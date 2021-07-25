喜茶再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:24日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。
喜茶表示，我们一直在持续关注河南强降雨的新闻，这两天看到新乡等地告急，我们非常焦急，微小的行动，希望风雨早日过去，河南加油!
此前，喜茶方面已经向郑州慈善总会捐款500万元，用于防汛救灾。
站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:24日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。
喜茶表示，我们一直在持续关注河南强降雨的新闻，这两天看到新乡等地告急，我们非常焦急，微小的行动，希望风雨早日过去，河南加油!
此前，喜茶方面已经向郑州慈善总会捐款500万元，用于防汛救灾。
喜茶在其官博宣布，已向郑州慈善总会捐款500万元，用于防汛救灾。同时，正在紧急调动资源启动物资捐赠，希望能够为防汛救灾工作提供更多支持。
针对喜茶欲收购乐乐茶一事，据36kr报道，喜茶创始人聂云宸深夜发布朋友圈回复称:「消息不实，此前经过中间人介绍的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况后已经彻底、完全、坚决放弃。」
截至6月24日，这条于6月5日上传的《蜜雪冰城主题曲mv（中英双语版）》在B站上的播放量已经突破千万，位于全站排行榜最高的15名。不仅如此，还有人为其制作了俄语版、日语版、鬼畜版等多个版本，且条条火爆，让一众网友们直呼“上头”。
针对喜茶欲收购乐乐茶一事，据36kr报道，喜茶创始人聂云宸深夜发布朋友圈回复称:「消息不实，此前经过中间人介绍的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况后已经彻底、完全、坚决放弃。」
夏日高温，什么饮品是消费热点呢？据相关数据统计，气泡水品类的消费正快步步入夏季当红的健康饮品TOP行列，成为消费者冰箱中的常客，且呈现出日常化、季节化、功能化以及多样玩法化等新趋势。随着消费者对气泡水品类的关注度持续攀升，越来越多的品牌进入气泡水市场。作为新茶饮行业的龙头企业，喜茶自然不甘人后，自去年起持续推出了海盐柚子味、巨峰葡萄味、海盐荔枝味、菠萝百香果乳酸菌味气泡水，并引爆销售热潮。事实上，消?
暴雨从郑州向北蔓延。随着郑州汛情趋稳，城区水位已经逐渐开始退去，正常的生活秩序正在逐步恢复，但更多小城市、县级市以及村镇的情况仍不明朗，新乡、开封、新密、巩义等周边区域仍然暴雨如注，不少村镇区域交通阻断后，成为了“暴雨孤城”。
7月20日，河南多地出现极为罕见的特大暴雨引发全国关注，多地发生区域性严重洪涝灾害，特别是重灾区”郑州。面对被暴雨困住的城市，社会各界纷纷伸出援手，国内多个领域80余家企业为河南捐款超21亿元。笔者盘点了截止7月22日晚19:00各大车企的捐赠情况，本表单仅统计捐款现金数额，消息来源均为各厂商公开渠道公布的信息。从表单来看，此次为河南暴雨捐款的车企共有11家，除梅赛德斯-奔驰外，其余均为中国车企。具体来看，传统车企
昨日，有媒体报道称，元气森林和喜茶欲收购新式茶饮品牌“乐乐茶”，双方均给出了40亿元估值。针对上述传闻，喜茶创始人聂云宸在朋友圈回应称:“消息不实，此前经过中间人介绍的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况后已经彻底、完全、坚决放弃。”
昨日，郑州千年一遇大暴雨导致地铁全线停运。由于郑州数据机房已经停电，不少网站已无法打开。昨日晚间，晋江文学城也发文称因为机房停电网站出现暂时无法访问现象。
日前，有报道称，元气森林和喜茶都欲收购新式茶饮品牌乐乐茶，并给出了40亿元估值。对此，喜茶创始人聂云宸回应称：“消息不实，此前经过中间人介绍的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况后已经彻底、完全、坚决放弃。”
百度App官方发文称已紧急开通【河南暴雨互助】通道，搜索河南暴雨、郑州暴雨等关键词即可直达入口。
今日凌晨，高德地图宣布，河南暴雨信息互助通道功能上线。在河南当地的用户，只要直接点击地图上的【积水】图标，就能进入互助通道，可以查询救援队电话、附近避难场所信息、或者发布求助信息。
凤凰网科技讯 7月19日晚消息，有媒体称喜茶及元气森林均有意向收购乐乐茶，并传言乐乐茶的估值达到40亿元。对此，喜茶创始人聂云宸在朋友圈回应称：“消息不实，此前经过中间人介绍的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况后已经彻底、完全、坚决放弃。”
7月17日以来,河南遭遇极端强降雨,中部和西北部出现大到暴雨,郑州、焦作、新乡、洛阳、许昌、平顶山等地的部分地区出现大暴雨,多地遭遇特大水灾,20日,郑州最大每小时降雨量达200mm,国家防总已启动防汛Ⅲ级应急响应。灾情牵动人心,救援迫在眉睫。21日,快手平台主播、爱心企业家77英姐(徐晓英)宣布首批个人捐款10万元,联合前线的救援机构与慈善组织,用于保障当地群众的人身安全、采购紧急救灾物资和灾后重建工作。郑州加油!河南一定行
连日来，河南多地持续遭遇暴雨，险情频发，社会各界纷纷伸出援手帮助灾区受困人员渡过难关。今日，美的服务”官方微信公众号发布消息称，为保障河南人民的基本生活，美的将开展家电免费上门服务，服务内容包括，免收上门服务费、清洗费、维修费，以及因维修而产生的拆装费。另外，对于无法修复的机器，以水淹机折算价格进行冲抵，提供以旧换新的服务。除此以外，安得智联河南分公司已开通救灾物资运输绿色通道，优先为保障救灾物资
7月17日以来，河南突发极端强降雨，多地遭遇特大水灾，三大运营商在河南部分地区通信设施受损，导致网络中断，相关用户的使用受到影响。除了通信设施，站长之家了解到，突降的暴雨还牵连到了华中BGP、景安等多个位于郑州的机房，从而导致多个相关网站无法打开。
茶饮行业就像一个怪圈，品牌们不断推新，却又摸着石头过河，陷入内卷和焦虑，急于寻找一条把对手甩得远远的路。
据相关媒体报道，喜茶即将完成新一轮融资。据悉，投资方全部为老股东，目前本轮融资金额尚未透露，但投后估值高达600亿，这再次刷新了中国新茶饮的历史记录。对此，喜茶官方回复称，喜茶方面“不予回应。”企查查APP显示，迄今为止，喜茶共完成了5次融资。2016年8月，喜茶曾宣布完成来自IDG资本和今日投资的过亿元融资，这也是喜茶历史上第一轮融资；2018年4月，喜茶宣布完成4亿元B轮融资，美团龙珠资本独家投资，龙珠资本创始合伙
据媒体报道，奶茶品牌喜茶刚刚交割完毕新一轮融资，金额达5亿美元，刷新行业纪录。次轮融资的资方阵容盛大，既有IDG资本、何伯权、美团龙珠资本、红杉中国、黑蚁资本、腾讯、高瓴、Coatue等老股东，也有黑蚁、腾讯、红杉、高瓴、淡马锡、L Catterton、日初资本等新股东。随着新一轮融资完成，喜茶的估值也达到了前所未有的600亿元。根据年报，截至今年2月，喜茶已累计在海内外61个城市开设695家门店，2020年还推出了子品牌喜小茶、
近日，精品咖啡品牌Seesaw完成A+轮过亿元融资，本轮由喜茶领投、老股东弘毅百福跟投，资金将用于全国门店拓展、供应链建设和数字化建设。二者的联手有几个重要看点:第一，这是喜茶公布过的第一次投资出手，也首次杀入咖啡赛道，第二，Seesaw咖啡时隔4年的再次融资——2017年Seesaw曾获弘毅百福4500万A轮融资。
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