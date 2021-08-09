神佑释放8月9日更新维护公告 8.9神佑释放更新内容汇总

神佑释放这个游戏已经在最近正式的公测了，官方在8月9日开启了更新维护，此次的更新内容主要是服务器稳定性相关的问题，也回答了这次补丁bug的事件，下面就来为大家分享一下神佑释放8月9日更新维护公告。

亲爱的勇士们，您好。这里是《神佑释放》PC，为了给大家带来更好的服务，服务器将进行停服维护，给各位带来的不便，敬请谅解。

■ 紧急服务器维护- 时间安排:8月9日14:00~16:00（CST）

- 受影响地区: 全部地区

- 详细情况: 服务器稳定性

※ 注意

- 一旦维护开始，游戏的连接将被终止，玩家在维护期间将无法登录游戏。

- 维护工作可能会根据情况改变，延长或提前结束。

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■ ASIA1地区/2地区 维护延长正在进行的维护将延长到08月09日17:00（CST）。

我们目前正在检查这个问题，希望您能理解这个维护的延迟。

我们对造成的不便再次表示歉意。

为了表达我们对这种不便的歉意，我们将在服务器开放后提供所有玩家奖励当补偿。

我们对造成的不便表示歉意，我们将尽心尽力迅速解决这个问题。

感谢。

对于补丁BUG问题:

目前我们已掌握游戏中的Bug，并且正在努力尽快修复它。

预计将透过补丁来修正该问题，更多的细节将在后续的公告中发布。

请注意，根据我们的营运政策，若有滥用已知的Bug或漏洞的行为，将导致滥用者的账号被暂时或永久封号，不当得利将一并回收。

游戏中的异常行为，活动情况或游戏是不允许的，所以请不要参与滥用已知的Bug或漏洞的行为。

我们对造成的不便表示歉意，并希望玩家们多多配合，一同营造良好的游戏环境。