饿了么推广网约配送员职业培训 “学成”骑手将获现金补贴

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:今天，上海超20位饿了么蓝骑士结束25课时的培训课程，完成“网约配送员”新就业技能提升培训。据悉，完成培训的配送员每人将获得现金培训补贴。
据介绍，该技能培训包括含线上课程、线下课程以及实操课程，如道路行驶规范、餐箱清洁消毒、恶劣天气送单秘籍、配送异常处理、服务标准话术、个人卫生管理等。
饿了么计划今年在国内推广“网约配送员”职业培训，提升骑士就业技能，目前已在浙江杭州、上海等地落地。
站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:今天，上海超20位饿了么蓝骑士结束25课时的培训课程，完成“网约配送员”新就业技能提升培训。据悉，完成培训的配送员每人将获得现金培训补贴。
据介绍，该技能培训包括含线上课程、线下课程以及实操课程，如道路行驶规范、餐箱清洁消毒、恶劣天气送单秘籍、配送异常处理、服务标准话术、个人卫生管理等。
饿了么计划今年在国内推广“网约配送员”职业培训，提升骑士就业技能，目前已在浙江杭州、上海等地落地。
顾客和外卖小哥产生矛盾，大多数都因为配送时间。最近，重庆就发生了一个案例，因为订单被取消，骑手当着顾客的面怒砸外卖。据国内媒体报道，近日，重庆巴南的耿先生因外卖超时取消订单，骑手怒气冲冲赶来，直接就把饭菜砸在了耿先生的面前。到了之后，外卖员就冲我发了一通火，然后当着我的面就把我的外卖，摔在我的面前，谁都接受不了。”耿先生说。耿先生称，当时预计送达时间大约是中午1:40，外卖小哥在1:46才电话告知，说餐馆
对于大多数点外卖的人来说，就是图方便。而近日，一名外卖员由于不想将外卖送到用户家中遭到拒绝后，竟然做出了十分恶心的举动。据媒体报道，8月13日，吉林省吉林市丰满区的李先生在外卖平台点了一份外卖，收到外卖后却发现外卖中被人吐了痰。根据李先生的描述，当时骑手到了小区之后，打电话给李先生沟通说想把外卖放到电梯中，然后让李先生到电梯中自取。由于李先生嫌电梯环境不卫生，拒绝了骑手的这个请求。结果在骑手将外卖送?
日前抖音已经实现点外卖功能 ，用户在抖音可以通过外卖平台或者品牌商户的账号，跳转至外卖下单页面。
昨晚，美团发布2021年第二季度财报，在财报会议上，美团CEO王兴表示，相信监管有利于网络平台经济的可持续发展，在外卖骑手福利方面，美团将为外卖骑手引入强制休息。
众所周知，如果外卖骑手遭到了顾客投诉或者差评，有可能一天就白干了。因此，不少外卖骑手送餐后都习惯说声麻烦给个好评。不过，也有外卖骑手因遭遇差评做出了不理智的行为，还为此付出惨重代价。据媒体报道，近日，江西赣州的一名外卖骑手被顾客给了差评，还为此被罚款。在没有弄清楚青红皂白的情况下，直接拿着搬砖冲到顾客家中讨要说法。根据当事顾客申先生的说法，当时突然一个身穿外卖服的陌生人拿着搬砖冲到家里，说着要看自
8月9日中午，深圳男子李先生在饿了么叫了份外卖，超时近30分钟。他致电外卖小哥为何晚到，没想到对方却对他进行威胁谩骂，在他投诉后，外卖小哥竟上门将他手臂砍伤。其急诊病历显示，双上臂分别见伤口，长约13CM、4CM，深达肌层”。治疗建议：大清创缝合11针以上，中清创缝合6-10针。李先生发来的订单流程截图显示，他于当日11时11分下单，骑士于11时49分接单，订单于12时42分送达。另一张截图显示，他向平台客服反映遭到外卖员谩?
继美团推出“商家群聊”后，美团围绕外卖场景再次搭建了一个社交体系，名为“饭小圈”，是一款基于微信好友和通讯录好友，建立社交关系的外卖分享平台。
8月26日，有网友惊奇的发现，饿了么头像居然变成了征婚广告。头像是一张饿了么外卖箱上张贴的征婚启事，上面写道跟华华处对象就送铠甲勇士、游乐王子同款面具、奥特曼全套”怎么也飞不出，华华的世界。”据悉，本次事件是有部分网友找饿了么帮他扩散征婚广告。饿了么24日发布投票，得票最多的小广告可以变成饿了么头像一天。最终华华的世界夺得第一。网友看后喷饭：宝，你认真的吗？其实，这不是饿了么第一次帮人贴征婚广告，今年?
俗话说“民以食为天”，一直以来，食物健康问题都是人们非常关心的话题。不过在餐馆里吃尚不能保证食物完全干净，更何况是外卖?为了人们吃的干净、吃的安全，在8月29日举办的浙江数字化改革重大应用成果新闻发布会上，官方重点为大家介绍了今年7月6日上线的“浙江外卖在线”。如果你以为这是个点外卖的APP，那你就错了。
8月3日，广西玉林一名外卖员杨某某自称曾在奶茶、糖水中加老鼠屎”和尿液”。他撕开封口加料后，再自己支付费用找奶茶店重新封口。目前，警方已介入调查。杨某在微信群聊中称奶茶加料很容易的，你把杯子口撕开，里面的东西倒掉一些或者自己喝几口，然后随便加点什么进去，找其他的店自己拿个5块钱，再不行就10块，让他给你封上。”同时他还发布了相关视频展示了自己高超的加料”技术。更让人无语的是，群聊中部分网友不但没有反对?
8月29日，浙江省数字化改革重大应用成果发布会在杭州召开。会上，“浙江外卖在线”平台亮相，实现了从商家食材进货到消费者食用的实时监管，消费者点完外卖，可以通过直播实时查看商家后厨实景和菜品制作全过程。
抖音上能点外卖了，玩的是大众点评的“心跳”。8月12日，抖音上线了外卖小程序，实现了点外卖的功能，肯德基、喜茶等品牌商家均已入驻。
肯德基、喜茶两家连锁餐饮品牌今日已经开始在抖音上提供外卖服务。凤凰网科技经过测试，证实通过抖音app搜索“肯德基”、“喜茶”官方账号，即可看见接入小程序的链接，点击后直接跳转至外卖点餐页面。
前不久开启内测的抖音“心动外卖”，正在想办法让你被短视频中的美食种草后，将心动转化为行为，把刷到的美食变成餐桌上的饭菜。
大趋智能做云打印机的愿景是:让天下没有难做的外卖生意!2021年3月份，由深圳大趋智能科技有限公司研发并投产的大趋智能P7系列外卖云打印机正式上市! 与云打印机一起被推出的，还有大趋智能为公司云打印产品研发的配套软件——小店掌柜聚合外卖管理软件。2021年6月20日，小店掌柜管理软件全面升级，升级后的产品功能更加强大，进一步满足了外卖商户聚合管理多平台多店铺的诉求。大趋智能外卖解决方案↓资料显示，外卖行业发展至今早
前几天，我们在发了一篇外卖 App 大数据杀熟的文章，结果好多小伙伴都在问我们，什么时候扒一扒「外卖券」这个产业:
近日，浙江宣布推出“浙江外卖在线”平台，消费者可实时查看商家后厨菜品制作过程。这个外卖监管平台能够查看食品溯源，餐具的消毒情况，外卖封签使用情况等，功能丰富。
凤凰网科技讯8月24日消息，金沙江创投董事总经理朱啸虎近日在朋友圈表示，当年饿了么曾拿到玉佛寺10万元的天使投资。朱啸虎朋友圈转发一则微博截图。截图中必扬投资总经理何河表示，和上海一个蛮有名气的寺庙的居士聊天，寺庙在策划推一个方案，“对以前曾经捐赠过寺庙的施主，如果企业不幸濒临绝境，那么可以由寺庙把以前的捐赠一次性返还企业，解燃眉之急”。微博截图2018年有媒体报道称，“一个名为上海市慈善基金会“玉佛禅寺?
有人分析美国的外卖体验为啥不如中国香?其一，中国人口密度高，外卖员可以将多个订单送到同一个地点，也不用浪费时间为电动车找停车位。其二，近四分之三的中国外卖员来自农村，只要他们提供最好的服务，月工资就会超过一线城市的平均月收入，因此他们努力工作，消费者获得更好体验，两全其美。其三，中国公司投入大量资金建设了世界级的物流基础设施，优化路线规划，实时满足餐馆、外卖员和顾客的需求。尽管DoorDash在美国处于领
昨日，四川省市场监管局等五部门发布《关于推广餐饮外卖无接触取餐柜服务的紧急通知》称，将落实倡导外卖无接触配送要求，进一步加强餐饮外卖服务环节疫情防控，有效减少人员接触和聚集，改善外卖送餐员工作环境。
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