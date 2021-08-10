只看能力、价值观和社会责任！董明珠称格力接班人不在乎性别

昨日，针对格力接班人会考虑女性吗的提问，董明珠回应称，不会用性别来决定承接。
董明珠称，更多的是看他的能力、价值观和社会责任，来决定能不能成为一个成功者。
此前，董明珠曾强调，自己一直在寻找接班人，不会以亲属、朋友为关系，只看能力。
董明珠表示:“不是我说你行你就行，是你能行才行。”
昨日，针对格力接班人会考虑女性吗的提问，董明珠回应称，不会用性别来决定承接。
董明珠称，更多的是看他的能力、价值观和社会责任，来决定能不能成为一个成功者。
此前，董明珠曾强调，自己一直在寻找接班人，不会以亲属、朋友为关系，只看能力。
董明珠表示:“不是我说你行你就行，是你能行才行。”
在7月6日的2021中国新消费品牌增长峰会上，格力电器董事长兼总裁董明珠称格力正在研发“不用电费的空调”当时引来了不小的争议。当时，董明珠称:“格力在研发一种新技术，可把光能、储能和空调结合起来，空调成为一个发电站，不需要通过城市电网，不需要远程输送，把足够的能源聚集起来通过空调发电
近日，营销大师董明珠一句“将引进鸿蒙操作系统”，让已被遗忘的格力手机再次跳进公众视野。上一次董明珠捆绑华为，是在2017年的央视《对话》节目上。中国制造业两张大嘴难得同台竞技，终究是董明珠比余承东更敢放卫星:“华为永远是我们的老大哥，我希望有一天华为（手机）世界第一的时候，我们格力(手机)能成为世界第二。”
多年来，董明珠一直以铁娘子”形象示人，不过在她自己看来，自己的心态很年轻，只有25岁。近日，在第一财经、CBNData联合举办的看长2021中国新消费品牌增长峰会上，董明珠吐露心声。董明珠表示，年轻和不年轻是根据这个时代。我马上会往70岁跑了，我是老人，但是我的心态很年轻。我觉得我很年轻，我心态年轻，我才25岁。”她表示，每个人在自己的人生道路上总是有喜有乐，也有愁。我们会遇到很多自己没有预计到的困难，这些都可能?
近日董明珠吐露心声表示：年轻和不年轻是根据这个时代。我马上会往 70 岁跑了，我是老人，但是我的心态很年轻才 25 岁。
7月15日消息，今日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单。具体来看，小米CEO雷军位居榜单第一，海康威视CEO胡扬忠排名第二，而比亚迪CEO王传福占据榜单第三。另外，登上此次榜单的还有，格力电器CEO董明珠、美的集团CEO方洪波、宁德时代CEO周佳以及中芯国际CEO梁孟松。据悉，50位上榜的CEO的平均年龄近54岁，其中女性CEO有5位。与去年相比，互联网行业CEO入选人数下降。福布斯中国官方表示，本榜单制作
全国违章最多的竟然是董明珠？据国内媒体报道，日前，360公司创始人周鸿祎在2021世界人工智能大会采访中谈到，最近大数据分析全国违章最多的人，发现这个人是竟然是董明珠。不仅违章情节恶劣，还出现同时”违章的情况。结果发现很多车上有格力空调广告，广告上有董明珠的肖像，很多AI把董明珠肖像识别为董明珠个人。近日，在第一财经、CBNData联合举办的看长2021中国新消费品牌增长峰会上，董明珠吐露心声。董明珠表示，年轻和不年
日前，360公司创始人周鸿祎在2021世界人工智能大会采访中谈到，最近大数据分析全国违章最多的人，发现这个人是竟然是董明珠。
上周，2021世界人工智能大会在上海正式召开，许多科技圈大佬纷纷出席讲话，格力电器董事长兼总裁董明珠的一段讲话却成了大家议论的焦点。董明珠称，格力开发了一种新技术，可把光能、储能和空调结合起来，当足够的能源聚集起来后通过空调发电：我们现在把光能、储能和空调结合起来，空调成为一个发电站，不需要通过城市电网，不需要远程输送，一个独立的供电区间，就用空调来解决”。她指出，在这种全新技术的加持下，不仅能保证空
凤凰网科技讯 7月15日消息，今天福布斯中国公布最佳CEO榜单，福布斯中国表示，后疫情时代的全球经济修复趋势正在成就一批非凡的中国公司。中国经济双循环大背景下，互联网反垄断与碳经济是当下市场绕不开的两个话题，巨头企业们正试图重新寻找商业边界、可持续发展理念也正在重塑中国的商业社会。福布斯中国表示，除了资本市场表现欠佳外，互联网反垄断政策背景下，互联网行业的人事也在出现动荡。胡晓明辞去蚂蚁集团首席执行官、?
作为国内最知名的女性成功企业家代表之一，董明珠虽然早已到了法定退休年龄，但是各种事务缠身让她无法放下公司。而遴选接班人，也是董明珠在现阶段最重要的工作之一。据媒体报道，在8月9日的新京报贝壳财经夏季峰会上，格力电器董事长董明珠被问到选择接班人会不会考虑女性时表示，选择接班人不是根据性别判断，更看重价值观和社会责任感。值得注意的是，这并不是董明珠第一次谈到接班人的问题了，她近几年一直在寻找合适的人选，
8月3日晚，格力电器发布公告，为把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，充分利用横琴区位优势，提升公司国际竞争力，公司拟将注册地址由广东省珠海市前山金鸡西路，变更至珠海横琴新区汇通三路108号办公608，同时相应修订《珠海格力电器股份有限公司章程》。与此同时，今年5月底，格力电器推出了一项75亿元-150亿元的A股最大规模回购方案，短短两个月时间，格力电器本轮回购总金额已超过百亿元。格力电器公告称，截至7月31日，公司第三?
8月5日消息，格力集团今日发布《关于谨防虚假App诈骗的严正声明》，表示从未在任何网站或手机应用商城上架或发布任何APP软件，亦未授权任何公司或个人在任何平台从事抽奖、派福利等活动及服务。格力集团表示：此类APP软件或网站发布的一切信息，均未获得我司的任何许可或授权。格力集团不承担任何与该类 App 软件所载信息相关的责任。需要注意的是，此次发表声明的是格力集团，而非格力电器，格力集团是由珠海国资委控股，属于国企
今天，格力集团发布《关于谨防虚假App诈骗的严正声明》，称从未在任何网站或手机应用商城上架或发布任何APP软件，亦未授权任何公司或个人在任何平台从事抽奖、派福利等活动及服务。
凤凰网科技讯 7月17日消息，此前有传闻称，zealer创始人王自如将入职格力电器，隶属格力总裁办及文化培训传播中心组织下。近日一张格力文化培训传播中心的一篇文章证实了上述传闻，文章提到“结合自己的求学、就业和创业经历，公司领导王自如为初入职场的新伙伴分享了‘心态归零，拥抱未来’的八字箴言”，文中还附上了王自如身穿淡蓝色衬衣的照片。凤凰网科技曾在7月1日报道：数码博主@电动派大星 在社交媒体爆料称：有格力内部人
凤凰网科技讯 7月16日消息，据天眼查App显示，近日，最高人民法院公开广东美的制冷设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书。裁定书显示，再审申请人广东美的制冷设备有限公司因与被申请人珠海格力电器股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案，不服最高人民法院（2019）最高法知民终48号民事判决，向本院申请再审。案件审查期间，2021年3月，广东美的制冷设备有限公司向法院申
针对网传消息科技媒体zealer创始人、数码测评博主王自如入职格力电器”，有媒体从知情人士处获悉，该消息属实。王自如目前归属于格力总裁办及文化培训传播中心组织下。另据网曝截图，格力文化培训传播中心的一篇文章也证实了上述传闻。该文章提到，结合自己的求学、就业和创业经历，公司领导王自如为初入职场的新伙伴分享了心态归零，拥抱未来”的八字箴言，希望大家敬畏和仰望职业精神。同时，文章还附上了王自如的现场讲话照片。
今日，格力电器发布了《关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告》称，截至7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约1.9亿股，占公司总股本的3.16%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为46.16元/股，支付的总金额约为95.15亿元。
【TechWeb】7月31日消息，格力电器发布公告称，截至7月29日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约1.9亿股，占公司总股本的3.16%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为46.16元/股，支付的总金额约为95.15亿元。公司未在下列期间内回购股票：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程
【TechWeb】7月16日消息，格力电器对外发布公告称，截至7月14日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7019.99万股，占公司截至7月14日总股本的1.1669%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为48.82元/股，支付的总金额为36.77亿元（不含交易费用）。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量356,625,554股
7月6日，由第一财经、第一财经商业数据中心（CBNData）主办的看长·2021中国新消费品牌增长峰会在上海举办，揭晓了《Growth50·2021中国新消费品牌年度增长力榜》（以下简称 Growth50 榜单）。峰会现场汇聚了近四十位重量级嘉宾以及上百家各领域消费品牌、互联网品牌、投资及MCN机构，围绕“看长”主题，共同探讨新消费品牌如何从短期“爆红”走向实现更为长期的、跨越式的品牌增长。6月成功登陆港交所的“全球茶饮第一股”——奈?
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针对今日早些时候滴滴出行或将调整其核心高管团队传闻，滴滴出行官方微博回应:滴滴目前正积极全面配合网络安全审查，市场上关于公司管理层变动的传..
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