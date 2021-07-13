网友反馈微信视频号出现bug 历史视频被吞

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网友反馈微信视频号出现bug 历史视频被吞

2021-07-13 17:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:今日下午，不少网友反馈微信视频号出现BUG，包括无法查看评论区评论内容、评论发布失败、发布的历史视频变少了，以及视频发布不成功等多个问题。

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小编经测试发现，查看有大量评论的视频内容，的确无法显示历史评论。另外，在尝试发布评论时，官方的提示是“评论未发送，轻触重试”。

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对此，据亿邦动力报道称，据说是官方服务器问题，官方正在处理。

截至发稿时间，微信官方尚未对这一问题作出回应。你是否也遇到这个问题了呢?

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