B站上线杜比视界画质 成全球首家支持投稿的杜比画质平台

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:今日，B站宣布上线杜比视界画质，用户可以在B站搜索“杜比视界”进行体验。至此，B站成为【全球首家】支持用户投稿杜比视界画质的视频平台。
上传杜比视界视频原片需符合下列规格:
视频码率建议30000Kbps
分辨率最大支持3840x216060FPS
位深10bit
转换曲线HLG
编码格式HEVC（H.265）
杜比视界profile8.4
文件封装格式mp4，mov，m4v
目前，B站杜比视界画质支持APP端和WEB端直传，功能1.0版本暂不支持编辑后再上传。
支持机型方面：移动端iPhone8以上、第二代ipad pro以上、第三代ipad air以上、第五代ipad mini以上，以及部分安卓机型（高通芯片为主）支持选择杜比视界清晰度，建议APP升级到6.38.0以上版本，pc端暂不支持。
用户在观看杜比视界画质视频时，可在右下角选择杜比视界格式观看。
据悉，Dolby Vision（中文名:杜比视界）是美国杜比实验室推出的影像画质技术，通过提升亮度、扩展动态范围来提升影像效果。它可以提升视频信号保真度，从而让图像的无论从亮度、色彩还是对比度角度看都非常逼真。