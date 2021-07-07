三星Android Wear智能手表上的应用商店将于8月5日停用

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三星Android Wear智能手表上的应用商店将于8月5日停用

2021-07-07 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:三星于2013年9月发布了Galaxy Gear，这是其最后一款基于Android Wear的智能手表。当时，Galaxy Gear提供了不错的硬件，配备1.63英寸Super AMOLED显示屏、双核Exynos SoC，甚至还有190万像素摄像头。

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（Galaxy Watch3，图源三星官网）

不过在三星和谷歌宣布合作，在新的三星智能手表上搭载基于谷歌系统之后，旧款的Android Wear手表也将面临无法获得新更新。

据 SamMobile 称，三星已经确认，用于搭载Android Wear的Galaxy Gear上的应用商店Galaxy Store将于8月5日停止服务，以防止任何人将新应用下载到他们的旧智能手表。不过，三星确实提供了对较旧 Tizen版本的更新，通过该版本仍然可以下载应用程序。不过用户如果更新到Tizen版本则会擦除智能手表上的数据，同时也无法返回到Android Wear并重新下载任何旧应用程序。Tizen也不兼容Android Wear应用程序。

实际上，三星已经取消了对 Galaxy Gear 的 Android Wear 支持。目前尚不清楚为什么三星选择在推出 Galaxy Watch4 系列同时关闭 Galaxy Gear 的 Galaxy Store。

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