贝索斯正式卸任亚马逊CEO 云计算业务负责人安迪·贾西接任

当地时间7月5日，亚马逊创始人、世界首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，数据显示，其净资产高达1970亿美元。
此前，贝索斯曾宣布，公司云计算业务负责人安迪·贾西将会接任CEO这一职位。
贝索斯称，7月5日是亚马逊成立27周年，卸任后，将把全部精力放在蓝色起源、《华盛顿邮报》等业务以及新产品上。
资料显示，亚马逊成立于1994年7月5日，而安迪·贾西于1997年加入亚马逊。贝索斯表示，贾西在亚马逊的时间几乎和我一样长，我对他充满信心。
当地时间7月5日，亚马逊创始人、世界首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，数据显示，其净资产高达1970亿美元。
此前，贝索斯曾宣布，公司云计算业务负责人安迪·贾西将会接任CEO这一职位。
贝索斯称，7月5日是亚马逊成立27周年，卸任后，将把全部精力放在蓝色起源、《华盛顿邮报》等业务以及新产品上。
资料显示，亚马逊成立于1994年7月5日，而安迪·贾西于1997年加入亚马逊。贝索斯表示，贾西在亚马逊的时间几乎和我一样长，我对他充满信心。
据悉，亚马逊创始人、世界首富贝索斯将于美国当地时间周一卸任亚马逊CEO。数据显示，目前贝索斯的净资产达1970亿美元。据了解，在今年5月的亚马逊年度股东大会上，贝索斯曾宣布，将于7月5日辞去首席执行官一职，届时公司云计算业务负责人安迪·贾西将会接任CEO这一职位。
美国当地时间6月7日，亚马逊CEO杰夫·贝索斯在社交媒体Instagram上宣布，他计划与弟弟马克一道参加太空之旅。据悉，他们将一起搭乘贝索斯旗下太空公司蓝色起源制造的“新谢泼德”号火箭（New Shepard）飞向太空，该航班定于7月20日出发。
亚马逊创始人杰夫·贝索斯的前妻麦肯齐·斯科特近日宣布，她今年向数百个团体捐赠了超过27亿美元。据悉，斯科特捐款对象为286个“高影响力组织”，这些组织专注于各种各样的事业，包括艺术、种族公正、打击家庭暴力等等。
贝索斯正式卸任亚马逊CEO。昨日全球首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，公司日常管理即将交予亚马逊的新任也是第二任CEO Andy Jassy。此前贝索斯表示，他之所以选择在7月5日（当地时间周一）这一天卸任，是因为亚马逊是在1994年的那一天成立，正好是27年前。
今天随着全球首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，公司日常管理即将交予亚马逊的新任也是第二任CEO Andy Jassy。此前贝索斯表示，他之所以选择在7月5日（当地时间周一）这一天卸任，是因为亚马逊是在1994年的那一天成立，正好是27年前。
近日，亚马逊向十位在计算机科学、机器人领域有突出贡献的美国教师颁发了年度教师奖项--Amazon Future Engineer Teacher of the Year Award。亚马逊重点表彰了这些教师在新冠疫情期间做出的卓越贡献，引导和教育更多学生进入计算机科学和机器人领域。亚马逊社区全球总监 Victor Reinoso 表示：“对教师来说，今年是特别困难的一年，因此我们很高兴能认可他们的辛勤工作和对学生成功的承诺。亚马逊未来工程师年度教师奖获得者辛勤工
亚马逊提供各种各样的优惠，所有这些都是为了让用户注册Prime。这并非个例，而是游戏计划——现在连亚马逊音乐无限公司（Amazon Music Unlimited）也获得了一些有趣的额外津贴
据国外媒体报道，苹果今年前5个月在谷歌云存储上的花费约为3亿美元，同比增长50%，已成为谷歌云存储的最大企业客户。
三位知情人士称，英国竞争和市场管理局（CMA）正计划对亚马逊公司展开正式竞争调查，以查明它是如何使用所收集的数据。
亚马逊公司今天宣布它正在收购Art19，这是一个主要的播客托管和变现平台，收购金额未透露。这是Amazon Music对其播客业务努力越来越努力的一个迹象。
亚马逊(Amazon)已开始对其主要团队展开调查，原因是亚马逊内部对女性的性别偏见和敌对职场文化表示不满。美国雇员关系中心调查部(employeerelationscentralinvestigations unit)对一名提出申诉的主要雇员表示，该部门将接管此案，已要求此人提供更多信息。
本周二，亚马逊宣布将会在美国华盛顿州开设首家完整规模（full-size）的杂货店。全新的 Amazon Fresh 门店将会采用“Just Walk Out”技术，也就是说你不需要在收银台排队付款就能立即拿货走人。据悉，该门店将于 6 月 17 日在美国华盛顿州贝尔维尤市 Factoria Square 购物中心开业。该门店还提供亚马逊包裹取货、退货、Alexa Kiosks 和 Amazon One，当然如果你想要通过常规的方式进行支付，该门店也设置了收银台。目前，Amazon Fre
亚马逊云科技宣布通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在北京区域和宁夏区域正式上线AmazonWAF，帮助客户保护Web应用以及应用程序接口（API）免遭常见Web漏洞和僵尸程序的攻击。
美国一家监管机构正在对亚马逊旗下的几款产品进行安全调查。此前，该出版物报道称，尽管有客户报告产品熔化、爆炸或起火，但仍有一些AmazonBasics电子产品可供销售。被调查的产品包括电池充电器、电话充电线和声控微波炉。
美国当地时间周一，杰夫贝佐斯正式卸任亚马逊公司CEO一职，目前负责亚马逊云计算业务的安迪贾西将接任。彭博亿万富翁指数显示，贝佐斯卸任亚马逊CEO时的净资产为1970亿美元（约合1.27万亿人民币），其中主要包括其所持有的亚马逊股份和其他资产。据了解，贝佐斯此前曾在声明中称：作为执行董事长，将继续参与亚马逊的重要活动，但我也将有更多时间和精力专注于第一天基金、贝佐斯地球基金、蓝色起源公司、《华盛顿邮报》和其他项目
据外媒报道，Amazon Music对其播客的努力越来越认真。亚马逊公司周四宣布，它正在收购Art19，一个主要的播客托管和货币化平台，收购金额未披露。这意味着亚马逊现在将参与托管播客的节目，以及针对他们的广告销售，因为Art19经营着一个广告市场，针对并将广告插入节目中。这是亚马逊的一个重要步骤，因为它希望在播客领域发挥更大作用。Amazon Music在去年9月才开始提供播客。但在此后的时间里，Amazon Music已经收购了Wondery，这
CCI正计划加快对亚马逊和Flipkart的反垄断调查。一位消息人士告诉路透社记者称，该调查已于近日重启"涉及数字公司的案件正得到优先考虑……因为它们可能对印度经济和初创企业产生重大影响。CCI在2020年1月启动了这项调查，但被搁置。
本周四，亚马逊宣布了经过调整的复工计划，员工将在9月初复岗，每周可远程工作两天。亚马逊表示，公司将施行3天办公室+2天远程办公的混合办公模式，具体日期将由团队自行决定。对于那些希望每周在办公室工作少于三天的人，可以额外提交申请。
据外媒The Verge报道，一份新报告援引了一封致亚马逊人力资源部的内部信件，该信件指控亚马逊的Prime会员部门存在虐待女性的行为--包括但不限于骚扰以及男性相对于女性的不成比例的发展机会。Insider网站周一报道称，今年3月，Prime团队遭到匿名指控，称其对女性存在体制上的偏见，文章引用了一封写给多元化和包容性部门前负责人的信以及11名Prime部门的前和现任员工的说法。这份备忘录的作者描述了一种文化，在这种文化中，女性经
AMD和Alphabet旗下的谷歌云周四表示，谷歌将提供基于AMD最新数据中心芯片的云计算服务，此举可能会加剧AMD从竞争对手英特尔公司手中抢夺市场份额的势头。
据悉，滴滴官网已经下架了滴滴出行APP。此前，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App..
站长之家从蚂蚁集团消费者权益保护专项“蚂蚁315”了解到，即日起支付宝全量上线“长辈模式”，除了字体图标加大、操作页面简化外，还去除了一些老..
昨日晚间，小米社区举办第33期负责人在线活动，MIUI先锋小组四位负责人在线解答用户对于系统稳定性的各项问题。..
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小红书作为女性用户非常非常多的App（甚至多到了差点成为女性专属App），什么样的内容你在里面都能找的到。有怎么装修房子的，有怎么选餐厅吃饭的..
荣耀Magic3旗舰手机将于8月中旬发布，搭载高通骁龙888升级版芯片，该款手机产品在档次上对标华为Mate系列。..
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据LG电子今天发布业绩报告显示，初步核实公司第二季度营业利润同比增加65.5%，为1.1128万亿韩元（约合63亿元人民币），销售额同比增长48.4%，为17..
据火币矿池官方公告称，火因业务结构调整优化，生态交易所将于新加坡时间 2021 年 7 月 23 日15: 00 停止向用户提供服务。同时 7 月 14 日15： 00..
过去的2020，是不平凡的一年，我们有无措，有失落，但更多的是坚守希望的勇气;这一年注定是变革的一年，营销打法在变，行业趋势在变，商业模式更是..
最近几年大家对洗碗机的认识渐渐增多，越来越多的人把洗碗机列入厨房必备大件之一。那么洗碗机除了能够洗碗还能干什么呢?果蔬清洗机需要格外购买..
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2021 年 7 月 7 日- 10 日， 2021 世界人工智能大会（以下简称“WAIC2021”）在上海召开，以“智联世界、众智成城”为主题，围绕“AI赋能城市数字..
摘要:巨米智能24小时分布式自助药房处方流转整体解决方案不仅可以实现合理合规承接院内处方，而且优化了患者院外购买处方药的体验，解决了医患“小..
7月6日，国内知名社区团购头部企业同程生活发布公告，宣布更名为“蜜橙生活”并进行业务转型。据了解，蜜橙生活将正式入局直播供应链，进一步加大..
当贝投影仪星空影院进社区公益露天电影活动，全国火热进行中!在6月28日刚刚结束的杭州站首场云厦连园小区室外露天电影活动中，现场居民们在一片欢..
鼻腔是我们人体呼吸的第一道关口，每天有大量的的灰尘和细菌，通过鼻腔进入我们的呼吸道。如果鼻腔内鼻粘膜受到疾病、环境等危害，造成鼻粘膜破损..