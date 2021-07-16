2021年苹果返校季教育优惠上线 买指定Mac和iPad送AirPods

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:今天苹果2021年返校季苹果教育优惠正式上线，这是苹果针对高校学生、准大学生以及在职教职工提供的一项优惠政策，除了一教育优惠价格购买苹果Mac、iPad之外，购买指定款可以获得AirPods一副。

1、活动时间:7月16日至9月27日。

2、活动内容:以教育优惠购买指定型号的 Mac 和 iPad 将赠送 AirPods （有线充电盒）一副。(可以补差价升级为无线充电版或者是 AirPods Pro)。苹果还提供了“不需要，谢谢”的选项。

3、可获得AirPods赠送的产品设备:iMac、 Mac mini、Mac Pro、 MacBook Pro和 MacBook Air，以及 iPad Pro 和 iPad Air。（iPad8和 iPad mini不参加此次优惠活动。）

4、享受教育优惠的人群:在中国大陆的高校在读生;刚录取的高校新生（需提供大学入取通知书）;代表子女购买的高校学生家长;幼儿园、小学、中学和高校的教师及教职工;研究生、博士生;海外高校就读的中国留学生。

5、购买渠道:仅限苹果官网教育商店下单;今年国内新增了App Store线下门店提货功能，如果你家所在地有苹果直营店，可以考虑这一方式