贝索斯正式卸任亚马逊CEO 云计算业务负责人安迪·贾西接任

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贝索斯正式卸任亚马逊CEO 云计算业务负责人安迪·贾西接任

2021-07-06 09:32 · 稿源：站长之家

当地时间7月5日，亚马逊创始人、世界首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，数据显示，其净资产高达1970亿美元。

此前，贝索斯曾宣布，公司云计算业务负责人安迪·贾西将会接任CEO这一职位。

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贝索斯称，7月5日是亚马逊成立27周年，卸任后，将把全部精力放在蓝色起源、《华盛顿邮报》等业务以及新产品上。

资料显示，亚马逊成立于1994年7月5日，而安迪·贾西于1997年加入亚马逊。贝索斯表示，贾西在亚马逊的时间几乎和我一样长，我对他充满信心。

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