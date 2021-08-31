饿了么推广网约配送员职业培训 “学成”骑手将获现金补贴

8月26日，有网友惊奇的发现，饿了么头像居然变成了征婚广告。头像是一张饿了么外卖箱上张贴的征婚启事，上面写道跟华华处对象就送铠甲勇士、游乐王子同款面具、奥特曼全套”怎么也飞不出，华华的世界。”据悉，本次事件是有部分网友找饿了么帮他扩散征婚广告。饿了么24日发布投票，得票最多的小广告可以变成饿了么头像一天。最终华华的世界夺得第一。网友看后喷饭：宝，你认真的吗？其实，这不是饿了么第一次帮人贴征婚广告，今年?