分析师：智能手机出货量将在2021年下半年恢复

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分析师：智能手机出货量将在2021年下半年恢复

2021-07-22 14:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:NH Investment & Securities的分析师kyuha.lee发布报告称，随着大中华区智能手机出货量的扩大，半导体设计公司可能会在2021年第三季度实现至少10%的销售额增长。相信2021年下半年出货量将真正恢复，我们预计相关公司将受益。

智能手机

该报告称，近日，中国台湾媒体提到5G智能手机的芯片需求再次增长。我们主要将这一发展归因于中国智能手机制造商在2021年下半年扩大5G智能手机出货量。此外，由于iPhone13系列应该会看到强劲的出货量和需求，预计SEMCO和LG Innotek将受益。

台湾半导体芯片设计公司表示，他们预计第三季度的销售额至少增长10%。在2021年第二季度，由于半导体短缺和疫情在全球范围重新传播的影响，智能手机出货量低于预期。但是，随着疫情在包括印度在内的主要市场的传播已经放缓，需求和出货量现在都在复苏。

同时，中国企业的智能手机出货量也在提升，智能手机需求在618节前后回升。特别是，预计小米将在2021年下半年开始正式出货智能手机，以抢占华为的市场份额。

各厂商均力争智能手机出货量增长与2021年上半年出货量低于预期不同，预计全球主要智能手机制造商将在下半年采取多种方式刺激需求，以确保更大的市场份额。

为了加强其在相关市场的影响力，三星电子预计将降低其旗舰产品线中可折叠智能手机的价格。与此同时，苹果将专注于争取华为在中国和欧洲的旗舰市场份额。2021年下半年，中国企业有望正式推出低端5G智能手机。

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