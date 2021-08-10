小米正式发布MIX4、平板5、77英寸OLED电视、CyberDog机器人等7大年度旗舰新品

2021年8月10日，2021雷军年度演讲、小米秋季新品发布会如约举行。发布会上，小米MIX4以创新的「CUP全面屏」形态惊艳登场，备受期待的小米平板5系列也正式发布，一同发布的还有MIUI12.5增强版、小米电视大师77OLED、小米电视6OLED、Xiaomi Sound智能音箱和仿生四足机器人CyberDog工程探索版等多款年度创新旗舰。

小米MIX4在探索、创新的路上更进一步，搭载前沿「CUP全面屏」屏下相机科技，首发轻量化一体精密陶瓷机身，搭载120W有线和50W无线秒充最强组合，同时支持UWB一指连技术。全新打造的小米平板5系列拥有11英寸2.5K高刷大屏、骁龙8系旗舰处理器等顶级硬件，大屏定制MIUI For Pad系统以及键盘、触控笔高效生产力工具的加持，重构安卓平板体验，堪称目前最好用的安卓平板。

作为小米新十年战略“手机 X AIoT”的核心组成部分，此次发布会带来了多款AIoT智能生态新品:顶级音画体验的小米电视大师77OLED、“甜点级”爆款小米电视6OLED、首款高端人工智能音箱Xiaomi Sound和代表了对未来科技不懈探索的仿生四足机器人CyberDog工程探索版。

小米MIX4售价8GB+128GB版4999元、8GB+256GB版5299元、12GB+256GB版5799元、12GB+512GB版6299元;小米平板56GB+128GB版1999元，6GB+256GB版2299元;小米平板5Pro6GB+128GB版2499元，6GB+256GB版2799元;小米平板5Pro5G8GB+256GB版3499元;以上产品8月10日晚开启预售，8月16日首销;小米电视大师77OLED19999元，首发价16999元;小米电视6OLED65英寸7699元，首发价6999元，55英寸5699元，首发价4999元，8月16日全渠道首销;Xiaomi Sound售价499元，8月20日全渠道首销;CyberDog工程探索版定价9999元。

雷军定目标:三年全球第一，小米3.7亿元回馈初代米粉

2021小米秋季新品发布会，也是继2020年“一往无前”小米十周年演讲后，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军的第二场公开演讲。在演讲中，雷军就小米股价、小米站稳高端手机市场等重要节点做了回顾。引人注目的是，雷军宣布小米当前的主要任务是真正站稳手机市场全球第二，并提出了三年拿下全球第一的目标。

雷军在演讲中回忆，7年前小米提出过用5到10年时间登顶全球第一，但受到不少质疑。当时，雷军的回应是“梦想还是要有的，万一实现了呢?”今天小米再次朝着全球第一的目标发起冲锋，雷军对此的看法则是:“梦想一定要有，梦想也一定会实现!”2021第二季度，据Canalys等第三方研究机构报告，小米手机出货量达5310万，同比增长86.6%，以17%的份额超越苹果，首次排名全球第二;并且根据国际调研公司Strategy Analytics发布的最新报告，欧洲市场小米以25.3%的市场份额，超越三星和苹果成为欧洲销量第一的手机品牌。目前，小米已在22个国家和地区的智能手机市场占有率取得了排名第一。

“小米发展到今天，要感谢全体员工的奋斗，更要感谢全球米粉对小米的不离不弃。”雷军表示，米粉的支持是小米冲击全球第一的底气所在。为了感恩米粉一直以来的支持，在小米手机诞生十周年之际，小米将以1999元红包的形式，在小米商城回馈购买过第一代小米手机的初代米粉。该项回馈没有使用门槛和任何套路，总金额将达3.7亿元。

100%完全无孔 小米MIX4「CUP全面屏」实现全面屏完美形态

作为全面屏手机的开创者，2016年第一代小米MIX横空出世惊艳全球，历时几代革新，小米MIX系列不断探索着全面屏形态的进化可能。与MIX3发布时隔3年，通过创新性的「CUP全面屏」技术，MIX系列再度回归。当全行业还在使用各类形态的“打孔屏”、“刘海屏”时，小米MIX4通过最新的「CUP全面屏」，实现了屏幕完全无孔、100%的完整性，这也是所有人对全面屏完美形态的最初梦想。

小米MIX4将前置相机完美隐藏于屏幕下方，没有任何挖孔、水滴的视觉阻碍，正面尽是一块完整的屏幕;采用创新的「CUP全面屏」技术，以6.67″ AMOLED微曲柔性屏为基础，通过首创“微钻排列”像素排列，重新设计电路布局，引入透明引线设计，在不牺牲CUP区域任何一颗像素的情况下，大幅提升透光率，实现分辨率达到400PPI、100%全像素显示，完美解决CUP区域显示精度下降的问题，屏幕显示几乎无瑕。

为了实现这一形态，小米在3年前便开始了技术预研，历经3次技术迭代，总成本投入超5亿元，已申请60项发明专利，获得40余项专利认证。「CUP全面屏」技术和工艺难度远超以往，单一屏幕成本几乎等同于两块柔性屏幕。在自拍方面，2000万前置屏下相机支持四合一1.6μm的大尺寸像素感光，正常光线下，配合自研AI图像增强算法，成像效果得以提升，实现正常可用。

延续MIX系列在陶瓷工艺上的探索，小米MIX4采用行业独一无二、标志性的Unibody全陶瓷机身，首发轻量化一体精密陶瓷，相较传统陶瓷减重30%。小米MIX4从北宋年间经典的影青瓷中汲取灵感，新增影青灰配色，以行业领先工艺结合传统瓷釉美学，复现了传世影青瓷特有的优雅质地，握在手中仿佛一件艺术品，完成了一次现代科技与中国传统文化的惊艳融合。

小米MIX4还首次加入了UWB一指连功能，实现精准空间定位，让手机与AIoT智能设备的连接更为安全准确，成为首款支持UWB功能的国产手机;业内首发骁龙888+旗舰平台，辅以超大面积石墨烯均热板散热，配合「均衡模式」有效限制能耗、控制发热，优化了日常使用的温控体验;4500mAh大电池搭载120W有线和50W无线秒充最强组合，疾速模式下有线秒充最快15分钟，无线秒充28分钟充满;相机部分，搭配1亿像素超清主摄、50倍潜望长焦和120°自由曲面超广角镜头，超广角镜头首次加入自由曲面镜片，从硬件层面将传统超广角镜头边缘近20%的畸变降低到仅1%左右。

另外，小米MIX4在信号表现上也有针对性加强，引入全新信号优化机制，对火车站、医院、机场、电梯等8大复杂场景信号自适应优化，全面提升弱网位置信号表现。隐私方面，小米MIX4带来了目前最强的防丢机制，通过不输入密码不能关机、拔出SIM卡也不断网、手机和手机卡深度绑定等措施，保障用户信息安全，大大增加手机安全性。

打造办公、创作、娱乐三大核心场景 小米平板5全面提升安卓平板体验

备受期待的小米平板系列同样时隔3年重磅回归，小米平板5系列实现了「高效办公」、「灵感创作」和「大屏娱乐」三个核心应用场景的领先体验。

针对「高效办公」和「灵感创作」场景，小米平板5系列重点加入了键盘式双面保护壳和灵感触控笔，极大的丰富了平板的全场景使用体验。小米灵感触控笔支持磁吸无线充电以及4096级压感、240Hz采样率，低延时同时笔触细腻、精准度更高;采用阻尼感更好的软性TPE笔头，接近纸质书写感觉;创新实体双按键设计，可根据场景灵活实现不同功能。另一大生产力利器键盘式双面保护壳，采用63键大键盘、PC式键盘布局，拥有MIUI多功能任务键和独立ESC键，完全保留键盘用户习惯，有效提高用户办公效率。

小米平板5系列全系搭载11英寸LCD顶级屏幕，2.5K分辨率，支持120Hz高刷新率、True Tone真彩显示和硬件级防蓝光护眼。其中，小米平板5Pro搭载高通骁龙870处理器，配备22745mm²超大面积立体散热系统，带来全能旗舰体验;采用8600mAh大电池，拥有平板中最快的充电速度，67W极速有线快充充满仅需67分钟;支持杜比视界和杜比全景声双杜比，配合8扬声器环绕立体声，带来沉浸式的影音感受。此次一同推出的，还有小米平板5与小米平板5Pro5G供用户选择。

小米平板5系列专门适配了MIUI For Pad系统，不但系统原生APP进行了平板横屏体验适配，而且还支持高清视频、高清游戏、高效办公、专业绘画等超过300款主流应用APP的完美适配。同时，小米平板5系列还加入了分屏和小窗功能，用户一边看视频一边回复消息极为便捷，部分应用支持分屏直接拖拽文件，多任务并行效率成倍增加。

MIUI12.5增强版自研四项新技术 系统运行更流畅

MIUI12.5增强版是基于MIUI12.5的升级版本，主要聚焦系统流畅性和功耗两大核心问题进行优化升级。全新MIUI12.5增强版带来液态存储、原子内存、焦点计算和智能均衡四项自研技术，实现I/O读写性能36个月衰减不到5%，CPU使用率下降15%，电量平均节省8%，实现全面流畅功耗更低效果。

发布会当天，MIUI12.5增强版开启稳定版逐步推送，首批升级机型包括小米MIX4、小米11Ultra、小米11Pro、小米11、小米10至尊纪念版、小米10Pro、小米10S、小米10、Redmi K40、Redmi K40Pro、Redmi K30S至尊纪念版、Redmi K30Pro等。

小米电视大师77OLED发布 超高端电视“天花板”

小米电视大师77OLED与小米电视6OLED，一款是超高端新作，一款是“甜品级”爆款，二者均采用OLED自发光面板，能够实现像素级独立控光，拥有出色画质表现。

小米电视大师77OLED是一款无可挑剔的超高端OLED电视，采用V21最新一代77英寸大尺寸OLED面板，带来了更高的亮度、稳定性、静态对比度;实现了极致色准管控，是一台超级显示器;同时还是G-SYNC游戏显示认证电竞大屏;其声音模组、音效由小米音效与哈曼卡顿“金耳朵”团队联合打造，能够为用户呈现更为专业且真实的声音表现;小米电视大师77OLED还是小米首台搭载UWB芯片的电视，能实现UWB联动功能。

小米电视6OLED作为“年轻人的第一台OLED电视”，以厚道的价格为用户带来OLED的强大画质表现。小米电视6OLED拥有900nits峰值亮度，显示器级色准，98.5% P3电影级广色域覆盖，能够呈现更多画面细节。同时小米电视6OLED实现了HDR认证大满贯，还有IMAX ENHANCED顶级音画认证加持，用户在家就可以享受影院级的视听效果。

高端智能音箱Xiaomi Sound发布HARMAN计算音频加持

小米首款高端智能音箱Xiaomi Sound具备HARMAN殿堂级调音和Hi-Res Audio高解析认证，通过创新的计算音频带来更好的听音体验。外观采用全新设计语言，环形透明机身材质，银黑两款配色，悬浮式触控顶盖，360度全向上出音。Xiaomi Sound首次搭载UWB连接技术，能实现手机音乐接力，并且还支持家庭传声全屋对讲功能、多设备组合立体声系统功能。

仿生四足机器人CyberDog开源精神探索未来科技生活

此次发布会上小米带来了旗下首款仿生四足机器人CyberDog工程探索版，它汇集了小米成立以来在智能制造、人工智能、机器学习等全方位的技术积淀，是小米工程师文化和开源精神的结晶。

CyberDog基于目前仿生机器人各领域的开源项目进行了深度优化改进，同时依托小米各领域技术积淀对部分核心模块进行自研。内置多达11个高精度传感器和自研高性能伺服电机，能够实现自动避障、自动跟随、各类高速运动和后空翻等高难度动作。同时用户可通过语音唤醒CyberDog实现控制超过72个品类、3000余款智能设备，真正实现让科技更有温度。

雷军表示:仿生机器人涉及各个前沿领域，目前处于全球共创阶段。大量开发者通过开源方式对该领域做出了巨大贡献，CyberDog中的部分算法亦源于开源社区，小米也将设立小米开源社区和小米机器人实验室，并邀请更多工程师共同促进领域进步。同时小米也将通过限量售卖工程探索版的形式与拥有极致探索精神的米粉、极客发烧友合作共创，通过技术探索让CyberDog实现更多“超能力”。

2021年，小米在高端市场的成功以及国际化的迅猛发展，带动全球市占率快速攀升。小米业务一路高歌猛进，源于小米坚持的三大铁律:技术为本、性价比为纲、做最酷的产品，不惜代价为用户带来更极致的产品体验。小米MIX4以「CUP全面屏」、轻量化一体式陶瓷、UWB一指连等技术再度引领行业;小米平板5在提供顶级硬件的同时，重构安卓平板生态体验;小米电视连续9个季度稳居国内智能电视销量第一品牌，更通过成功推出一系列高端产品带动电视产业链全面升级;仿生四足机器人CyberDog是小米工程师文化和开源精神的结晶，代表了小米对未来科技生活不懈探索的精神。通过对创新科技的持续探索，产品与体验的不断精益求精，小米向着“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”这一使命更进一步。