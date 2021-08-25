快手Q2财报：二季度营收191亿 上半年平均日活超2.9亿

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今日，快手发布了2021年第二季度及中期业绩。数据显示，二季度快手总收入191亿元，同比增长48.8%;上半年收入362亿元，同比增长42.8%。

收入结构方面，线上营销服务为快手第一大收入来源，二季度较去年同期的39亿元劲增156.2%至100亿元，占总收入的52.1%，连续两个季度对总收入贡献过半。

快手电商营收同比增长212.9%至人民币20亿元，电商交易总额达到人民币1454亿元，较去年同期增长100%。快手小店对电商交易总额的贡献率持续提升，从2020年同期的66.4%，增长至2021年第二季度的90.7%。

在用户方面，快手平台用户参与度与活跃度进一步提升。上半年，快手应用的平均日活用户数达2.943亿，平均月活用户达5.13亿。每位日活跃用户的日均使用时长首次超过100分钟，环比增加7.7%;快手的DAU/MAU比值已达57.9%

在直播方面，2021年第二季度，快手应用的平均日活跃用户直播渗透率已超过70%。平台的每日活跃主播数在2021年第二季度保持在190万左右的高位，吸引更多元的用户群体纷纷加入，形成丰富多样、生机勃勃的直播生态系统。

另外，截至2021年6月30日，快手单部累计观看量超过1亿的系列短剧超过800部，其中有40部为快手星芒计划 孵化的独家连续短剧。