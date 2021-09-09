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魅族回应清空三零手机内容：将保持与行业一致运营策略

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热点：魅族回应清空三零手机内容：将保持与行业一致运营策略

2021-09-09 11:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:3月3日，魅族发布了魅族18系列手机，同时，在发布会上，魅族还公布了“三零政策”。

魅族称，其将打造真正意义上的纯净系统，魅族将放弃系统中互联网广告的营收，包括系统自带广告、广告推送、手机预装APP等。

不过就在近日，有网友发现魅族在微博发布的“三零政策”相关微博已无法被找到。

对此，就在刚刚，魅族官方回应称，Flyme 在坚持以用户体验优先的前提下，保持与行业一致的运营策略。在进行业务调整的同时，依然会履行对魅族18、魅族18Pro 用户的承诺，两款机型不受此次政策调整影响。

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以下为魅族回应全文:

2008年，当魅族手机第一次出现在大众的视野里，极致创新的用户体验与独具一格的设计，已然与魅族手机产品密切相关。

十八年来，魅族以用户为本的初心始终如一，无论是声学产品、智能手机产品，还是智能穿戴设备、智能家居设备，出色的品质是我们不变的坚持。

今年3月，我们做了一次打破常规的改变，让纯净体验在魅族18系列上得以完美形态呈现。这是一次十分激进的尝试，也是对行业规则的一次挑战。值得欣慰的是，我们的做法，得到了各界用户、媒体的广泛认可与喜爱。

但是面对激烈的竞争，我们在反复斟酌后决定做出以下调整:Flyme 在坚持以用户体验优先的前提下，保持与行业一致的运营策略。

我们深知许多用户因安全纯净的系统体验，而选择了魅族18、魅族18Pro ，因此在进行业务调整的同时，依然会履行对魅族18、魅族18Pro 用户的承诺，两款机型不受此次政策调整影响。

未来， 我们会更加用心，不断为关注、喜爱魅族的朋友们献上更好用、更具品质的智能设备;同时，Flyme 也将继续坚持以用户体验为核心，提供更全面的隐私保护，更进一步地完善系统安全保障体系。

改变不是妥协，是为了让更美好的事物再次与你们重逢。

Flyme

2021年9月

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