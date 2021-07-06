贝索斯正式卸任亚马逊CEO 云计算业务负责人安迪·贾西接任

据外媒报道，Amazon Music对其播客的努力越来越认真。亚马逊公司周四宣布，它正在收购Art19，一个主要的播客托管和货币化平台，收购金额未披露。这意味着亚马逊现在将参与托管播客的节目，以及针对他们的广告销售，因为Art19经营着一个广告市场，针对并将广告插入节目中。这是亚马逊的一个重要步骤，因为它希望在播客领域发挥更大作用。Amazon Music在去年9月才开始提供播客。但在此后的时间里，Amazon Music已经收购了Wondery，这