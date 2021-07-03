高途回应裁员传闻：与事实不符，仍持续招聘和调整优化

站长之家（ChinaZ.com）7月3日消息:日前有媒体报道称，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。
对此高途集团回应称，“高途课堂招聘全面暂停”及“整个招聘团队已被裁”等内容与事实不符，实际情况是年中考核个别岗位优化。截止今日，公司现有员工超过2.8万人，较上月有大幅增长，高途仍持续招聘优秀的人才，也不排除部分岗位的优化和调整。
另外，此前高途集团也被曝因人员优化波及应届生，不少2021届应届毕业生及暑假实习生吐槽拿到offer、租完房子却被毁约的情况。
站长之家（ChinaZ.com）7月3日消息:日前有媒体报道称，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。
对此高途集团回应称，“高途课堂招聘全面暂停”及“整个招聘团队已被裁”等内容与事实不符，实际情况是年中考核个别岗位优化。截止今日，公司现有员工超过2.8万人，较上月有大幅增长，高途仍持续招聘优秀的人才，也不排除部分岗位的优化和调整。
另外，此前高途集团也被曝因人员优化波及应届生，不少2021届应届毕业生及暑假实习生吐槽拿到offer、租完房子却被毁约的情况。
凤凰网科技讯 7月2日晚间消息，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。高途回应凤凰网科技称，假的，只是个别地区和业务线的优化。社交媒体上流传的一则截图显示，署名为高途课堂HR的人士称，高途课堂面试现已全部暂停，整个招聘团队已被裁。高途方面向凤凰网科技称，该人只是一名离职员工，“这么大的公司，咋可能停止招聘”。此前，高途、猿辅导等在线教育公司因裁员、毁约毕业生等引发市场热议，多名应届毕业生在社?
高途董事长兼CEO陈向东日前发布公司内部信，回应外界争议。陈向东在公开信中承认公司最近确实进行了“部门融合和人员优化”，但他强调公司现金流充裕，并预计将在Q4实现全面盈利。
高途 CEO 陈向东发文回应近期外部质疑，称在过去的一个月里，我们确对不同的部门和不同的业务，做了一些必须的部门融合和人员优化，但一直在持续加大对于优秀人才的招聘，员工总人数在过去一个月是持续稳定在增加的。陈向东表示，「当下可以说是高途最好的时候，是高途发展最为健康的时候。现在，我们账上的现金是非常充裕的，当下的经营效率是在稳定提升的，我们的目标是在持续增长的前提下在今年的第四季度实现全面盈利。」
凤凰网科技讯 6月6日晚间消息，针对此前高途裁员应届生消息，高途今日对外回应称，今年高途课堂和高途在线招聘的辅导老师岗位应届生，只要已和公司签订完三方协议，均可按约定时间入职。此前，多家媒体报道称在线教育公司缩减应届生招聘规模，大量已收到录取通知的应届毕业生被在线教育公司无故毁约，涉及公司包括高途、作业帮、猿辅导等多家在线教育公司。
被叫进领导办公室的前一秒，安安还在跟品牌方谈新一轮的合作。从房间出来，安安就成了准待业人士，工作没了。
刚进6月，教培行业便遭遇了新一轮打击，所涉机构不乏新东方、学而思、掌门1对1、华尔街英语等知名培训机构，而被处罚的原因是，这些机构存在虚假宣传、价格欺诈行为。
近日，为了进一步推动“双减”工作落地见效，教育部专门成立了校外教育培训监管司。有消息指出，校外教育培训监管司的治理重点，主要为培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等方面。
“双减”重锤还未落地，学校层面的政策先来了。7月2日，北京市教委宣布，各区教委将组织面向小学一年级至五年级学生的托管服务，该服务主要提供学习场所，如开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等，但并不组织学科培训和集体授课，会适当收取费用。消息一出，“取消寒暑假”的话题立刻冲上了社交平台热榜。
今年四月底，北京市场监管局发布通报，针对跟谁学、学而思、新东方在线、高思四家校外教育培训机构出现的部分违规行为，分别给予警告及50万元顶格罚款的行政处罚。
想必大家最近已经被不少在线教育集团相关文章刷屏了，高途、猿辅导、作业帮等等在线教育集团纷纷开始裁员。2020年还在风口上起舞的在线教育行业，如今已经“变天”了。
奇艺近日在苹果应用商店上线一款名为“爱奇艺教育”的App。据介绍，爱奇艺教育App是由北京遍知教育科技有限公司研发和运营的专门提供儿童动画、有声读物、在线课堂等内容与/或服务的平台，适用于儿童/未成年用户或已满18周岁的成年用户，可在手机和iPad中使用，能够提供定制化教育服务，学员间可分享高效学习方法的App。
现如今，使用贷款、信用卡已经成为一种趋势，当出现资金周转不开的困难时，通过贷款可以解决燃眉之急。不过，有用钱需求的朋友们是否有过这样的疑惑——自己能够拿到的贷款额度普遍较低，但身边有朋友收入明明不高却还能拿到大额贷款，甚至同一种职业的不同借款者拥有不同的贷款额度。那么，如何才能申请到高额度呢?好分期今天就帮各位总结了以下四个关键信息，有助于有资金需求的朋友今后在好分期上获得想要的额度。信用良好的人?
在线教育成为视频号的主力选手。百准数据显示，在已认证的百准指数成长力前10000的创作者中，个人认证创作者7624个，其中，认证为教育自媒体/博主的达899个。
2021年之后的在线教育进入“躺平期”，但监管目标，绝不是为了断绝在线教育的生路，而是让教育回归本质，粗暴烧钱的日子一去不返，但结构化机会依然存在。
在科技不断优化升级和在线教育市场持续波动下，在线教学OMO模式越来越受用户认可， 2020 年中国在线教育市场规模约为 4328 亿元，同比 2019 年增加24.79%。预计 2021 年市场规模达到 5000 亿。（图片数据来源：艾瑞网）疫情冲击下，在线教育迎来了发展的良机，教学模式正式走向线上化，流量奔涌的背后亦是对在线教育行业的考验。今年，屡次出现猿辅导、作业帮、学而思等多个在线教育机构被处罚。国家政策下对在线教育行业的整治，?
不久前，市场监管总局发布了《2021年上半年汽车召回情况解读》，报告称，其中，特斯拉因车辆主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员误激活主动巡航，影响驾驶员预期并导致车辆操控误判，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉(上海)有限公司召回部分进口和国产Model3
置身在线时代，科技不断与工作、学习和生活的方方面面深度融合。在教育领域，科技带来的颠覆和变革正不断深入。借助一根网线，一块屏幕，让孩子与浩瀚知识、无涯学海、良师益友有效联结。 作为在线教育头部企业，掌门教育成立以来始终坚持深耕智能科技在教育中的场景化落地，不断创新探索科技释放教学潜能的新路径，为实现千人千面的个性化教学植入核心驱动力， 科技赋能私人订制 打造极致个性化教学 全要素触网让中国家长实现了?
读万卷书，行万里路。最好的教育不止在教室之中。即使课本上的知识图文并茂，但是五彩缤纷的大自然仍然是唤醒孩子好奇心、感知力和学习兴趣的最佳课堂。为了推动自然教育和生态教育， 6 月 6 日大力智能组织了一场以“探索大自然的奥秘”为主题的森林研学活动，引导少年们在沉浸式的自然体验中，点燃自主、自信、有爱的披风精神。从教室中走出去，开启大力披风少年“森游记”快速的城市化进程为人们的生活带来便利，也致使新一代青
距离紧张的高考已经过去了两周时间，6月23日开始，全国各地都将陆续开启高考查分通道。据官方已公布的信息，23日起，内蒙古、上海、安徽、江西、广西、四川、云南、甘肃、宁夏等9省份的考生可以查询自己的高考成绩。山西、吉林、贵州、陕西等地将在24日公布成绩。此外，如北京、天津、河北、江苏、河南、湖北、湖南、海南、重庆、西藏、青海等十余省份将集中在25日公布考生成绩。下一步，千万莘莘学子就要面临着重大的人生抉择，需
今年高考已于 6 月 7 日拉开大幕，在这“人生第一场大考”中，莘莘学子迎来实现梦想、改变命运的通道，即将迈入大学这一人生和求学的新阶段。为了帮助考生更准确地把握高考信息，了解招生现状，合理填报志愿，近日快手与中国专业的综合教育门户——中国教育在线开展独家合作，接入了“学业桥”高考志愿填报服务小程序。考生可以通过小程序查询高考分数、院校信息库等。同时快手还邀请了 20 名教育专家讲师入驻快手开展相关公益直播
没有人会否认:在“618”走过十余年之后，新的入局者正在丰富和改变着电商生态。比如今年的618，坐拥6亿DAU的抖音就给电商大促注入了新的活力。根据..
余额宝于2013年诞生，让很多人恍然大悟：原来还能这样存钱，随存随取，收益率堪比银行定期。提到存钱，你知道哪个年龄段的用户存钱速度最快吗？余..
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欧洲杯马上进入半决赛，7月5日支付宝数据显示，欧洲杯期间在上支付宝搜 “失眠”的用户量增加了2倍，小睡眠、蜗牛睡眠、天天冥想等助眠类支付宝小..
为了进一步帮助品牌种草，近日，快手磁力引擎推出“好物种草橱窗”新产品通过“内容种草”和“互动体验”双管齐下的方式，可以极大增强用户对品牌..
理想汽车回应座椅有水银。日前，理想 APP 有车友反应，疑似发现理想 ONE 座椅有水银。网友上传的一段视频显示，在理想 ONE 的座椅缝隙中，有不少水..
索尼在视频平台发布了一段简短的公告：“The July 7th new camera announcement has been postponed.A new date will be announced soon.7月7日新..
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今天，爱奇艺新版本APP上架各大应用商店。新版爱奇艺APP上线了帧绮映画”，可以下载4K+HDR超清晰画面。目前爱奇艺电视端已经支持帧绮映画”模式，..
91Mobiles 报道称，在 Nord 2 的规格与设计曝光之后，有关新机的发布日期也已被泄露。与早前爆料不同的是，该公司或提前至 7 月下旬发布 Nord 2 。..
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在即将于 8 月召开的 Galaxy Unpacked 发布会上，三星电子有望推出 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 两款折叠屏新机。与此同时，三星显示器（..