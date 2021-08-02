cf13周年庆套装购买地址 cf十三周年庆套装活动入口

cf在最近开启了十三周年庆的活动，可以购买13周年庆的一系列套装，一些小伙伴还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
活动时间:预计8月5日-9月5日，请以实际为准
活动地址:
https://act.daoju.qq.com/act/a20210712suit/index.html
CF13周年套装活动中，可邀请好友获得50元代金券。
买7套有的额外奖励分别是:柯尔特-电竞装甲、KAC-圣炎切割者Ⅲ、孙尚香玩偶-兑换券、尼泊尔-电竞装甲、Barrett-电竞装甲、英雄级通用角色普通栏位 扩展券、沙漠玫瑰:
1.玩家可建俱乐部/加俱乐部/退俱乐部，成俱乐部后俱乐部和个人累计积分达到指定数字，即可领取对应宝箱。
2.每个宝箱每人仅能领取1次。
3.俱乐部累计积分为俱乐部内所有人的个人累计积分总和。（消耗个人积分不会减少俱乐部累计积分）。
4.个人累计积分需要达到俱乐部宝箱最低要求积分，才可领取。
5.俱乐部人数需要大于等于2，才可领取奖励。
6.退团规则:只有在尚未给本俱乐部创建贡献值的情况下，才可以退出俱乐部;每人同一时刻仅能属于1个俱乐部，每人最多可创建俱乐部5次。
例如:俱乐部累计积分=团员A累计积分100+团员B累计积分200=300分。A和B分别能领取1级宝箱1次（最低要求积分100分）
俱乐部累计积分=团员A累计积分200+团员B累计积分1600=1800分。B可以领取8级宝箱1次，但是A不能领取（最低要求积分1200分）
活动规则：
- 1.活动时间:2021.x.xx00:00~2021.x.xx23:59;
- 2.制胜礼包:花费199Q币或使用超级代金券抵扣（最多抵扣100QB）购买[制胜礼包]，累计购买1，2，3，4，5，6，7套可获得额外奖励，单个QQ号最多购买7次;每次购买，均可额外获得199俱乐部积分。积分可用于领取团队人数宝箱，以及领取团队积分宝箱。若玩家账号被封号则不允许进行充值行为，请玩家在解除封号后进行充值。
- 3.助力获得超级代金券:活动期间可以邀请好友助力累积助力金，助力金满50就能领取（单个QQ号仅能领取一次）为超级代金券，首次进入页面绑定大区后也可以领到大额助力金，单q仅限1次;
- 4.俱乐部将在直播间、微博等地方，不定时发放大额超级代金券（价值50元）CDK码，玩家输入CDK码，即可领取相应的超级代金券，每人仅能兑换1次，每个CDK码仅能兑换1次;
- 5.超级代金券:领取的超级代金券可以在本活动抵扣购买礼包，也可以转化为通用代金券在其他活动使用，活动结束后未使用的超级代金券将自动转换为通用代金券（请注意:通用代金券不能在本活动中做抵扣使用）;
- 6.玩家可建团或者加团或者退团，每个团队最多5人，成团后团队累计积分达到指定数值，且个人累计积分达到指定数值，团队成员数大于2即可领取对应宝箱。领取宝箱不会消耗团队累计积分，每个宝箱每人仅能领取1次。团队累计积分为个人累计积分的总和。（消耗个人积分不会减少团队累计积分）。注:功能性道具(如透明头盔、超级背包等)以及角色(如王者之瞳等)同一大区无法重复到账。
- 7.个人累计积分需要达到团队宝箱最低要求积分，才可领取。团人数需要大于等于2，才可领取奖励。团队成员加入后，只有当未对团队产生过贡献值时方可退出，每人同一时刻仅能存在于一个团队。团员每达到一定数量后，团队全员可领取相应奖励;
- 8.已拥有蝴蝶（永久）的玩家，活动期间，在道聚城CF专区消费500元及以上即可免费领取王者蝴蝶（30天）;
- 9.仅限掌上道聚城购买可额外获得10通用代金券，单Q限1;
- 10.穿越火线高价值道具概率公示;活动概率会在公示概率的区间范围内进行波动，所用‘概率’均是在大样本（大量用户）下的统计数值，与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
- 11.本活动与苹果公司无关。