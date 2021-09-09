公公很忙！主播回应反诈宣传被称西厂正规军

戈儿成了一匹黑马。9 月2日，在成都举办的“ 2021 快手直播盛夏巅峰之夜”上，陈戈儿获得总决赛女明星亚军。冠军是位拥有1100多万粉丝的主播，戈儿共约52万粉丝。预料之外的事，不只是获奖。做吉他手、成为网红主播，也不在她的规划之中。戈儿一心想做的是原创音乐人，写歌，演出，舞台，这样的路。也是在这样的路上行进着，后来遇到了疫情。线下演出都停了，戈儿就想到视频平台去试试。就像打开了一个新世界的大门，一个更大的舞?