华为天才少年自制机械臂能给葡萄缝针 网友：我和天才的距离是一个天才

昨天，华为天才员工稚晖君，又在某乎上引发了热议。起因是他花了四个月自制了一个能够给葡萄缝针的机械臂。

这是什么概念呢?要做到给一颗小小的葡萄缝针，意味着这个机械臂在精度、自由度、低延迟通信等方面都需要达到一定高度。

图片来自稚晖君

值得注意的是，这个机械臂使用的是鸿蒙系统，成本不到1万元。

成本这么低的情况下，可以做出一个能够给葡萄缝针的机械臂已经非常了不起了。而这也是网友们纷纷膜拜的原因。

你觉得这个机械臂可吗