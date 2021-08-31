饿了么推广网约配送员职业培训 “学成”骑手将获现金补贴

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饿了么推广网约配送员职业培训 “学成”骑手将获现金补贴

2021-08-31 17:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:今天，上海超20位饿了么蓝骑士结束25课时的培训课程，完成“网约配送员”新就业技能提升培训。据悉，完成培训的配送员每人将获得现金培训补贴。

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据介绍，该技能培训包括含线上课程、线下课程以及实操课程，如道路行驶规范、餐箱清洁消毒、恶劣天气送单秘籍、配送异常处理、服务标准话术、个人卫生管理等。

饿了么计划今年在国内推广“网约配送员”职业培训，提升骑士就业技能，目前已在浙江杭州、上海等地落地。

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