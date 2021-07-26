iPhone13将支持25W充电 网友表示：就这！

据供应链消息称，苹果iPhone13全系列，很有可能将支持25W快充。而目前在售的iPhone12系列，仅支持20W快充。苹果公司还可能单独发售25W的充电头，给部分老款机型使用。但对比安卓阵营100W、150W的快充，苹果25W充电实在有点乌龟速度。

不少网友也吐槽:就这!也算是升级吗?