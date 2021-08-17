宝可梦大集结8月18日更新维护公告 商店更新内容汇总

2021年5月1日，现象级网文《诡秘之主》完结一周年之际，由阅文集团与腾讯音乐娱乐集团联合打造，由著名歌手郑云龙演唱的同名纪念曲《诡秘之主》在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐火热上线。在交响乐恢弘感、史诗感的伴奏下，极富优雅神秘气质的郑云龙深情演唱，以独特的维多利亚时代神秘学风格将《诡秘之主》的故事精髓演绎得淋漓尽致。“郑云龙x国际首席爱乐乐团x自饮乾坤三百岁x李特基”这样的班底让人眼前一亮，“音乐剧王子”郑云?