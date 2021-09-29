王者荣耀9月29日更新维护公告 一元福利周活动开启

王者荣耀在9月29日开启了更新维护，此次的更新内容主要是国庆相关的活动，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家分享一下王者荣耀的更新维护公告。

亲爱的召唤师:

我们计划在2021年9月29日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】9月29日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约321MB，iOS约335MB，建议您在wifi环境下进行更新操作。

同时我们将为您奉上荣耀积分*80+钻石*80作为此次更新福利，还请各位召唤师更新后记得及时登录领取哦!

【更新内容】

活动相关

金秋十月惊喜不断，峡谷福利抢先看

一、“一元福利周”活动开启

活动常驻入口:活动面板-活动-【一元福利】七日登录好礼

活动时间:9月28日-10月7日

活动规则:

1.活动充值时间:9月28日~10月7日，召唤师只需在游戏内至少充值1元（点券立即到账），即可开启秋日7天登录好礼活动;(9月28日0点后充值的玩家均可参与活动)

2.活动领奖时间为开启秋日7天登录好礼的14天内，召唤师只需登录7天即可领取全部奖励;

3.秋日幸运大礼包为随机礼包，概率公示为:心灵骇客0.01%，掌控之力0.01%，美梦成真0.49%，蔷薇王座0.49%，积分夺宝券28%，新品皮肤抽奖券30%，皮肤体验卡自选礼包16%，战令经验（2000）25%;

4.活动将于10月14日下线，届时未领取的奖励将消失，请召唤师们记得及时领取奖励。

5.召唤师们充值后请重新登录游戏领取奖励哦。

6.若召唤师在开启活动后使用了跨系统角色转移服务，转移后的角色开启活动的任务进度将重置，转区前已领取的奖励不可再次领取，请召唤师们慎重决定。

二、多重福利，陪你过长假

1.福利一:金秋十月，送永久皮肤

活动时间:9月29日更新后-10月11日23:59

迎国庆长假，参与金秋十月活动收集巧克力即可兑换永久皮肤、永久英雄和限时活动语音等好礼!

兑换开启时间:9月29日更新后-10月11日23:59

永久皮肤自选宝箱:打开后以下奖励任选其一:蔡文姬-蔷薇王座、李元芳-特种部队、司马懿-魇语军师、曜-归虚梦演、王昭君-精灵公主、皮肤碎片*2

永久英雄自选宝箱:打开后以下奖励任选其一:马可波罗、孙策、西施、老夫子、钟馗、英雄碎片*5

限时语音:跟得上我的脚步吗（2021.11.12过期后无法使用）

限时语音:掐指一算，这把能赢（2021.11.12过期后无法使用）

收集活动详情:

①累计签到

活动时间:9月29日更新后-10月10日23:59

通过累计签到活动总共可收集巧克力*29

②金秋挑战

活动时间:9月29日更新后-10月10日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过金秋挑战活动总共可收集巧克力*20

③每日对战

活动时间:9月29日更新后-10月10日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过每日对战总共可收集巧克力*36

2.福利二:一舞千年，送全新荣耀播报

活动时间:将于近期开启

貂蝉全新皮肤遇见胡旋即将上线!活动期间参与“盛世胡旋，一舞千年”活动，免费领取全新荣耀播报和全新限时语音奖励!

一舞千年荣耀播报

限时语音:盛世胡旋，一舞千年（2021.10.29过期后无法使用）

具体活动详情见后续公告

3.福利三:金币经验翻倍

活动时间:9月30日-10月7日（每日19:00-22:00）

长假狂欢!每天19:00-22:00参与指定模式，金币经验收益翻倍!

参与模式:5v5匹配、排位、常驻娱乐模式

4.福利四:累计签到送头像框

活动时间:10月5日00:00-10月11日23:59

活动期间参与累计签到活动，轻松领取枣日超神头像框自选宝箱、钻石和亲密道具等好礼!

枣日超神头像框自选宝箱:打开后可任意选择以下奖励之一:枣日超神头像框（永久）、铭文碎片*180

枣日超神头像框

三、貂蝉-遇见胡旋即将上架，盛世胡旋，一转千年

心应弦，手应鼓，弦鼓声声，回雪转蓬——

貂蝉-遇见胡旋，是我们以第220窟的敦煌乐舞为文化蓝本参考，历经数月打磨，在第220窟“唐韵胡风”的艺术包容性指引下，数次尝试融合西域元素、唐代文化元素和敦煌元素之后，逐渐成型打造出的一位赤足轻点舞筵、急转如风的胡旋舞伎形象。

我们携手敦煌博物院，在设计中将西域服饰与敦煌及唐代特有元素进行融合尝试，勾勒千年前起舞的舞筵的展示动画，融合“不鼓自鸣乐器”、佛莲等元素的技能特效，舞步急转如风的回城特效……千年之前与千年之后，壁上丹青，天乐宛然。

上架时间:9月29日更新后~11月29日23:59

活动时间:9月29日更新后~10月7日23:59

活动价格:1430点券

活动结束后10月8日0:00~11月29日23:59价格为1788点券

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框

1.拥有皮肤，送个性动作、周边商城礼包

活动时间:9月29日更新后-10月5日23:59

全新敦煌系列皮肤貂蝉-遇见胡旋上线!活动期间购买皮肤免费领取皮肤专属个性动作:胡旋舞-貂蝉+貂蝉遇见胡旋周边商城礼包*1

貂蝉遇见胡旋周边商城礼包:打开后必得遇见胡旋貂蝉系列周边8折券*1，有机会额外获得遇见胡旋貂蝉装饰画兑换券*1（周边数量有限，售完即止，优惠券使用范围见周边商城内描述。）

2.貂蝉英雄点券价格限时优惠

活动时间:9月29日更新后~10月7日23:59

优惠价格:488点券（价格588点券）

四、钟馗-乐园奇幻夜即将上架，欢迎来到我的乐园

午夜乐园中的守夜人，即将登场——

作为钟馗的首款高级皮肤，我们为其赋予了午夜乐园中“将布娃娃回归原位的管理者”的身份，在设计上保留了钟馗英雄严肃神秘的气质，同时使用投影脑袋、娃娃机箱、操纵杆按钮、电线、灯牌等元素;在特效上，我们以娃娃机为主要创意点 ，通过雷电元素表达守夜人的强大，辅以星星月亮等元素烘托出欢乐的午夜氛围;在展示动画中，我们设计了黑夜与黎明交界的一刻，乐园管理者将四处逃散的布娃娃们回归原状的趣味情节，让乐园守夜人的形象更加丰满，同时也更有趣味性。

上架时间:10月5日0:00

首周时间:10月5日0:00~10月11日23:59

首周价格:710点券（首周结束后价格为888点券）

1.拥有皮肤送个性动作

活动时间:10月5日00:00-10月11日23:59

全新史诗皮肤钟馗-乐园奇幻夜上线!活动期间购买皮肤免费领取皮肤专属个性动作:过来吧你-钟馗

2.钟馗英雄点券价格限时优惠折扣

活动时间:10月5日0:00~10月11日23:59

优惠价格:588点券（价格688点券）

五、 每日充值活动

活动时间:9月29日更新后~10月3日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

秋日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

秋日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得永久回城特效:牛运亨通回城特效、金鼠送福回城特效其中之一。重复获得的回城特效回转换为90钻石。

六、累计充值活动

活动时间:10月5日0:00~10月7日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

七、天幕上新，秋月华灯礼包上架

上架时间:9月29日更新后~10月31日23:59

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:永久天幕-秋月华灯(开启125次以内必得)、积分夺宝抵用券、浓情玫瑰*1、新品皮肤抽奖券*2、战令经验*750、荣耀积分*30

品质:传说

价格:30点券

限购125个

概率公示

八、积分夺宝限时回馈

活动时间:9月30日0:00~10月4日23:59

优惠价格:

单抽:45积分（价格60积分）

五连抽:200积分（价格270积分）

九、钻石语音&每月1元礼盒上架

1.钻石语音上架

限时语音1:朋友们，冲鸭

限时语音2:朋友齐心，排位上星

上架时间:10月1日0:00-10月7日23:59

道具有效期:10月1日0:00~10月30日23:59（最长可使用30天，2021.10.30过期后无法使用）

价格:180钻石/个

2.1元超值礼盒上架

上架时间:10月1日0:00-10月31日23:59

打开后必得皮肤碎片*2、铭文碎片*100和以下随机奖励之一:永久皮肤或皮肤体验卡（7日）1张(鲁班七号-电玩小子、吕布-圣诞狂欢、蔡文姬-舞动绿茵、阿轲-节奏热浪)

价格:10点券

概率公示:

十、两大皮肤秘宝上架

上架时间:10月4日0:00~10月7日23:59

1.超值皮肤秘宝

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:千年之狐、舞动绿茵、爱与正义、万象初新、木偶奇遇记、异域舞娘、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

2.优选皮肤秘宝

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:云霓雀翎、胖达荣荣、暗夜贵公子、暗隐猎兽者、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

每日限购100个

十一、商城更新

1.夺宝更新

更新时间:9月29日更新后

积分夺宝奖池更新:关羽、钟馗、死神来了替换为花木兰、司马懿、丁香结

钻石夺宝奖池更新:太乙真人、刘禅、鲁班七号、救世之瞳（3天）替换为杨玉环、庄周、曹操、花好人间(3天)

幸运夺宝自选礼包更新:打开后可任意选择以下奖励之一:我是风儿头像框、我是沙头像框、上分大吉回城（永久）、制霸MVP回城(永久)、赛龙舟回城(永久)、英雄碎片*5

2.赛事商城更新

1）每月赛事福利上架，可免费获取

价格:免费

上架时间:10月1日—10月31日

限购:1

打开礼包后可随机获得以下奖励之一:钻石/铭文碎片*10、英雄碎片*1、皮肤体验卡礼包。

2）逐梦KPL回城宝箱上架

打开礼包后可随机获得以下奖励之一:逐梦KPL回城特效（永久）、50钻石、100铭文碎片、300战令经验、500战令经验、英雄碎片*2、皮肤碎片*2、荣耀积分*20。累计50次必得逐梦KPL回城特效(永久)。

上架时间:10月1日0:00-10月31日23:59

首周价格:18点券（首周结束后价格为20点券）

首周时间:10月1日0:00-10月7日23:59

限购:50次

累计50次必得逐梦KPL回城特效（永久）

逐梦KPL回城特效

概率公示:

版本相关

一、排位赛调整

（一）新赛季开启——S25赛季《落子无悔》

S24赛季，长枪少女云缨使出一招掠火，谱写了属于自己的英雄传奇。

隐身于一切阴谋背后、掌控着雷霆之力的主谋身份也随之浮出水面......

“不得贪胜，不可不胜”

独坐棋室的天才少年在方寸纵横间落下最后一子，或许无人知晓，这场以长安为棋盘的弈局早已被推演了千百次。

——风暴将临，为了心中执着的守护，少年唯有亲身赴这万变之局。

而在万国来朝之际，宝相花盛开带来的不止是举世景仰，更让偌大的长安城陷入了前所未有的危机!

S25赛季-《不夜长安》赛年终章，与众英雄一起集结，守机关百态，护彼此信念。落子，入终局!

1.剧情推进——《以身入局》

万国盛会，宝相花开，这场以长安为坪的博弈也步入了收官阶段。

这一次，就请大家化为弈星的棋子，共赴战场吧!

本次剧情更新将新增剧情关卡任务，在此任务中，玩家将分别化身为李元芳、云缨、弈星，亲身参与到与司空震和他的机关大军的对决中。

完成“以身入局”剧情关卡任务可获得:

皮肤碎片*5

2.赛季之旅更新——《万国来朝》

在本次更新后，赛季之旅系统将更新新赛季内容，本赛季将由弈星带领大家游览长安的万国盛会。各国来使齐聚，尽显多元盛景。而在盛会之下，弈星也有一个他的计划……

3.奖励更新

1、《不夜长安》系列赛季皮肤:苏烈——千军破阵

赛季历练历练值达100获取

2、 拖尾特效——不夜长安

赛季历练历练值达2000获取，仅《不夜长安》系列皮肤所属英雄可用

3、主题装扮——落子无悔

荣耀挑战-挑战值达15获取

4、升级版皮肤标签——不夜长安

荣耀挑战-挑战值达60获取，仅苏烈皮肤——千军破阵可用

5、生涯称号——荣耀之巅S25

荣耀挑战-挑战值达120获取

二、全民电竞

1.根据反馈和线下赛时间，将全国大赛的下半年的开赛时间调整为每两周开启一次。10月到12月的全国大赛在如下时间开放:

10月1日~10月3日

10月15日~10月17日

10月29日~10月31日

11月12日~11月14日

11月26日~11月28日

12月10日~12月12日

12月24日~12月26日

2.电竞商店在全国大赛的开放时间内，增加赛点级比赛复活卡和区级比赛复活卡的兑换，购买后在背包使用，限当周使用。

三、装备调整

1、形昭之鉴

我们注意到因为形昭之鉴伤害段数问题而导致一些英雄在极端情况下的表现超出预期，我们会在不削减装备总伤害、不调整英雄的前提下，拉近不同英雄间的收益。

主动-见影:每次造成4%当前生命的法术伤害，共6次 → 每次造成6%当前生命的法术伤害，共4次

2、优化出影晶石和形昭之鉴的技能描述

四、问题修复与优化

1、修复了李信-一念神魔皮肤出场动画贴图异常的问题;

2、修复了沈梦溪-月团寄思皮肤二技能取消释放后，音效异常的问题;

3、修复了虞姬-云霓雀翎皮肤局外展示动画异常，部分衣料材质丢失的问题;

4、修复了弈星-踏雪寻梅皮肤局外展示穿模的问题;

5、修复了自然之力回城特效异常的问题;

6、修复了韩信在释放三技能瞬间霸体时偶现异常被控制的问题;