iPhone13将支持25W充电 网友表示：就这！

据供应链消息称，苹果iPhone13全系列，很有可能将支持25W快充。而目前在售的iPhone12系列，仅支持20W快充。苹果公司还可能单独发售25W的充电头，给部分老款机型使用。但对比安卓阵营100W、150W的快充，苹果25W充电实在有点乌龟速度。
不少网友也吐槽:就这!也算是升级吗?
据供应链消息称，苹果iPhone13全系列，很有可能将支持25W快充。而目前在售的iPhone12系列，仅支持20W快充。苹果公司还可能单独发售25W的充电头，给部分老款机型使用。但对比安卓阵营100W、150W的快充，苹果25W充电实在有点乌龟速度。
不少网友也吐槽:就这!也算是升级吗?
据彭博社报道，将要发布的iPhone13系列将搭载全新的A15芯片，并且扩大了电池容量，刘海则会比上一代更小。
据Digitimes称，苹果增加了5G相关硬件供应商的数量，这是因为它预计将推出更多支持mmWave的iPhone 13代手机。iphone12系列是第一个支持5G连接的产品系列，但mmWave的支持仅限于我们，因为世界上其他地区只有低于6GHz的5G支持。现在，预计更多的市场将采用更快的mmWave标准。
对于希望iPhone13能支持屏下指纹解锁果粉恐怕要失望了!据上游供应链消息，iPhone 13的设计工作已经基本完成了，之前一直传闻的屏下指纹不会出现在新机上。
根据DigiTimes的一份报告，援引消息人士透露，AirPods3可能会苹果9月份的发布会上发布，届时除了iPhone13系列这一重磅产品外，苹果AirPods系列也将迎来更新。
正如预期的那样，这也可能对苹果今年秋季的iPhone13发布计划产生影响，彭博社的Mark Gurman报告称，iPhone13发布会很可能是虚拟的，而不是亲临现场......苹果原本表示，所有员工从9月开始每周至少要回公司工作三天。然而，在上周的一份备忘录中，苹果公司表示，它将把这一要求至少推迟一个月。
近日，网上出现了iPhone13、iPhone13 mini、iPhone13 Pro 和 iPhone13 Pro Max真机图，对比去年发售的iPhone12系列来看，屏幕和前置摄像头变化不大，主要外观区别是后置摄像头。
对于苹果来说，不管外界竞争有多激烈，他们在iPhone上的升级策略一直都很稳，两年外观一大调整，所以今年的iPhone 13在外形上应该不会给大家太多的惊喜。外媒AppleInsider从特殊渠道提前拿到了iPhone 13系列的机模。该系列和去年一样共有4款，分别为iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，而一同对比的当然是iPhone 12系列。据悉，这批机模是基于最近公开的设计图，外壳制造商已经在依靠这些设计图为苹果?
和目前的 iPhone12系列超广角镜头相比，定位更高的 iPhone13 Pro 和 iPhone13Pro Max 的超广角镜头将会引入自动对焦功能，这将获得更为清晰的成像效果，而无论用户拍摄特定对象的距离远近。另外，郭明錤此前还表示，iPhone13系列将有其他几项相机改进，包括改进低光性能。
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果公司在2017年首次推出了采用OLED屏幕的iPhone，去年推出的iPhone 12系列则是全部采用OLED屏幕，iPhone也就此全面转向了OLED屏幕。由于iPhone是高端智能手机市场无可争议的霸主，近几年的销量都超过2亿部，iPhone全面转向OLED屏幕，对OLED屏幕的需求也就将大幅提升。有研究机构预计，苹果公司今年将从三星显示器公司、LG显示和京东方，采购1.72亿块iPhone所需的OLED屏幕。分析师和研究
苹果每一年最大的焦点就是秋季的新款iPhone发布，日前已有消息今年新一代iPhone最快9月底上市，已有部分零部件到货，这要比去年的iPhone12系列发布时间早一个月。
据Twitter博主Apple_Tomorrow爆料，今年的iPhone13 系列除了黑色、银色等常规配色之外，还将加入日落金和玫瑰金配色。
去年苹果iPhone12系列手机开启了一个新的超级周期，如今很多人对于2021年iPhone13更加期待，预期会加入更大的电池、刘海变小，性能也有提升，更值得关注的是显示屏将变成息屏显示。
知名博主Apple_Tomorrow发布推文透露，今年的iPhone13系列除了传统的黑色和白色之外，还会加入日落金和玫瑰金，其中玫瑰金跟往年的同色系相近，而日落金配色，则呈现一种金属铜的感觉。
随着9月份的临近，有关苹果iPhone13系列手机的各种爆料消息出现的越来越频繁，消息的准确度也将会更高。现在就有消息称，今年的iPhone13系列将新增两种配色，分别叫日落金和玫瑰金。
近日投行Wedbush分析师再次声称，今年iPhone13 将有1TB的存储版本。他们通过供应链检查表明，iPhone13 系列首次提供1TB存储选项。
【TechWeb】6月27日消息，据国外媒体报道，苹果的供应链和研发测试在去年受到了疫情影响，导致iPhone 12的推出时间，较此前几代晚了近一个月，在10月14日凌晨的发布会上才正式推出，iPhone 12和iPhone 12 Pro在当月23日上市，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max则是在11月13日上市。但在今年，苹果供应链的状况有明显改善，分析师和研究机构此前也预计，苹果今年将推出的iPhone 13，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12一样推?
《经济日报》报道，即将推出的2021年iPhone将被命名为“ iPhone13 ”，整个系列的命名方案还包括“mini”、“Pro”和“Pro Max”等不同版本 。
据彭博社报道，苹果希望在今年年底前将iPhone13系列机型的初始产量提高到9000万部，比去年生产的iPhone12系列7500万部增长20%。
根据 Max Weinbach 分享的消息，苹果计划在今年的iPhone13系列上采用更大的无线充电线圈，这不仅会改进充电时的散热效能，同时还可以让iPhone在更高的功率下充电，这也意味着iPhone13将支持反向充电功能。
据外媒最新报道称，苹果今年并不会推迟iPhone 13的发布，其依然会是在线上举行。报道中提到，由于员工不能全部回归Apple Park，iPhone 13发布会自然也无法线下举行。去年，受到全球疫情影响，iPhone 12被推迟至 10 月，今年iPhone 13 发布会则不会被推迟，依然是9月下旬。据供应链最新消息称，目前富士康正处在iPhone新品的量产备货期，通过招聘渠道了解到，手机园区一直在持续招工，并且返费（相当于奖金）还在上涨。7月24日起，?
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