华为HMS Core 6.0正式上线：支持安卓、HarmonyOS

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华为HMS Core 6.0正式上线：支持安卓、HarmonyOS

2021-07-16 08:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日消息:华为开发者联盟官方宣布，华为HMS Core6.0已全球上线，为应用开发者带来了多项全新的开放能力，并对已有的特性及服务进行了升级。

鸿蒙系统 华为手机 (3)

目前，用户设备内置的 HMS Core6.0APK 已全面完成更新升级，开发者可登录华为开发者联盟官网下载使用各项服务。

HMS Core6.0将华为在媒体应用、图形渲染、网络加速等多个优势领域的先进技术进一步开放。在媒体领域，新增了多媒体管线服务（AV Pipeline Kit），通过音视频开发框架及视频超分、声音事件检测等插件，帮助开发者解决音视频应用开发难、功耗压力大的痛点。在图形领域开放了3D 建模能力(3D Modeling Kit)，为开发者提供基于 AI 技术的物体建模、材质制作等能力，用户仅需普通 RGB 相机，通过手机便可高效生成3D 模型，让电商类、动画制作类 App 获得趣味交互，目前该能力支持 Android 全平台。

据介绍，华为 HMS Core 为跨平台、跨设备的应用提供了一致性体验。HMS Core 支持包括 Web 应用、快应用，以及 Android、HarmonyOS 等应用和服务开发，同时也支持在平板、智慧屏、智能手表及车机等设备调用。此外，HMS Core 还支持丰富的第三方开发框架，如 React Native、Cordova 等。

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