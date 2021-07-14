轻薄全金属机身+锐龙5000系列芯片，荣耀MagicBook锐龙版再造轻薄生产力

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轻薄全金属机身+锐龙5000系列芯片，荣耀MagicBook锐龙版再造轻薄生产力

2021-07-14 20:31 · 稿源：站长之家

【7月14日北京】今日，荣耀MagicBook14/15锐龙版2021款正式发布。作为荣耀笔记本家族的又一力作，全新的荣耀MagicBook锐龙版配备14英寸/15.6英寸护眼全面屏，支持多屏协同三窗口多开的智慧特性，搭载7nm制程的锐龙5000系列处理器，全系16GB双通道大内存，拥有冰河银配色，首销期间优惠价4199元起，将于7月14日20:30在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店和授权零售门店开启预售，于7月20日00:00首销。

在本次荣耀笔记本发布会上，荣耀CEO赵明表示，在众多消费者和合作伙伴的坚定陪伴与支持下，荣耀重新迎来了市场信心和销量的迅速增长。AMD高级副总裁、大中华区总裁潘晓明通过远程连线，对荣耀MagicBook14/15锐龙版的发布予以祝贺。潘晓明回顾了荣耀与AMD之间历经三年的合作历程，并表示AMD将与荣耀在密切合作的基础上，持续为用户提供智慧办公及娱乐新体验。

值得一提的是，7月14日上午，荣耀终端有限公司携手国家体育总局装备中心在京举行捐赠仪式，向TEAM CHINA中国国家队提供智能手机及全场景智慧生活终端设备支持，助力国手们续写体育传奇。作为智慧全场景的重要成员，全新的荣耀MagicBook锐龙版也亮相仪式现场，共同见证荣耀出征时刻。

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两大权威认证、三重护眼保障打造理想生产力工具

全新的荣耀MagicBook14/15锐龙版在屏幕体验上再次升级，分别配备了14英寸和15.6英寸1080P FHD 防眩光IPS雾面屏，可以实现更加清晰细腻的动态显示效果，视觉呈现更为出众;拥有178°宽广视角，16:9的屏幕尺寸，带来更具沉浸感的观影视觉;1920x1080屏幕分辨率，100% sRGB高色域，高达300尼特的亮度，以及雾面防眩光设计，可还原出画面的逼真色彩，令观影体验更酣畅。

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随着工作生活节奏的加快，大学生与上班族的用眼问题日益凸显。如何科学护眼，越来越为青年群体所关注。荣耀MagicBook14/15锐龙版拥有两大护眼权威认证，可有效守护用眼健康。为了保证蓝光滤除的有效性，荣耀MagicBook14/15锐龙版通过了德国莱茵低蓝光认证，可滤除有害蓝光，降低入眼辐射;其屏幕还支持DC调光，通过了德国莱茵无频闪认证，可使人眼感觉不到频闪，对眼睛更友好。

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此外，荣耀MagicBook14/15锐龙版的护眼模式还通过了国家眼科工程中心的护眼专业测试，在开启护眼后可有效减少有害蓝光辐射。以荣耀MagicBook15锐龙版为例，经过国家眼科工程中心的测试，在电脑开启护眼模式后，蓝光峰值最高下降60%，435~465nm光毒性较强的蓝光波段成分积分占比减少50%。此外，荣耀MagicBook护眼模式还能通过调整屏幕亮度和显示色温，预防视疲劳，提高眼部舒适度，为年轻人带来更安心的护眼保障。

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多窗口多屏协同带来智慧办公新体验

多屏协同一直是荣耀MagicBook系列的亮点功能，它颠覆了以往文档、图片、视频在手机与笔记本中间传输的方式，并且借助笔记本处理性能及鼠标、键盘等外设优势，可以直接打开/编辑手机内文档、图片、视频等文件，甚至可以打开和查阅手机的新闻、视频、微信等APP;来电话时，用户无需拿起手机可以直接在笔记本上点击接听，通过笔记本的摄像头、麦克风直接进行对话。

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全新的MagicBook14/15锐龙版更是搭载了多屏协同的重磅升级——“三窗口多开”，可实现在PC屏幕上最多同步打开3个独立应用，并支持一主二副三个窗口同时协同工作，无论是横屏、竖屏都可共存，互不干扰。当开启“三窗口多开”时，无需后台退出即可进行各种操作，三个窗口之间均支持文字、图片等文件的拖拽传输，并可以单独关闭子窗口，“一心多用”，效率加倍，智慧体验更不同。这对于日常办公的用户来说方便至极，让在一个屏幕之下可以同步实现一边视频会议，一边操作文档，极大提升了办公效率和自由度。

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全新锐龙5000系列处理器释放A+生产力

全新荣耀MagicBook14/15锐龙版采用了7nm制程的锐龙5000系列处理器，拥有锐龙55500U、锐龙75700U两款芯片配置版本，全部支持多线程，多任务处理，性能强劲，在办公性能与内容创作性能上均与上一代产品有了大幅提升。

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AMD 锐龙75700U处理器，为8核16线程，至高加速频率为4.3GHz，相比上一代处理器提升了200MHz;锐龙55500U处理器，为6核12线程，至高加速频率为4.0GHz。同时，荣耀MagicBook14/15锐龙版可通过Fn+P快捷调起高能模式，芯片性能充分释放，轻松应对多任务处理等复杂应用场景。

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此外，荣耀MagicBook14/15锐龙版还全系配备了16GB大内存，承袭了荣耀PC鲨鱼鳍2.0静音风扇，拥有S型叶形扇叶设计，根据风流出的风向进行定向设计，可以增大风扇的风压，带来更清凉、舒适的散热体验。配合Fn+P快捷调起高能模式，让用户从容应对工作、娱乐等多场景的应用需求。

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在网络体验上，荣耀MagicBook14/15锐龙版标配了Wi-Fi6无线网卡，配合2x2MIMO双天线设计，最高传输速率提升到了2400Mbps。当搭配高性能的Wi-Fi6路由器时，可以大幅降低网络延迟，容纳更多设备接入，带来更佳极速、稳定的联网体验。

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以简为态以轻为行，造就轻薄生产力工具

全新的荣耀MagicBook14/15锐龙版延续了荣耀MagicBook系列轻薄、高颜值的特性，采用了高品质铝合金材质的全金属机身，配合海浪腰线造型和钻切小蓝边设计，在个性彰显的同时也带来了更坚固、更温润的体验。

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同时，荣耀MagicBook14/15锐龙版借助荣耀手机端成熟的技术理念以及强大的架构堆叠专业技术，将MagicBook14锐龙版机身厚度做到约15.9mm，即使全金属机身设计，重量仍然轻至约1.38kg，让机身纤薄轻巧，更易于携带;而荣耀MagicBook15锐龙版机身最厚处约16.9mm，轻至约1.54Kg，真正实现了轻巧便携与大视野兼顾。另配合隐藏式摄像头设计，极大地收窄了笔记本的边框。MagicBook14锐龙版的上、左、右三面边框都保持在约4.8mm，屏占比高达84%;MagicBook15锐龙版同样承袭家族式全面屏设计，上左右三面窄边框约5.3mm，屏占比高达87%，为用户带来沉浸式使用体验。

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此外，荣耀MagicBook14/15锐龙版还配有56Wh的大电池，最高可以支持11.5h的本地视频播放，轻松应对各种时刻，不让灵感轻易断电。即便是长途旅行或出差也不用担心，荣耀MagicBook14/15锐龙版采用65W可分离双头USB-C充电器，重量仅为160g（仅充电头），不仅外形小巧易携带，充电线也可单独作为数据线使用。

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值得一提的是，荣耀MagicBook14/15锐龙版系列保留了广受好评的一键指纹解锁登录设计，使用指纹识别与电源键合一的设计，通过对BIOS深度优化，大大提升了开机登录的速度。

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荣耀MagicBook14/15锐龙版2021款集合护眼全面屏、多屏协同三窗口多开等创新技术，依托最新的锐龙5000系列处理器，以及出色品质与高颜值设计，释放轻薄生产力，为当代青年群体带来高效、健康与轻便的PC使用体验，再次树立行业轻薄本新标杆。

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售价方面，荣耀MagicBook14锐龙版:R516+512版本为4499元，首销期间优惠价为4199元;R716+512版本为4899元;荣耀MagicBook15锐龙版:R516+512版本4599元，首销优惠价为4299元。将于7月14日20:30在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店和授权零售门店开启预售，于7月20日00:00首销。

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