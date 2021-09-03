抖音电商新增《盲盒类商品管理规范》 禁止商家出售部分商品

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:为优化平台经营环境，昨日，抖音电商新增《盲盒类商品管理规范》，现就此修订向广大用户征集意见，意见征集期为2021年9月2日—2021年9月9日。

因盲盒类具有随机属性，平台为保障消费者的合法权益，规范商家发布盲盒类商品，制定本规范。本规范适用于平台所有发布“盲盒类”商品的商家及推广盲盒类商品的内容创作者。

根据国家法律法规的相关要求，平台禁止商家出售部分商品，被禁止出售的商品也不得作为盲盒类商品出售。平台目前仅可以出售出厂即为盲盒的商品，主要是指未经商家自行组合、拼装，商品生产出厂即为盲盒类商品。

公告显示，商家需遵守《招商标准及入驻规范》规范进行入驻及发布商品，需满足《个体工商户/企业店铺招商类目及资质要求一览表》的资质要求。

盲盒类商品在明确范围内虽具有款式随机性，但对于可获得的商品相关信息，需与普通商品保持一致，商家在发布时需遵守《商品信息发布规范》的相关要求外，同时需满足以下要求:盲盒类商品标题必须明确备注“盲盒”字样，并明确描述商品品类主体，格式为XX品牌+品类+盲盒。

按照规定，商家需如实描述商品的信息，确保商品信息的完整性、一致性、真实性，盲盒类商品需在商品详情页面描述清楚可获得的所有内容明细;在页面详情页显著位置提醒和告知消费者“盲盒类商品，具有不确定性，下单前务必知悉”; 必须明示商品重要信息，包括但不仅限于品牌、名称、产地、成分/材质、生产日期、保质期、使用存储条件、安全警告、价格、是否三包等;不得通过虚假、夸大或者有引人误解的信息，误导盲盒内商品的价值、出现概率、分布方式等关键信息。

此外，盲盒类商品中所包含的商品，需按照平台商品要求带有完整的规范的简体中文标识标志，不同类目商品的中文标签需满足《商品中文标识标签规范》。

同时，商品质量必须符合已有的国家标准、行业标准以及商品本身标注的商品执行标准（标注执行标准应符合或高于国家标准/行业标准）。如后续相关国家标准更新，商品质量则应符合新的执行标准。现行的执行标准须满足对应行业商品发布实施细则。

内容推广方面，创作者以直播、短视频等方式推广（分享）盲盒类商品时，需遵守《电商创作者管理总则》及《【以不确定性方式推广商品】实施细则》中的相关规定，不得出现随机、不确定性派发商品情形，包括但不限于:

在线盲拍、套圈、扔球、摇号、扎气球等结果随机的营销推广行为;

手机APP抽奖、卡牌抽奖、转盘抽奖等具有抽奖性质、结果不确定的营销推广行为;

其他随机派发商品的推广形式;

创作者自制包装、自行拼装、二次分装盲盒商品，或以盲盒形式推广非盲盒类商品。

服务保障要求方面，盲盒类商品，商家可选择是否支持七天无理由，如果商家不支持七天无理由退货服务，需在商品发布时勾选“不支持七天无理由”，同时建议商详页清晰标注。 本规范于 2021 年 9 月 16 日首次生效。