喜茶再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾

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喜茶再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾

2021-07-25 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:24日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。

喜茶表示，我们一直在持续关注河南强降雨的新闻，这两天看到新乡等地告急，我们非常焦急，微小的行动，希望风雨早日过去，河南加油!

此前，喜茶方面已经向郑州慈善总会捐款500万元，用于防汛救灾。

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