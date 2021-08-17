宝可梦大集结8月18日更新维护公告 商店更新内容汇总

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宝可梦大集结8月18日更新维护公告 商店更新内容汇总

2021-08-17 16:48 · 稿源：站长之家

宝可梦大集结》将会在2021年8月18日15:00（北京时间）进行更新 Ver.1.1.1.6版本，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

【更新内容】

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文字修正

商店更新

为了调整集结对战的平衡性，我们变更了部分宝可梦的能力和招式内容。

▼变更内容

・岩殿居蟹:隐形岩

缩短招式的等待时间。

增加对对方宝可梦造成的伤害量。

・岩殿居蟹:岩石封锁

增加对对方宝可梦造成的伤害量。

・烈咬陆鲨

调整移动速度。

・烈咬陆鲨:重踏

增加对对方宝可梦造成的伤害量。

・烈咬陆鲨:龙之俯衝

缩短招式的等待时间。

・呆壳兽:衝浪

缩短对对方宝可梦造成的效果的持续时间。

・呆壳兽:热水

异常修复

增加对对方宝可梦造成的伤害量。

・卡比兽:重磅衝撞

减少对对方宝可梦造成的伤害量。

・卡比兽:挡路

缩短对对方宝可梦造成的效果的持续时间。

・卡比兽:抓狂

宝可梦招式上调

・卡比兽:集结招式:暴睡衝击

减少HP回复量。

・甲贺忍蛙:烟幕

宝可梦招式下调

延长招式的等待时间。

・甲贺忍蛙:飞水手裡剑

缩短招式的等待时间。

增加对对方宝可梦造成的伤害量。

・甲贺忍蛙:影子分身

缩短招式的等待时间。

・胖可丁:集结招式:星光☆演唱会

异常修复

・闪焰王牌:普通攻击

异常修复

・阿罗拉九尾:降雪

异常修复

・阿罗拉九尾:极光幕

异常修复

・沙奈朵:普通攻击

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・沙奈朵:精神强念

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・古月鸟:暴风

异常修复

・野生宝可梦:冰岩怪

宝可梦能力下调

对战道具

▼变更内容

・逃脱按键

能力下调

・得分加速装置

能力上调

・向尾喵的尾巴

能力上调

・力量强化

能力上调

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