一张图看懂 | 全球20个最大的避税天堂地区

1969年7月21日2点56分,阿姆斯特朗扶着登月舱的阶梯踏上了月球,说出了金句:“这是我个人的一小步,但却是全人类的一大步(That's one small step for a man, one giant leap for mankind.)。”52年后,世界首富、在离婚中分给前妻2500亿的贝索斯选择在这个颇具纪念意味的日子里乘坐自家公司蓝色起源的新谢泼德号(New Shepard)航天器成功前往太空,越过卡门线并返程。