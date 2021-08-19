B站上线杜比视界画质 成全球首家支持投稿的杜比画质平台

制鞋大师Manolo Blahnik先生曾说：“鞋子如同一个小舞台，穿上它，你就会不一样，这是鞋子存在的目的。”在晨曦徐徐拉开帷幕的清早，慢跑在静谧的街道，迎接清新降临人间的时刻；徒步在被翻滚云海包围的黛绿群山之间，畅快体验着对身体和心灵的极限挑战；不知疲倦运作的跑步机上，挥洒汗水的身影在强身健体的大道尽情奔驰。人生所有经过的路，都需要靠我们自己的双脚走过，一双好鞋的存在，让你行走的每一分每一秒都不孤军奋战。DB