苹果居家办公至少到10月 员工已习惯远程办公

据外媒报道，根据一项由员工设计的内部调查，许多苹果员工希望能够居家办公，如果需要在办公室工作，他们担心有些同事会离开。近90%的受访者表示，他们 “非常同意”“地点灵活的工作选择对我来说是一个非常重要的问题”的说法，该调查是在6月发布的。工作人员将“地点灵活”定义为能够无限期地居家办公。根据The Verge获得的调查，有1749人回答了关于工作安排的问题。据报道，该调查是在一个为讨论远程工作而设立的Slack频道中发?