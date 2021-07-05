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滴滴出行回应App被下架：将认真整改 持续保护用户数据安全

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热点：滴滴出行回应App被下架：将认真整改 持续保护用户数据安全

2021-07-05 09:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:昨日，国家网信办发布通报称，依据相关规定，已通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

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针对APP被下架一事，滴滴方面回应称，将认真整改，不断提升风险防范意识和技术能力，持续保护用户隐私和数据安全，防范网络安全风险，持续为用户提供安全便捷的服务。滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。

同时，针对“无法开具发票”的情况，滴滴方面表示，开具发票功能已经恢复，可正常使用。

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7月2日晚间，网络安全审查办公室表示，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。

当时，滴滴方面回应称，将积极配合网络安全审查。全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。

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7月3日，针对“滴滴在海外上市，把数据打包交给美国”的传闻，滴滴副总裁李敏表示，滴滴国内用户的数据都存放在国内服务器，绝无可能把数据交给美国。另外，相关恶意造谣者虽然已经主动删帖，但我们坚决起诉维权。

6月30日晚间，滴滴出行在纽交所挂牌上市，开盘价16.5美元，较发行价14美元/ADS上涨17.86%。截至7月2日收盘，滴滴股价报15.525美元，下跌5.34%，总市值744.34亿美元。

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