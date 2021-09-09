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天津六部门约谈8家网约车平台 要求公示抽成比例保证驾驶员合理收入

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热点：天津六部门约谈8家网约车平台 要求公示抽成比例保证驾驶员合理收入

2021-09-09 14:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:据天津交通运输消息，9月8日，天津市道路运输局会同市委网信办、市公安局、市市场监管委、市通信管理局、市交通运输综合行政执法总队，对滴滴出行、T3出行、美团打车、曹操专车、首汽约车、阳光出行、及时用车、高德打车等8家网约车平台公司进行联合约谈。

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约谈中，各管理部门针对当前天津市网约车平台公司存在的注册把关不严、违规派单、打折促销等问题，提出了具体要求。

一是立即停止招募不合规车辆和驾驶员，对无法提供许可证件的驾驶员和车辆不予注册，同时立即开展自查，全部清退已在平台注册的不合规车辆和驾驶员。

二是应当遵循公平、合法、诚实信用的原则，依据生产经营成本和市场供求状况合理定价，主动向社会公布计价规则，保障消费者的知情权和选择权，不得扰乱正常的市场价格秩序。

三是应公示抽成比例，合理制定规则，保证驾驶员得到正常的休息和合理的收入，为驾驶员创造良好的运营环境。

四是加强驾驶员法律法规及安全教育，认真排查风险隐患，把安全工作抓实抓好，切实保障乘客及驾驶员出行安全。

五是遵守国家网络安全、个人信息保护、数据安全等方面的法律法规，履行好对信息的保护责任。

六是加强守法经营意识教育，严格落实疫情防控要求，服从行政管理部门依法监管.对网约车平台企业及驾驶员违规经营，行政管理部门将依法进行处罚，直至“摘牌”停运。

七是各网约车平台企业要向行政监管部门上传数据信息，并确保数据信息真实、准确、完整。

上述各平台公司表示，将按照约谈要求进行全面梳理，落实各管理部门要求，查找风险隐患，加快合规化进程，共同为群众出行创造良好环境

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