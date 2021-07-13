网友反馈微信视频号出现bug 历史视频被吞

而说这个话的同时，邵泽希已经在大量投资优秀的视频号内容团队。他认为，视频号是微信构建“平行虚拟世界”的基础设施，从实现人和人的连接、到人和公司的连接，再到人和物的连接，未来物联网的背后都将挂上微信体系里的ID身份。