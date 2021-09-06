消息称：苹果与SK及LG就苹果汽车项目合作进行了接触

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消息称：苹果与SK及LG就苹果汽车项目合作进行了接触

2021-09-06 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:DigiTimes上周报道称，一名苹果官员近日访问日本丰田汽车，讨论苹果汽车项目，同时苹果公司还在7月与LG电子、SK集团就同一项目进行了接触。

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受这一消息影响，LG和SK关联公司的股价在9月3日飙升。LG电子收于153，500韩元，比前一交易日上涨14，000韩元（10.04%）。LG Innotek上涨至225，500韩元，涨幅6.37%，而LG Corp.3.43%至96，400韩元。

SK Innovation因分拆计划而下跌的股价也较前一天上涨2，500韩元（1.01%），收于250，000韩元。SK Inc. 上涨3，000韩元(1.15%)至265，000韩元。

随着LG能源解决方案和SK创新扩展到美国市场，苹果与SK、LG 集团合作的可能性有所提高。苹果希望用美国工厂生产的电池为其汽车提供动力，并将汽车的生产外包给汽车制造商。

苹果可能不仅在电池方面，而且在电动汽车系统方面与韩国公司合作。特别是，LG集团的附属公司可以生产电动汽车系统，因为 LG Magna e-Powertrain 生产汽车电子产品，LG Energy Solution 推出电池，LG Electronics 供应电动机系统，LG Display 和 LG Electronics 生产信息娱乐系统，LG Innotek 生产相机模块。

不过现在尚未有具体的消息公布，因此上述合作可能性还处于传闻阶段。早在2021年1月，苹果与现代汽车旗下起亚公司合作的传闻就四处流传，但双方的合作并未实现。

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