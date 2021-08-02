cf13周年庆套装购买地址 cf十三周年庆套装活动入口

据外媒报道，Facebook已经提交了一份请愿书以要求新任命的联邦贸易委员会（FCC）主席Lina Khan回避正在进行的针对社交网络公司的反垄断案件。这是第二家向Khan施加压力的科技公司，亚马逊也曾要求她回避反垄断调查，因为她过去曾批评过该公司的权力。32岁的Khan是FCC最年轻的主席，她一直直言不讳地表示最大的科技公司目前拥有不受限制的权力。在担任该机构主席之前，她曾是一位呼吁对亚马逊、Google、Facebook、苹果等公司进行更?