2021年第二季度中国智能手机出货量7810万部 vivo位列第一

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:国际数据公司（IDC）今天发布了一份新报告，公布今年第二季度中国市场智能手机出货量的数据。报告称2021年第二季度在中国的出货量约为7810万台，同比下降11%。

不过，今年上半年中国市场整体出货量为1.64亿台，同比增长6.5%。有趣的是，荣耀已经进入了中国智能手机品牌的前五名。这是荣耀在今年早些时候从华为分拆成为独立品牌后，首次在报告中上榜。

今年第二季度，vivo以1860万部的出货量领跑中国智能手机市场，占据了约23.8%的市场份额。OPPO以1650万台和21.1%的市场份额紧随其后。

榜单上的第三名是小米，今年第二季度在中国的出货量达到了1340万台，占据了17.2% 的市场份额。小米最近被评为全球第二大智能手机品牌，超过苹果，仅次于三星。

苹果在2021年第二季度成功地在中国出货了860万部 iPhone，占据了约10.9%的市场份额。荣耀首次上榜，以690万台的出货量占据了约8.9%的市场份额。

在所有这些品牌中，小米的同比增长最高，为47%，其次是 Vivo，为23.6%。OPPO 增长17.3%，而苹果在中国增长17%。