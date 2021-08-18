一张图看懂 | 全球20个最大的避税天堂地区

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一张图看懂 | 全球20个最大的避税天堂地区

2021-08-18 17:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) :当世界上的超级富豪们寻找避税天堂，他们会选择哪里呢?

如果你为为了避税而把钱存入海外银行账户，需要考虑两个主要标准:保密性和可访问。大家可能会想到瑞士的一家秘密银行或加勒比海的一个小岛国。

但真的如此吗?事实避税天堂遍布世界各地，其中一些是小国或者地区，但还有一些是经济强国，这可能会令人惊讶。

以下是英国非政府组织NGO Tax Justice Network统计的2020年金融保密指数（FSI）排名的全球20大避税天堂地区。

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FSI主要根据两个标准对来自世界各地的国家和地区避税天堂进行排名:保密性和规模。

  • 保密评级:该司法管辖区的银行系统隐藏资金的能力。这包括对所有权登记、法人实体透明度、税收和金融法规的分析，以及与国际标准的合作。

  • 全球规模权重:该管辖区在全球跨境金融服务总量中所占份额是多少?这一指标主要基于国际货币基金组织的国际收支统计数据。

乍一看，排名前20的避税天堂分布在全球各个地区，实际上中有近一半位于欧洲，其余则分布在美洲和亚洲。其中包括美国、日本和英国等金融强国，以及开曼群岛、香港和卢森堡等较小的国家和地区。

但令人惊讶的是，这些避税地区都有一个共同点，那就是与英国的联系。除了英国，前20大避税天堂中的四个——开曼群岛、英属维尔京群岛、根西岛和泽西岛——都是英国海外领土或皇家属地。

同样值得注意的是规模在排名中的重要性。根据保密评级，排名最高的司法管辖区实际上是马尔代夫、安哥拉和阿尔及利亚，但它们在离岸金融服务总额中所占比例不到0.1%。

一些列出的避税天堂可能会让大家意外，比如美国和加拿大虽然不是美国和加拿大人的避税天堂，但由于不同国家的税法的漏洞，这两个国家则成为东亚和中东地区的富豪们利避税天堂。同样，阿联酋已经成为非洲超级富豪的避税天堂。

根据Tax Justice Network在对2021年企业避税天堂进行的评估中，将英属维尔京群岛、开曼群岛和百慕大列为前三名。

不过避税天堂的格局可能很快就会改变。G7在2021年6月达成协议，开始根据跨国公司在每个国家（而不是公司总部所在地）产生的收入征税，并设定全球最低税率为15%。总共有130个国家同意这项交易，包括印度、中国、英国和开曼群岛。

问题来了，你觉得超级富富豪和企业会开始配合新规则，还是会寻找其它办法避税呢?

站长之家注:图表数据来自visualcapitalist

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