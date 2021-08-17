宝可梦大集结8月18日更新维护公告 商店更新内容汇总

《宝可梦大集结》将会在2021年8月18日15:00（北京时间）进行更新 Ver.1.1.1.6版本，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
【更新内容】
异常修复
文字修正
商店更新
为了调整集结对战的平衡性，我们变更了部分宝可梦的能力和招式内容。
▼变更内容
・岩殿居蟹:隐形岩
缩短招式的等待时间。
增加对对方宝可梦造成的伤害量。
・岩殿居蟹:岩石封锁
增加对对方宝可梦造成的伤害量。
・烈咬陆鲨
调整移动速度。
・烈咬陆鲨:重踏
增加对对方宝可梦造成的伤害量。
・烈咬陆鲨:龙之俯衝
缩短招式的等待时间。
・呆壳兽:衝浪
缩短对对方宝可梦造成的效果的持续时间。
・呆壳兽:热水
异常修复
增加对对方宝可梦造成的伤害量。
・卡比兽:重磅衝撞
减少对对方宝可梦造成的伤害量。
・卡比兽:挡路
缩短对对方宝可梦造成的效果的持续时间。
・卡比兽:抓狂
宝可梦招式上调
・卡比兽:集结招式:暴睡衝击
减少HP回复量。
・甲贺忍蛙:烟幕
宝可梦招式下调
延长招式的等待时间。
・甲贺忍蛙:飞水手裡剑
缩短招式的等待时间。
增加对对方宝可梦造成的伤害量。
・甲贺忍蛙:影子分身
缩短招式的等待时间。
・胖可丁:集结招式:星光☆演唱会
异常修复
・闪焰王牌:普通攻击
异常修复
・阿罗拉九尾:降雪
异常修复
・阿罗拉九尾:极光幕
异常修复
・沙奈朵:普通攻击
异常修复
・沙奈朵:精神强念
异常修复
・古月鸟:暴风
异常修复
・野生宝可梦:冰岩怪
宝可梦能力下调
对战道具
▼变更内容
・逃脱按键
能力下调
・得分加速装置
能力上调
・向尾喵的尾巴
能力上调
・力量强化
能力上调