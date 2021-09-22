飞猪宣布投资小猪民宿 将全量接入飞猪民宿短租频道

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日，飞猪旅行宣布战略投资小猪民宿，同时，双方还将达成深度战略合作。此次投资的金额及飞猪旅行的持股比例暂未披露。
据悉，小猪民宿的供给将全量接入飞猪民宿短租频道。用户通过飞猪和小猪民宿两个平台，均可获得更丰富的民宿产品。
据小猪民宿官方披露的数据，截至2021年6月，其房源覆盖全球超710座城市及目的地，房源总量超80万套，其中乡村民宿房源量达30万套。
站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日，飞猪旅行宣布战略投资小猪民宿，同时，双方还将达成深度战略合作。此次投资的金额及飞猪旅行的持股比例暂未披露。
据悉，小猪民宿的供给将全量接入飞猪民宿短租频道。用户通过飞猪和小猪民宿两个平台，均可获得更丰富的民宿产品。
据小猪民宿官方披露的数据，截至2021年6月，其房源覆盖全球超710座城市及目的地，房源总量超80万套，其中乡村民宿房源量达30万套。
飞猪数据显示，近一周，中秋节机票、酒店、门票、租车的预订量环比上一周均实现翻倍增长。其中，乡村民宿预订量环比上周大涨超310%。北京环球度假区将于中秋小长假期间开园，近一周，飞猪赴京机票预订量环比上周增长超200%。
凤凰网科技讯8月23日消息，针对小米7亿元成立公寓管理公司一事，小米公关负责人王化回应称:只是小米员工公寓。主要是为了减轻小米员工尤其是应届生租房难、租房远、租房贵的压力，增强员工幸福感的一个举措。王化回应截图天眼查App显示，近日，米公寓（北京）商业运营管理有限公司成立，注册资本7亿人民币，法定代表人何勇，经营范围含物业管理;出租商业用房;出租办公用房;食品经营(仅销售预包装食品);技术服务等。股权穿透图显示?
今日，针对“成立公寓管理公司”一事，小米公关负责人王化回应称，这个就是小米员工公寓。主要是为了减轻小米员工尤其是应届生租房难、租房远、租房贵的压力，增强员工幸福感的一个举措。
暑期画上句号，对于旅业人来说，期盼着一个新的开始。近期，旅业好消息不断，包括浙江、广东、河南省在内的24个省市，都已经正式恢复跨省游。针对即将到来的中秋和十一假期，上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡明确表示：完全可以出游，但要做好疫情个人防护攻略。中秋十一出游热情恢复 下半年民宿市场可期“原本计划暑期带娃出游，因为突发的疫情搁浅，现在就等中秋和十一啦，中秋可能周边玩一玩，?
今天，不少熬夜抢到北京环球影城优速通的网友，挺心塞”的。9月14日零点，北京环球影城门票正式开售，不过，有多名网友在网上发文吐槽称自己在飞猪抢到的环球优速通，在没有主动申请退票的前提下被系统自动退票。今日晚间，飞猪官微表示，经与北京环球度假区商议，形成如下解决方案，尽最大努力减少给用户造成的不便。具体方案如下：1. 在已经全额退款的基础上，我们将根据《飞猪门票商品服务保障标准》及飞猪平台相关规则另行提供
针对消费者在“北京环球度假区旗舰店”购买环球优速通后，被自动取消订单的情况，飞猪官方发布回应称，由于系统访问量和订单量峰值不断刷新，北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。因此，一些消费者看到页面显示仍有库存，但在付款后，系统自动识别已无库存，即进行了退款并自动关闭订单。
8月20日，米公寓（北京）商业运营管理有限公司成立，注册资本7亿人民币，法定代表人何勇，经营范围含物业管理;出租商业用房;出租办公用房;食品经营(仅销售预包装食品);技术服务等。
近段时间，北京环球度假区可谓是人气十足，内测期间就获得了极高的关注，令不少人非常期待。上周，官方宣布北京环球度假区将于9月20日开园，北京环球影城门票从9月14日凌晨起可预订，不少用户都选择熬夜订票，开售仅半小时中秋门票被抢光，同时无限次优速通也全部售罄。但需要注意的是，不少网友表示，自己在飞猪平台抢到的环球影城优速通，在没有主动申请退票的前提下，被系统自动退票，而退款原因显示为不喜欢/不想要”，引发了?
今日，有网友在社交平台发文称，“自己购买的北京环球影城优速通在没有主动申请退票的情况下被退票了”。对此，@飞猪 在社交平台回应称，“北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。因此，一些消费者看到页面显示仍有库存，但在付款后，系统自动识别已无库存，即进行了退款并自动关闭订单。
今日，针对消费者在“北京环球度假区旗舰店”购买环球优速通后，被自动取消订单的情况，飞猪回应称，为不好的预订体验向大家诚恳致歉。飞猪表示，由于系统访问量和订单量峰值不断刷新，北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。因此，一些消费者看到页面显示仍有库存，但在付款后，系统自动识别已无库存，即进行了退款并自动关闭订单。
喂宝宝吃饭这事儿，听话的宝宝那叫一个省时、省力又省心，但调皮的宝宝吃饭，那简直就是一出悲剧，如果你的家中有这样一个“调皮鬼”，在选择儿童餐具的时候，更要用心一些。儿童餐具选择哪款好？泰福高一直致力于呵护孩童们的健康，全新小猪佩奇系列儿童餐具，以可爱呆萌的形象正式与我们见面了，靓丽的色彩搭配卡通形象，深受儿童和宝妈们的喜爱。 泰福高这套小猪佩奇儿童餐具包含注水碗，双柄碗，水杯，叉勺和学习筷。卡通的?
今日0点，北京环球影城9月20日开园门票正式开售，游客可在北京环球度假区官方APP、飞猪等官方渠道购买。
米公寓（北京）商业运营管理有限公司成立，注册资本7亿人民币，法定代表人何勇，经营范围含物业管理；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）；技术服务等。股权穿透图显示，该公司由小米通讯技术有限公司全资持股。
【TechWeb】9月19日消息，飞猪大漠赫兹音乐节在宁夏中卫沙坡头旅游景区恢复举办，包含了12组音乐大咖、艺术装置、星空舞台、帐篷美食、野奢露营、国潮集市等。据悉，原定于8月初举办的大漠赫兹音乐节是“飞猪奇妙旅行节·大西北”的收官之作。在因为疫情防控需要而必须延期时，飞猪承诺，音乐节重启时将对观众免费开放。其线上出售的门票仅用于锁定入场资格，音乐节结束后将全额退款。此后再次加码举措，扩大免费范围，为全国医务?
在消费结构化升级的背景下，无论是酒店行业，还是数量庞大的足浴行业，其均需要通过多元化转型来提高客单价、降低获客成本以及满足年轻群体的多样化需求。而消费者在日常影音娱乐的消费目前已呈现大屏化与个性化的趋势，集大屏显示、高品质音效、强大的交互功能以及高性价比、便携性于一体的智能投影仪逐渐代替传统电视成为商用、家用影音娱乐的首要选择。进而也成为了酒店、足浴、民宿等打造差异化的重要手段。 然而，面对 100
凤凰网科技讯 9月14日消息 针对今日凌晨用户在飞猪平台购买优速通订单被取消事件，飞猪在致歉后给出赔偿方案：全额退款的基础上，赔付实际成交金额的30%。9月14日凌晨拼手速抢到环球影城优速通门票的用户遭遇“被退票”。#飞猪北京环球影城优速通自动退票# 话题冲上微博热搜。此前飞猪官方回应称“北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。因此，一些消费者看到页面显示仍有库存，但在付款后，系统自动
9月14日0时起，北京环球度假区官方App、微信小程序、各在线旅游平台等均同步开放北京环球影城的购票页面，游客可以购买9月20日至12月12日期间的门票。据悉，开售仅半小时，中秋期间门票被光速”抢光，同时无限次优速通也全部售罄。按理说，抢到票的游客应该十分开心，但有不少网友表示，自己在飞猪平台抢到的环球影城优速通，在没有主动申请退票的前提下，被系统自动退票，而退款原因显示为不喜欢/不想要”。对此，有网友通过社交?
8月20日，米公寓（北京）商业运营管理有限公司成立，注册资本7亿人民币，法定代表人何勇，经营范围含物业管理；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）；技术服务等。
就在刚刚，飞猪发文，公布了对于已经完成付款但因出票失败、订单被取消的环球优速通消费者的具体解决方案。飞猪称，将根据《飞猪门票商品服务保障标准》及飞猪平台相关规则另行提供商品实际成交金额的30%作为赔付。
8月23日，小米7亿元成立公寓管理公司的消息引发关注。不少网友表示，这是年轻人的第一套公寓”要来了？眼查显示，近日，米公寓（北京）商业运营管理有限公司成立，注册资本7亿人民币，法定代表人何勇。经营范围含物业管理；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）；技术服务等。股权穿透图显示，该公司由小米通讯技术有限公司全资持股。对此小米集团公关部王化指出，这是小米员工公寓。主要是为了减轻小米员工?
认养一头牛2016年创立，2018年开通天猫旗舰店，今年店铺已破千万粉丝，在天猫的食品类目排名第4，目前全渠道年流水接近35亿元;单看私域营收，今..
9月16日，福布斯中国发布2021年度U30榜单。10个行业300位年轻人上榜，郎佳子彧作为国家级非物质文化遗产郎派面塑艺术的第三代传承人在时尚艺术、生..
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