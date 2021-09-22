苹果为新耳机用户提供6个月Apple Music免费订阅服务

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:苹果推出了一项新优惠，为第二代AirPods、AirPods Pro、AirPods Max和部分Beats产品的用户提供为期六个月的Apple Music免费订阅。

该优惠仅对新的Apple Music订阅者有效，无需新购买，因此对当前拥有符合条件的产品的所有用户开放。符合条件的产品包括第二代‌AirPods‌（有线或无线外壳版本）、‌AirPods Pro‌、‌AirPods Max‌、Beats Studio Buds、Powerbeats、Powerbeats Pro和 Beats Solo Pro。符合条件的用户将在 Apple Music‌应用程序中看到有关其六个月免费优惠的提示。

必须在用户在9月20日之后首次将符合条件的 ‌AirPods‌ 或 Beats 产品连接到苹果设备，就可以在90天之内领取到这项优惠服务。

苹果强调，客户必须使用最新的iOS和 iPadOS版本才能看到优惠，截至昨天，对应的系统版本是iOS15和iPadOS15。新优惠是苹果推出的一项值得注意的套餐，因为该公司通常不会将其AirPods或 Beats 产品的购买与Apple Music服务捆绑在一起。

另外有传闻，苹果将在今年第二场秋季发布会，推出AirPods3耳机，届时购买新耳机也有望享受到苹果的这项Apple Music免费订阅服务。