高途回应裁员传闻：与事实不符，仍持续招聘和调整优化

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高途回应裁员传闻：与事实不符，仍持续招聘和调整优化

2021-07-03 14:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月3日消息:日前有媒体报道称，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。

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对此高途集团回应称，“高途课堂招聘全面暂停”及“整个招聘团队已被裁”等内容与事实不符，实际情况是年中考核个别岗位优化。截止今日，公司现有员工超过2.8万人，较上月有大幅增长，高途仍持续招聘优秀的人才，也不排除部分岗位的优化和调整。

另外，此前高途集团也被曝因人员优化波及应届生，不少2021届应届毕业生及暑假实习生吐槽拿到offer、租完房子却被毁约的情况。

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