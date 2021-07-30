苹果 AppleCar 电动汽车或由 LG 合资公司负责生产

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苹果 AppleCar 电动汽车或由 LG 合资公司负责生产

2021-07-30 17:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日消息:据ZDnet报道，日前LG与加拿大汽车供应商Magna International成立的合资公司宣布，将会开发电动汽车的动力系统及主要零部件。

LG

据此前《韩国时报》报道，苹果计划与这家合资公司合作，后者将负责苹果汽车的生产。报道称，虽然这家合资公司产能并不大，但苹果似乎对此并无意见。有分析人士表示，这可以侧面说明苹果在初期并不打算大规模生产，第一代苹果汽车的角色更多在于试水市场。

LG Magna e-Powertrain 在今年4月份曾于苹果公司展开一系列接触，双方针对苹果的电动汽车项目双方展开系列谈判。据彭博社报道，苹果公司除了与该公司展开谈判，还正在与多家激光雷达研发公司进行接触，为未来的苹果汽车自动驾驶系统寻求技术合作。目前，苹果已组建了一个硬件研发团队，该团队致力于开发电动驱动系统以及自动驾驶技术。

今年4月，LG 正式关闭智能手机业务。自那以后，LG 的股东希望这家公司能够将更多资源投入到汽车零组件业务，并获取成绩。目前LG Display、LG Chem、LG Energy Solution 和 LG Innotek 这五家 LG 的子公司都是苹果的供应商。

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