题为“创新点亮数字化未来”。展会上，各大展商展出了各自在信息通信领域最新..
日前，有数码博主爆料，称在升级iOS 15后，安装某隐私记录软件之后发现，美团在后台连续24小时进行了定位。而前一天，在同样的路径下，有网友发现..
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近日，小米公司发布了一款全新系列的手机，小米Civi。这款手机和小米之前的数字系列和MIX系列都有很大不同，完全是开辟了一个全新的领域，让我一起..