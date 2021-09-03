Trendforce：苹果第二季度智能手机出货量下滑至第四

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:一份新报告称，2021年第二季度苹果的智能手机出货量市场份额从近16%下降到仅13.7%，在第二季度手机出货量厂商中排名第四。

据Trendforce这份报告称，苹果 iPhone 产量达到年内最低点，2021年第二季度排名跌至第四位，因为第二季度是去年和今年 iPhone 系列的过渡期。该季度 iPhone 总产量环比下降22.2%，至约4200万部。在产品开发方面，苹果将在今年9月预计发布四款 iPhone 旗舰机型。新系列带来的主要升级是改进的相机和采用台积电5nm+ 工艺制造的下一代 A15处理器。其他升级涉及对现有功能的优化。

今年的 iPhone 阵容可以看作是2020年发布的 iPhone12系列的延伸。苹果将保持其积极主动的方式，以获取更多的市场份额。另一方面，苹果公司在2021年下半年的设备生产有可能受到最近马来西亚疫情病例激增的影响。由于疫情的严重性，来自该国的IC出货出现延误。

Trendforce表示，苹果落后于小米和OPPO，以及以19%的市场份额的三星。这些数字都是基于分析师的估计，因为苹果没有透露其iPhone的销售数据。

Trendforce声称苹果将在iPhone13系列手机定价上采取激进的定价策略，以试图获得更多的市场份额，这可能表明苹果可能不会提高价格。

预计苹果将在9月中下旬举行秋季新品发布会，除了推出iPhone13系列手机之外，可能一起发布的还有Apple Watch Series7。另外今年下半年苹果还将发布新iPad mini6、一款新iPad9和新款mini-LED MacBook Pro机型。