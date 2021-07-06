深圳禁止APP不全面授权就不让用 将给予重罚

深圳禁止APP不全面授权就不让用。据深圳市人大常委会网站显示，深圳落实综合改革试点又一成果落地——《深圳经济特区数据条例》（以下简称《条例》）将于明年1月1日起实施，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。《条例》坚持个人信息保护与促进数字经济发展并重，对市民深恶痛绝的APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”、个人信息收集任性、强制个性化广告推荐等问题说“不”，并给予重罚。

深圳禁止APP不全面授权就不让用

我国互联网用户量已达9亿，应用程序数量数百万个。长期以来，一些APP过度收集个人信息、强制索要用户授权令人深恶痛绝。针对这一问题，《条例》确立以“告知-同意”为前提的个人数据处理规则，即处理个人信息应当在事先充分告知的前提下取得个人同意，数据处理者应当提供撤回同意的途径，不得对撤回同意进行不合理限制或者附加不合理条件。

当前，一些移动互联网应用程序（APP）通过“一揽子协议”将收集个人数据与其功能或服务进行捆绑，用户不同意全面授权，就无法使用该APP。不少用户往往被迫接受“一揽子协议”，这严重损害了用户作为个人数据主体的决定权。为此，《条例》专门规定，数据处理者不得以自然人不同意处理其个人数据为由，拒绝向其提供相关核心功能或者服务。但是，该个人数据为提供相关核心功能或者服务所必需的除外。

《条例》将未满十四岁未成年人的个人数据视作敏感个人数据，首次在国内立法中明确，除为了维护未满十四周岁未成年人的合法权益且征得其监护人明示同意外，不得向其进行个性化推荐。

《条例》明确将提供教育、卫生、社会福利、供水、供电、供水、环保、公交等公共服务的组织纳入公共管理和服务机构范围，其在提供服务过程中产生、处理的数据均属公共数据。公共数据应当在法律、法规允许范围内最大限度地开放，不得收取任何费用。

《条例》明确规定，市场主体不得使用非法手段获取其他市场主体数据，不得非法收集其他市场主体数据提供替代性产品或者服务，不得通过数据分析无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇。违反上述规定拒不改正的，处五万元以上五十万元以下罚款，情节严重的，处上一年度营业额百分之五以下罚款，最高不超过五千万元。