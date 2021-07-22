苹果居家办公至少到10月 员工已习惯远程办公

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:据外媒报道，因新冠疫情反复，苹果决定继续推迟员工返回办公室办公时间，至少到10月。
据悉，在家远程办公已经持续近一年的苹果员工部分已经不愿到公司上班了，宁愿选择辞职也不来。
此前，苹果计划在9月份，采用新的混合办公模式，让员工每周返回办公室办公三天，每年最多可以申请两周的远程办公。
站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:据外媒报道，因新冠疫情反复，苹果决定继续推迟员工返回办公室办公时间，至少到10月。
据悉，在家远程办公已经持续近一年的苹果员工部分已经不愿到公司上班了，宁愿选择辞职也不来。
此前，苹果计划在9月份，采用新的混合办公模式，让员工每周返回办公室办公三天，每年最多可以申请两周的远程办公。
凤凰网科技讯 北京时间7月16日消息，苹果公司员工称，在公司推出了新的混合型办公政策后，远程办公申请比以往更难获得批准了。部分员工表示，如果苹果不改变立场，他们将辞职。尽管苹果过去一直劝阻员工不要居家办公，但是也会开特例，一些团队在执行规定时也比其他团队更宽松。不过现在，苹果员工称，即便是这些特例也会被拒绝。在一个提倡远程办公的Slack员工频道里，大约有10人表示他们会因为混合办公政策离职，或者知道其他人?
据外媒AppleInsider报道，一些苹果公司的员工正在继续推动更灵活的工作安排和远程选择，向公司高管发出一封新的内部信。这封信由数百名员工签署，并由Vox获得，敦促苹果的领导层重新考虑让公司员工每周至少有三天在办公室工作的决定。这封信是写给苹果公司首席执行官Tim Cook、苹果公司人力资源高管Deidre OBrien和相关团队成员的。作为苹果公司目前提出的混合工作模式的替代方案，信中建议苹果公司进行“试点协议”，允许员工在特
凤凰网科技讯 北京时间7月3日消息，The Verge刊文称，绝大部分受访苹果员工表示看重无限期居家远程办公。但苹果计划让员工9月份重返办公室。在6月份的一项内部调查中，近90%的苹果员工选择“强烈同意”有关“不限制办公地点对我而言是非常重要的”选项。在这次调查中，“不限制办公地点”指无限期居家远程办公。The Verge表示，逾58%的受访者表示，他们强烈认同有关“我担心部分同事会因缺乏不限制办公地点选项而辞职”，近37%受访
谷歌日前推出了一款名为「工作地点工具（Work Location Tool）」的软件，允许员工提出更换办公地点的要求或申请成为永久远程办公者。如果员工要求转移到新的办公地点，他们的补偿将根据当地的费率进行调整，该软件将向员工展示因工作地点改变而可能发生的薪资变化情况。
今天，在2021中国新消费品牌增长峰会上，董明珠称，之所以这么多年来，大家还是觉得苹果手机好，是因为手机行业一直没有颠覆性的产品。
近几日，河南多地遭遇特大暴雨导致大规模汛情，目前河南省会郑州大雨已经告一段落，正在紧张的搜救、恢复过程中，许多道路、交通等设施严重受损，当地一些企业也收到严重影响，这其中可能还包括苹果公司。根据公开资料，郑州厂区是富士康最大的园区，也是全球最大的苹果手机生产基地。它有超过90条生产线，约35万名工人，全球大约一半的苹果手机都产自这里。据相关媒体报道，与郑州市紧紧相连的中牟县，是洪峰过境郑州市后最早到达
据外媒报道，根据一项由员工设计的内部调查，许多苹果员工希望能够居家办公，如果需要在办公室工作，他们担心有些同事会离开。近90%的受访者表示，他们 “非常同意”“地点灵活的工作选择对我来说是一个非常重要的问题”的说法，该调查是在6月发布的。工作人员将“地点灵活”定义为能够无限期地居家办公。根据The Verge获得的调查，有1749人回答了关于工作安排的问题。据报道，该调查是在一个为讨论远程工作而设立的Slack频道中发?
据外媒AppleInsider报道，尽管一些员工请求采用更灵活的安排，但苹果公司将从9月开始推进保持办公室内工作时间的计划。苹果公司零售和人事高级副总裁Deirdre OBrien在The Verge周二观看的内部视频中对员工说，该公司将采用本月早些时候宣布的混合办公模式杀OBrien说：“我们相信，面对面的合作对我们的文化和我们的未来至关重要。如果我们花点时间反思一下过去一年我们令人难以置信的产品发布，这些产品和发布执行都是建立在我们多
本周三有报道称，位于美国俄勒冈州比弗顿（Beaverton）的苹果园区规模有望进一步扩大，苹果已经在附近租下了大约 5 万平方英尺的办公空间。援引 Portland Business Journal 报道，房地产公司 Colliers 在一份涵盖波特兰都市区的季度市场报告[PDF]中披露了苹果公司的新办公室租赁信息。Colliers 报告中显示该办公空间位于 3555 S.W. 153rd，这是一栋不起眼的办公楼，就在 Beaverton 市中心外。报道称，Beaverton Creek 第四期的营销
凤凰网科技讯 北京时间7月2日消息，知情人士称，苹果公司计划对其零售员工测试在零售店内和居家办公的混合工作模式。这实际上是在承认，尽管疫情好转，但是消费者可能依旧偏爱在线购物。苹果将在今年晚些时候面向少数零售店员工开展名为“弹性零售”(Retail Flex)的试点计划。这一安排将允许员工在零售店工作几周，然后远程工作几周。在家里，员工将处理在线销售、客户服务以及技术支持。员工们将在店内和远程办公之间转换，这取决
今天，雷军在社交平台发布全员信，宣布由Canalys发布的第二季度全球智能手机市场份额的报告显示，小米手机的市场份额达到17%，超过了苹果成为世界第二。并感谢员工和米粉。
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，根据 Canalys 的最新报告，按2021年第二季度的全球出货量计算，小米手机销量首次超越了苹果，首次晋升全球第二。数据显示，按手机市占率排名，小米占据了全球17% 的市场份额，仅次于三星的19% ，超过了苹果的14% 。较去年同期相比，小米较2020年第二季度增长了83% ，而三星增长了15% ，苹果只增长了1% 。Canalys Research经理本斯坦顿(Ben Stanton)表示: “小米的海外业务正在迅速增长。?
据国外媒体报道，苹果公司已决定在美国为“苹果汽车”生产电池，而不是从其他国家的供应商那里采购电池。据业内消息人士透露，苹果公司可能与台湾制造商合作，而不是中国大陆制造商合作生产“苹果汽车”电池。
据国外媒体报道，Windows 11演示结束时，微软CEO Satya Nadella在视频提要上发表了闭幕词。他阐述了自己对Windows 11作为“平台创造者的平台”愿景，直指苹果商业模式。
7月17日消息，近日Canalys发布了第二季度全球智能手机市场份额的报告，小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，晋升全球第二。小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，这是一个天大的好消息。值得注意的是，小米全球第二”的新闻还在海外引发热烈反响，知名科技媒体XDA、GSMArena等都争相报道。甚至海外传统纸媒也都跟进了这一新闻，一位网友晒出了海外纸媒报道的相关截图，小米全球第二、击败苹果”的标题非常醒目。小米印?
本周正式上任高通公司CEO后，Cristiano Amon（安蒙）接受了媒体首次采访。报道称，安蒙表示，希望在中国市场做大做强，寻求收入进一步的增长。他提到了华为开始在安卓市场留下的空白，并指出，就高端而言，华为身后可供挖掘的潜力机会，并不逊于争取到苹果这样的大客户。谈及在中国市场做生意，安蒙称赞客户的契约精神和对知识产权的尊重。据了解，在最近一个财年，高通165亿美元芯片收入中，多达128亿美元都由手机贡献，这是不容?
根据DigiTimes的一份新报告，苹果的目标是在美国制造将用于其自动驾驶汽车的电池，而不是从其他国家的供应商那里采购。
【TechWeb】7月12日消息，据国外媒体报道，在苹果与Optis Cellular Technology公司的专利纷争方面，英国的一名法官已裁定苹果公司侵犯了后者的两项专利，苹果公司可能也会因此而面临巨额赔偿。虽然苹果面临的赔偿金额尚未确定，但有外媒在报道中表示，苹果可能因为侵犯专利，而向Optis支付高达50亿英镑，也就是约70亿美元的赔偿。而外媒在报道中也提到，苹果方面的律师警告称，如果法庭强迫他们支付无法接受的赔偿，他们可能会因此
日前，2021世界人工智能大会在上海世博中心正式开幕，此次大会以智联世界 众智成城”为主题，开幕式现场，百度创始人李彦宏、格力电器董事长兼总裁董明珠、华为轮值董事长胡厚崑、商汤科技联合创始人徐立等行业知名人士均出席开幕式，并进行了演讲致辞。
小米手机销量超苹果跻身全球第二。据Canalys最新发布第二季度全球智能手机市占率排名，小米全球智能手机市占率17%，首次成为全球第二，同比增长达83%。
7月23日，四相科技合肥总部正式开业。从成都到合肥，四相科技落户庐阳大数据产业园，标志着公司双引擎发展模式的正式形成。作为首批入驻庐阳大数据..
“口腔健康卫生，重在日常维护”，现如今，随着思想观念的进步，使得人们对口腔健康的认知也变得更为深刻，对于口腔卫生的日常维护也就更加的重视..
今年初，知名演员刘涛成为丹麦有机奶粉品牌宝贝与我的代言人。在演艺生涯中，刘涛以过人演技塑造过不少经典角色;在生活中，追求品质，崇尚有机生活..
自从 #鸿星尔克向河南捐赠5000w物资 的话题登上热搜，网友开始纷纷心疼红星尔克后，大批网友开始涌入鸿星尔克品牌旗下的抖音直播间的热度暴增，接..
近日，由商务部、科技部、中国贸促会和辽宁省政府主办的“2021中国国际数字和软件服务交易会”（以下简称“数交会”）正式拉开序幕，会上公布了“..
7月22日，政府数字化转型交流会在海口举行，来自四川、山东、宁夏、江苏、贵州、海南等地大数据管理机构相关负责人齐聚椰城，交流学习各地在大数据..
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罗曼·罗兰说，世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。每一个逆行和命运抗争的的人，都值得被奖励一朵“小红花..
盛夏时节，各大体育赛事接踵而至，也让人们的运动热情和气温一样日渐高涨。在此“全民运动”之际，华为WATCH3系列及WATCH GT2系列推出一系列运动主..
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