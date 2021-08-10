只看能力、价值观和社会责任！董明珠称格力接班人不在乎性别

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只看能力、价值观和社会责任！董明珠称格力接班人不在乎性别

2021-08-10 10:12 · 稿源：站长之家

昨日，针对格力接班人会考虑女性吗的提问，董明珠回应称，不会用性别来决定承接。

董明珠称，更多的是看他的能力、价值观和社会责任，来决定能不能成为一个成功者。

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此前，董明珠曾强调，自己一直在寻找接班人，不会以亲属、朋友为关系，只看能力。

董明珠表示:“不是我说你行你就行，是你能行才行。”

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