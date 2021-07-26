iPhone13将支持25W充电 网友表示：就这！

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > iPhone13最新资讯 > 正文

iPhone13将支持25W充电 网友表示：就这！

2021-07-26 15:16 · 稿源：站长之家

据供应链消息称，苹果iPhone13全系列，很有可能将支持25W快充。而目前在售的iPhone12系列，仅支持20W快充。苹果公司还可能单独发售25W的充电头，给部分老款机型使用。但对比安卓阵营100W、150W的快充，苹果25W充电实在有点乌龟速度。

不少网友也吐槽:就这!也算是升级吗?

苹果手机，iPhone12 pro(2)

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM